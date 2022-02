Yksinhuoltajaäiti Niina Mustonen ajautui velkahelvettiin, kun 12 vuotta myynnissä ollut talo ei mennyt kaupaksi – perheen tilanne muuttui radikaalisti

Rikkaat ja rahattomat -sarjaan osallistuminen oli Niina Mustoselle silmiä avaava, mutta samaan aikaan myös traumaattinen kokemus, sillä se muistutti häntä siitä, mitä hänellä olisi voinut olla. Nyt kaksi vuotta myöhemmin tulevaisuus näyttää valoisammalta.

Niina Mustosen (toinen vas.) elämässä on tällä hetkellä toiveikas valonpilkahdus. Yksinhuoltajaäiti kertoo perheensä nauttivan elämästä, vaikka rahaa ei aina ole kaikkeen.

Yksinhuoltajaäiti Niina Mustosen elämässä on näkyvillä ensi kertaa 13 vuoteen varovainen valonpilkahdus ja toive siitä, että pian vaikeudet voivat olla takana päin. Mustonen on kärvistellyt vuosien ajan velkahelvetissä, mutta jos kaikki menee hyvin, on hän kahden vuoden kuluttua vihdoin velaton.

Mustosen perheen tarina nähtiin keväällä 2020 Rikkaat ja rahattomat -sarjassa, kun hän vaihtoi kolmen vielä kotona asuvan lapsensa kanssa viikoksi koteja varakkaan Varalahden pariskunnan kanssa. Mustoset matkasivat Karkkilan maalaisidylliin elämään leveästi ja asuntosijoittamisella vaurastuneet Varalahdet pääsivät kokeilemaan, millaista on yrittää pärjätä 400 eurolla kuussa helsinkiläislähiössä.

Varalahtien elämään hyppääminen oli Mustoselle hieno kokemus, mutta myös yllättävän rankkaa. Se muistutti häntä siitä, millaista hänen elämänsä olisi voinut olla, jos asiat olisivat menneet toisin.

Kun sarjaa syksyllä 2019 kuvattiin, oli Niina Mustosen talous todella tiukilla. Nelihenkisen perheen viikkobudjetti oli vain 96 euroa, eikä raha riittänyt aina edes välttämättömyyksiin. Suuri osa sairaanhoitajana työskentelevän Mustosen palkasta meni ulosottoon, sillä hänen harteilleen oli jäänyt suuri laina epäonnisten asuntokauppojen seurauksena.

Perheen talousahdinko juonsi juurensa runsaan kymmenen vuoden taakse, jolloin Mustonen osti unelmiensa talon Lopelta yhdessä lastensa isän kanssa. Hän suunnitteli remontoivansa taloa hiljalleen, ja sen piti olla perheelle loppuelämän koti.

Mustosen puoliso rakastui kuitenkin toiseen ja talo ja lapset jäivät erossa hänen hoidettavakseen. Perhe muutti viisi vuotta sitten Helsingissä sijaitsevaan Kontulan lähiöön, mutta tyhjillään oleva Lopen-talo ei mennyt kaupaksi ja sen kulut juoksivat.

– Minulla ei ollut rahaa, millä lyhentää talon lainaa, mutta öljylämmitys, vedet ja kaikki muut oli maksettava. Talon myyminenkään ei ollut ilmaista, vaan kaikista myyntiin liittyvästä tuli kuluja, Mustonen kertoo nyt IS:lle.

Rikkaat ja rahattomat -sarjan jälkeen tapahtui iso muutos. Mustonen kertoo, että pian ohjelman esityksen jälkeen pankki sai tarpeekseen siitä, ettei talo ollut mennyt kaupaksi.

– Niinhän siinä sitten kävi, että päädyttiin pakkohuutokauppaan ja talo meni kaupaksi vihdoin keväällä 2020 aivan pilkkahintaan, Mustonen sanoo.

Perheen entinen koti oli myynnissä peräti 12,5 vuotta. Mustonen uskoo, että 487-neliöinen talo oli liian suuri, eikä sille siksi löytynyt oikeanlaista ostajaa.

– Taloon oli kyllä ostajia montakin kertaa, mutta pankki ei tyytynyt heidän tarjoamiinsa summiin, mutta lopultahan siitä ei saatu sitäkään vähää. Kaikki olisi ollut aika hyvin, kun pankki olisi tarttunut ensimmäiseen tarjoukseen. Taloa oli siinä vaiheessa myyty jo kahdeksan vuotta, kun se tarjous tuli.

Vaikka pakkohuutokauppa oli Mustoselle eräänlainen helpotus, oli se myös valtava pettymys. Huutokaupan jälkeen hänelle jäi edelleen maksettavaksi suuret velat. Mustosen onneksi hän pääsi velkajärjestelyyn, jonka alkamisesta käräjäoikeus antoi päätöksen tammikuussa 2021.

