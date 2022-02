Spotify poisti 70 jaksoa Joe Roganin podcastista: kolme vuotta vanhoissa jaksoissa rasistista kielenkäyttöä

Rogan julkaisi rasismikohun jälkeen pahoitteluvideon, jossa hän toteaa, että kielenkäyttö ”on irroitettu kontekstistaan”.

Joe Rogan on joutunut uusien syytösten kohteeksi podcastinsa vuoksi.

Spotify on poistanut 70 jaksoa The Joe Rogan Experience-podcastista, uutisoivat muun muassa Consequence ja The Verge.

Jaksot eivät liity viimeaikaisiin uutisiin Joe Roganin podcastin kohua herättäneestä tavasta käsitellä koronaviruspandemiaa ja esimerkiksi rokotuksia, vaan poistetut jaksot ovat yli kolme vuotta vanhoja. Ainakin joissakin vanhoissa jaksoissa on rasistista tai muuten halventavaa kielenkäyttöä.

Poisto tapahtui sen jälkeen, kun yhdysvaltalaislaulaja India Arie julkaisi Instagram-profiilissaan videon tarina-osuudessaan, jossa hän sanoo Roganin käyttävän useita kertoja jaksoissaan n-sanaa.

Joe Roganin podcast on ollut yksi Yhdysvaltojen suosituimmista.

– Hänen ei pitäisi edes lausua sanaa. Älä sano sitä missään kontekstissa. Tätä mieltä minä olen, ja olen aina ollut sitä mieltä, Arie totesi sosiaalisessa mediassaan.

Myös India Arie veti musiikkinsa pois Spotifysta aiemmin tällä viikolla palvelussa olleen rasistisen kielenkäytön vuoksi. Arien esille nostamat jaksot on sittemmin poistettu palvelusta.

Spotify ei ole vielä julkisesti kommentoinut jaksojen poistoa.

Lue lisää: Neil Young raivostui Spotifylle – vaati poistamaan musiikkinsa tai puuttumaan Joe Roganin rokote­kommentteihin

Lue lisää: Lista: He ovat jättäneet Spotifyn Joe Roganin takia

Rogan sen sijaan julkaisi pahoitteluvideon Instagram-profiilissaan, jossa mies pyytää anteeksi n-sanan käyttöä.

– Tämä on yksi häpeällisin ja kaduttavin asia, josta olen puhunut, Rogan aloittaa.

– Minusta leviää klippejä, jotka ovat 12 vuoden ajalta erilaisista keskusteluista, ja irroitettu kontekstista. Se näyttää aivan hirveältä, jopa minusta, podcast-juontaja jatkaa.

– Nyt tiedän, että suurimmalle osalle ihmisistä ei ole olemassa sellaista kontekstia, jossa valkoinen ihminen voisi käyttää n-sanaa, saati sitten julkisessa podcastissa, ja olen samaa mieltä, Rogan toteaa videossaan.

Rogan jatkaa, ettei ole sanonut n-sanaa vuosiin, mutta kun hän sanoi sen useasti podcastissaan keskustelun lomassa, hän ajatteli, että kunhan sana ymmärretään sen kontekstissa, hän voi sanoa sen.

– Se on hyvin epätavallinen sana, ja menneisyydessä käytin sitä tuolla tavalla. En koskaa käyttänyt sitä rasistisessa mielessä, koska en ole rasisti, mutta aina kun täytyy sanoa, ”en ole rasisti”, jotain on mennyt pahasti pieleen. Niin on käynyt kohdallani, olen sotkenut asiat.

Rogan sanoo, että kun hän käytti n-sanaa, hän lainasi usein koomikkoja, kuten Redd Foxxia, Richard Pryoria, Paul Mooneya tai Lenny Brucea.

Lue lisää: Nyt puhuu rokote­kohun keskelle joutunut Joe Rogan – pyytää anteeksi vain yhdeltä taholta

Lue lisää: Yhdysvaltain suosituimman podcastin juontaja Joe Rogan kertoo hoitavansa koronaa syömällä hevosille tarkoitettua matolääkettä

Ilta-Sanomat uutisoi jo aiemmin, kuinka Rogania on kritisoitu kovasti hänen annettuaan tilaa podcastissaan Robert Malonelle ja Peter McCulloughille, jotka tunnetaan koronarajoitusten vastustajina ja rokoteskeptikkoina. Rogan luonnehtii molempia älykkäiksi ja ansioituneiksi tiedemiehiksi, joiden näkemykset poikkeavat valtavirrasta.

– Halusin kuulla heidän näkemyksensä. Otin heidät ohjelmaani, ja nuo jaksot määriteltiin vaaralliseksi misinformaatioksi, Rogan sanoo Instagramissa julkaisemassaan videossa.

Tämän jälkeen Rogan kritisoi koko misinformaation käsitettä sanomalla, että moni aiemmin vääränä pidetty asia on osoittautunut myöhemmin todeksi.

Rocklegenda Neil Young raivostui Joe Roganin podcastista.

Lue lisää: Kommentti: Spotify tekee parhaillaan suurta virhettä – kyse on enemmästä kuin rokotteista tai Neil Youngista

Muun muassa rocklegenda Neil Young vaati musiikkinsa poistamista suoratoistopalvelu Spotifystä ellei yhtiö ryhdy tarvittaviin toimiin ehkäistäkseen alustalla esiintyvää misinformaatiota. Young viittasi vaatimuksessaan suoraan podcast-isäntä Joe Roganiin, jonka näkemykset koronavirusrokotteista ovat kylväneet tyrmistystä pitkin pandemiaa.

Youngin musiikista onkin Spotiyssa jäljellä enää joitakin kappaleita, ja muuten hänen tuotantonsa on poistettu palvelusta.

– Haluan teidän kertovan Spotifylle välittömästi TÄNÄÄN, että haluan kaiken musiikkini pois heidän alustaltaan. He voivat saada Roganin tai Youngin. Eivät molempia, Young jyrisi avoimessa kirjeessään managerilleen ja levy-yhtiölleen Warner Recordsille.

Lue lisää: Rogan-kohun keskellä vellovan Spotifyn tulos jäi pakkaselle

Myös artistit ja bändit kuten Nils Lofgren, Joni Mitchell, David Crosby, Stephen Stills ja Graham Nash ja Failure ovat vetäneet musiikkinsa pois Spotifysta misinformaatio-kohun vuoksi. Myös podcastin tekijöitä, kuten Brené Brown, Roxane Gay, Mary Trump sekä Wendy Zukerman ja Blythe Terrell, on lähtenyt ruotsalaisesta Spotify-musiikkipalvelusta.