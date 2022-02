Mustan huumorin erikoisjakso aiheutti laajan kohun kuukausi ilmestymisensä jälkeen. Brittilehdistö kertoo Carrin kommentoineen asiaa stand up -keikallaan viikonloppuna.

Koomikko Jimmy Carrin Netflixin komediaspesiaali His Dark Materials on aiheuttanut raivoa.

Carr vitsaili viime vuoden lopulla ensiesityksensä saaneessa ohjelmassa muun muassa holokaustin tapahtumista.

– Kun ihmiset puhuvat holokaustista, he puhuvat siitä kauhusta, kun kuuden miljoonan juutalaisen elämä menetettiin natsien sotakoneistossa. Mutta he eivät koskaan mainitse tuhansia romaneja, jotka natsit tappoivat. Kukaan ei koskaan halua puhua siitä, koska ei positiivisista asioista haluta puhua, Carr sanoi ohjelmassa.

Carrin puheisiin tartuttiin sosiaalisessa mediassa helmikuun alussa. Jaksoa kommentoivat sekä useat brittipoliitikot että The Holocaust Memorial Day Trust -järjestö.

– Olemme järkyttyneitä Jimmy Carrin kommentista, järjestö kirjoittaa kannanotossaan.

BBC:n mukaan ministeri Nadine Dorries kuvaili vitsiä ”vastenmieliseksi, jota ei tulisi näyttää televisiossa”.

Poliitikko Nadia Whittome otti asiaan kantaa Twitterissä ja kertoi vaatineensa Netflixiä poistamaan jakson.

Mirrorin mukaan Carr otti kantaa kohuun stand up -keikallaan viikonloppuna.

– Vitsi, joka lopettaa urani, on jo sanottu. Se on Youtubessa, Netflixissä, ja se on ok, kunnes yhtenä päivänä se ei enää olekaan, Carr sanoi yleisölle.

Yleisöstä haastettiin koomikkoa, että aikooko hän puhua holokaustista.

– Aiomme puhua cancel-kulttuurista, koko jutusta, Carr vastasi.

Cancel-kulttuuri on internetaktivismia, jonka tavoitteena on eristää vääriä mielipiteitä esittävä ihminen sosiaalisista piireistään tai saada hänet menettämään työpaikkansa.

– Canceloinnilla viitataan siihen, että rasistisesti tai muuten arvojen vastaisesti käyttäytyvältä henkilöltä tai taholta esimerkiksi vedetään yhteisön tuki tai heidät suljetaan ulos, tohtori, tutkija Faith Mkwesha Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal högskolanista selvensi aiemmin Ilta-Sanomille.

Carr sanoi tietävänsä sanomistensa seuraukset.

– Minut canceloidaan, se on huono uutinen. Hyvä uutinen on, etten luovuta taistelutta, koomikko jatkoi.

Carr puolusti vahvasti vitsejään ja totesi, että ”tänä iltana paikalla oleva yleisö voi kertoa lapsenlapsilleen nähneensä lavalla miehen, joka vähätteli vakavia asioita”.

– Ennen niitä kutsuttiin vitseiksi, ja ihmiset nauroivat.

Koomikko lienee osannut odottaa reaktioita, sillä mustaa huumoria sisältävää His Dark Material -ohjelmaa kuvaillaan komediaspesiaaliksi, joka sisältää ”joitain vitsejä, joita Jimmy Carr kutsuu uran lopettajiksi”.