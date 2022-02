Elina Gustafsson sai hurjan syntymäpäivälahjan Ansku Bergströmiltä – julkaisi romanttisen kuvan hotellihuoneesta

Ex-nyrkkeilijä täytti sunnuntaina 30 vuotta.

Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson juhli viikonloppuna 30-vuotissyntymäpäiviään. Pyöreiden kunniaksi Gustafssonin kumppani Anna-Liisa ”Ansku” Bergström ja ystävät olivat järjestäneet hänelle yllätysjuhlat, selviää ex-nyrkkeilijän Instagram-tililtä.

Gustafsson julkaisi romanttisen otoksen, jossa hän kiittelee rakastaan ikimuistoisesta päivästä. Kuvassa kaksikko on kietoutuneena toisiinsa hotellin lakanoissa.

– Mä olen kyllä niin onnekas, et välil pakko nipistää, et onks tää kaikki totta. Elämä on ollut mulle niin hyvä viimeisen puolentoista vuoden aikana ja sit se vielä toi mut yhteen yhden kilteimmän, ihanimman, rakastavan ja seikkailunhaluisen jumalattaren kanssa, Gustafsson hehkuttaa julkaisussaan.

– Ansku oli järkännyt mulle yllärisyndet mun ihanien ystävien kanssa ja oli niin upea ilta. Yllätyksiä oli toki koko viikonloppu täynnä ja mun sydän pakahtuu kaikesta tästä rakkaudesta, jota oon saanut vastaanottaa.

Läheiset muistivat hurjapäätä tämän merkkipäivänä. Instagramin Stories-osiossa Gustafsson paljasti saaneensa rakkaaltaan syntymäpäivälahjaksi tandemhypyn. Sama idea oli tullut mieleen muillakin, sillä hän sai yhteensä peräti kolme tandemhyppyä lahjaksi.

– Ens kesänä sit hypätään! hän julisti.

Elina Gustafsson ja tanssija Ansku Bergström löysivät toisensa Tanssii tähtien kanssa -kilpailusta, ja he paljastivat seurustelevansa viime joulukuussa. Gustafsson kertoi IS:lle, että parisuhteen julistaminen poiki positiivisen palautteen vyöryn.

Sen jälkeen pari on julkaissut aktiivisesti yhteiskuvia ja päivitellyt arkeaan sosiaalisessa mediassa.

Lue lisää: Elina Gustafsson ja Ansku Bergström säkenöivät rakkauden­täyteisissä loma­kuvissa – TTK-pari otti uuden vuoden vastaan etelän lämmössä

Gustafsson erosi keväällä 2020 kihlatustaan Emmi Asikaisesta, ja Ansku Bergström puolestaan erosi aviomiehestään syksyllä 2019.

Uransa lopettanut Gustafsson teki vaikuttavan uran: Euroopan mestaruus, MM-pronssi, PM-kulta ja kolme Suomen mestaruutta.

Gustafsson lopetti menestyksekkään uransa vuoden 2020 lopulla. Päätös syntyi nopeasti, kun hän sai välilevyn pullistuman.

– Huusin sängystä noustessa, että kaikki on hyvin, vaikka ei todellakaan ollut. Olen niin energinen ja liikkuva tyyppi, että minulle liikuntakyvyn menettäminen olisi yksi pahimmista asioista. Tajusin, että olen tullut nyrkkeilijänä tieheni päähän eikä jatkaminen ole enää sen riskin arvoista, hän taustoitti Ilta-Sanomille.