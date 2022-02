Temptation Islandilta tuttu Julia sai elämänsä yllätyksen Sami Kuroselta ja Heikki Paasoselta – katso videolta Julian yllättynyt reaktio

TIS-Julia otti The Voice of Finlandiin mukaansa Temptation Islandilta vierelleen tarttuneen kumppaninsa Esan.

Parisuhdereality Temptation Islandille osallistunut Julia Tervo yllättää osallistumalla The Voice of Finland -laulukilpailuun.

Ennen Tervon esiintymistä nähdään kuitenkin Sami Kurosen ja Heikki Paasosen Tervolle järjestämä yllätys, jossa Tervo saa tietää päässeensä laulukilpailun Ääni ratkaisee -vaiheeseen.

Kuronen on pyytänyt Tervon Helsingin Sanomataloon tempparihaastatteluun, mutta yllättäen kuvausten taustalle ilmestyykin TVOF-juontaja Heikki Paasonen. Paasonen häiritsee haastattelua jatkuvasti, ja Tervo ei voi olla nauramatta Paasosen sekoilulle.

Lopulta Kuronen ojentaakin Tervolle kirjekuoren eli kutsun laulukilpailuun. Tervo yllättyy silmin nähden.

– Etkö tiennyt olevasi jatkossa? Paasonen kysyy yllättyneeltä Tervolta.

– No en! Tervo vastaa.

Myös toinen tuttu tempparikasvo, Esa, nähdään The Voice of Finlandissa, kun Tervo on ottanut nykyisen kumppaninsa mukaan ohjelmaan tuekseen.

Julia Tervo lähti Temptation Islandille silloisen kumppaninsa, Henkan, kanssa, mutta pariskunta erosi Henkan pettämisen jälkeen. Yllättäen, Julia ja Esa olivatkin löytäneet toisensa ohjelman kuvausten jälkeen, ja suhde on mitä ilmeisimmin kestänyt.

The Voice of Finlandin 11. kausi perjantaisin ja sunnuntaisin kello 20 Nelosella.