– Siinä vaiheessa ensimmäisen kerran 13 vuoteen näkyi jonkinlainen valo tunnelin päässä, hän sanoo.

Mustosen velkajärjestely alkoi viime toukokuussa. Hän kertoo, että maksusuunnitelma kestää vielä kaksi vuotta.

– Siellä parin vuoden päässä häämöttää se, että tämä show on vihdoin ja viimein ohi.

– Pääsin lopulta aika lyhyellä velkajärjestelyohjelmalla. Kohdallani katsottiin, että olen joutunut kärsimään kohtuuttomasti. Ja sen kyllä allekirjoitan.

Vielä tällä hetkellä Mustosen perhe elää hyvin niukasti, sillä velkajärjestely syö ison osan hänen tuloistaan. Vaikka viikkobudjetti on edelleen tiukka, on helpotusta tilanteeseen tuonut se, että perheen koko on pienentynyt parissa vuodessa.

Mustosen kaksi vanhinta lasta olivat muuttaneet pois kotoa jo aiemmin, keskimmäinen poika Miika muutti viime vuonna omilleen ja vuodenvaihteessa myös 18 vuotta täyttäneen Maria-tyttären oli aika lentää pesästä. Kotona on siis kaksi suuta vähemmän ruokittavana ja myös asumiskulut ovat laskeneet.

– Nyt asumme nuorimmaisen kanssa kahdestaan ja saimme ennen joulua pienemmän asunnon. Muutimme Myllypuroon sieltä Kontulan isosta asunnosta. Viihdymme täällä oikein hyvin, Mustonen sanoo tyytyväisenä.

Mustoset asuivat Rikkaat ja rahattomat -sarjan aikaan Helsingin Kontulassa. Sittemmin Maria (vas.) ja Miika (toinen oik.) ovat muuttaneet omilleen ja Niina ja Tuomas asuvat kahdestaan pienemmässä asunnossa Myllypurossa.

Epävarmuutta Mustosen tilanteeseen tuo se, ettei hän tiedä, voiko hän jatkaa työssään sairaanhoitajana.

Mustonen sairasti koronan vuonna 2020 ja otti myöhemmin yhden rokotteen. Hän kertoo kuitenkin saaneensa rokotuksesta niin voimakkaat oireet, ettei uskalla ottaa toista tai kolmatta rokotusta. Helmikuun alussa voimaan tulleen lain mukaan terveydenhuollon henkilökunnan tulee olla rokotettuja, mikäli he työskentelevät asiakkaiden parissa.

– Nyt odotetaan, mitä työnantaja tähän tuumaa. Tilanteeni on nyt auki, Mustonen sanoo.

Haasteista huolimatta Mustonen on luottavainen tulevaisuutensa suhteen. Kahden vuoden kuluttua hän tulee olemaan ensi kertaa vuosikausiin velaton. Se tuntuu hänestä oudolta, mutta myös äärimmäisen helpottavalta.

– Tulevaisuus näyttää vallan ihanalta. En ikinä enää osta asuntoa, enkä muutakaan omaisuutta. Maksan aivan onnellisena vuokraa ja mielelläni lunastan HSL:n kuukausikortin joka kuukausi. En tarvitse autoja, enkä mitään sellaista.

– Omaisuudesta ei ole muuta kuin haittaa, Mustonen sanoo nauraen.

Asunnon ja auton sijaan Mustonen haaveilee matkustelusta ja siitä, että hän voisi välillä hemmotella itseään ja lapsiaan ja tehdä niitä asioita, jotka kokee tärkeiksi.

– Kyllä meillä aika kotikeskeistä tämä elämä on ollut. Välillä olisi kiva tehdä jotain muuta. Olisi myös kiva käyttää enemmän palveluita. Jos kävisi vaikka kampaajalla sitten joskus, kun on rahaa.

Mustonen uskoo, että hänet on auttanut vaikeiden vuosien läpi positiivinen elämänasenne. Hän on hyväksynyt sen, ettei hän voi tehdä tilanteelleen juuri mitään, vaan ainoa vaihtoehto on jatkaa päivä kerrallaan eteenpäin.

– En ole jäänyt turhaan vellomaan niissä ongelmissa tai tappelemaan tuulimyllyjä vastaan. Olen todennut, että nyt tilanne on tämä ja näillä korteilla pelataan, mitkä on jaettu.

– Voi tietysti olla, että todellinen kriisi tulee vasta siinä vaiheessa, kun ne velat ovat poissa. Miten sitä sitten osaa olla?