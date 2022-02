Sinkkuelämää-draamaa tosielämässä – Sarah Jessica Parkerilta suorat sanat Kim Cattrallista

Sarah Jessica Parkerin ja Kim Catrallin välit eivät ole parantuneet vuosien varrella.

Sinkkuelämää-sarjaN parhailla ystävyksillä Carrie Bradshawilla ja Samantha Jonesilla on todellisessa elämässä riittänyt eripuraa.

Sarah Jessica Parkerin ja Kim Catrallin vihanpito nimittäin jatkuu, ja nyt Parker laukoo Variety-lehdessä suorat sanat Catrallista ja sanoo, ettei halua Catrallia mukaan And Just Like That -jatkosarjaan myöhemminkään, jos sarja jatkuu. Uuden sarjan saamasta kritiikistä huolimatta sille on fanien osalta toivottu jatkoa.

– En usko, että olisin hänen paluustaan iloinen, sillä hänen rooliaan kohtaan on olemassa liikaa erilaisia tunteita, joita hän on kertonut julkisuuteen, Parker vastaa.

– En ole itse lukenut lehtiartikkeleja aiheesta, mutta olen kuullut muilta.

Parker ja uuden sarja luoja Michael Patrick King itseasiassa toteavat, etteivät he edes kysyneet Catrallia uuteen sarjaan mukaan. Catrall oli jo aikaisemmin ilmaissut, että Samanthan näytteleminen hänen toimestaan olisi ohi, ja hän kieltäytyi aikaisemmin suunnitelmissa olleesta uudesta Sinkkuelämää-elokuvasta.

– Sen jälkeen, kun emme tehneet elokuvaa ja studion sekä Catrallin toiveet ja ajatukset eivät kohdanneet, kuuntelimme häntä, Parker toteaa.

– Hänen toiveensa taas eivät sopineet yhteen meidän toiveidemme kanssa. Samanthan ja Kimin rajapinta on hyvin hieno. Samantha ei ole poissa, hän on läsnä. Mielestäni hoidimme hänen osuutensa hyvin sarjassa. Hänestä ei ole tehty roistoa, vaan hän on vain ihminen, jolla on tunteita eri ihmissuhteisiin liittyen, hän lisää viitaten siihen, että sarjassa Samantha on riidoissa Carrien kanssa ja asuu Lontoossa.

Sinkkuelämää-tähtien välit ovat oikeasti olleet vuosikausia kireät.

Ilta-Sanomat kertoi jo vuonna 2018 Daily Mailin uutisesta, jonka mukaan Cattrall olisi esittänyt tuotannolle mahdottomia vaatimuksia. Brittimedian mukaan Cattrall olisi vaatinut tuotantoyhtiö Warner Brothersia tuottamaan myös muita hänen projektejaan, jos hän olisi osallistunut elokuvaan. Näyttelijätär itse torppasi väitteet tiukasti.

Parkerin ja Catrallin huhuttiin riidelleen vuosia, ja vuonna 2018 Catrall paljasti näyttelijöiden vaikeat suhteet, ja kuvaili Parkeria ”julmaksi”. Kun Catrallin veli kuoli, Parker välitti Catrallille osanotot, johon Catrall vastasi, ettei Parker ole hänen ystävänsä.

Catrall myös totesi, että Parker on ”ilkeä tyttö”, joka piiloutuu ”kivan tytön persoonan taakse”.

On huhuttu, että riita olisi alun perin syntynyt rahasta, sillä Parkerille maksettiin Sinkkuelämää-tuotannoista enemmän kuin muille, ja Parkeria pidettiin todellisena vetonaulana varsinkin sarjan alussa. Catrall on kuitenkin kiistänyt väitteet.

Daily Mailin mukaan Michael Patrick King totesi vuonna 2018, että Kim Catrall ei koskaan hyväksynyt Sarah Jessica Parkerin suurempaa roolia sarjassa, eikä päässyt porukkaan mukaan.

Kim Catrall teki kaksi Sinkkuelämää-elokuvaa, mutta kieltäytyi kolmannesta.

– Kirstin Davisista ja Cynthia Nixonista ja Sarah Jessicasta tuli porukka, johon Kim ei koskaan liittynyt henkisesti. Kirstin ja Cynthia ymmärsivät, miksi Sarah Jessican nimi oli julisteissa, King totesi.

Ilta-Sanomat kertoi vuonna 2018, kuinka Catrall itse on kuvaillut aiemmin välejään Sarah Jessica Parkeriin, Cynthia Nixoniin ja Kristen Davisiin ”myrkyllisiksi”. Hän totesi, ettei heillä ollut muuta yhteistä kuin se, että he ovat näytelleet ystävyksiä huippusuositussa tv-sarjassa.

People-lehden mukaan nelikon välit eivät ole olleet koskaan erityisen lämpimät. Cattrall kuvaili Morganille suhdettaan muihin näyttelijöihin hankalaksi esimerkiksi siksi, että heidän elämäntilanteensa eroavat valtavasti toisistaan.

Kim Catrall vuonna 2019.

– Heillä kaikilla on lapsia ja minä olen heitä kymmenen vuotta vanhempi. Sarjan päättymisen jälkeen olen viettänyt suurimman osan ajastani New Yorkin ulkopuolella, joten en tapaa heitä, Cattrall kertoi Daily Mailin mukaan tuolloin.

Sinkkuelämää-elokuvat julkaistiin vuosina 2008 ja 2010. Sarjan ensimmäinen jakso esitettiin Yhdysvalloissa 6. kesäkuuta 1998. Ohjelma päättyi vuonna 2004. Uusi sarja, And Just Like That alkoi joulukuussa 2021.