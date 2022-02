Main ContentPlaceholder

Renée Zellweger koki totaalisen muodonmuutoksen uutta tv-sarjaa varten ja kohu oli valmis: näyttelijä kommentoi nyt kritisoitua ”lihavuuspuvun” käyttöä

Renee Zellweger on lähes tunnistamaton uudessa The Thing About Pam -tv-sarjassa.

Renée Zellweger tähdittää uutta rikosdraamaa.

Bridget Jonesinakin tunnettu näyttelijä Renée Zellweger koki todellisen muodonmuutoksen uutta The Thing About Pam -rikosdraamaa varten. Muodonmuutoksesta levinneet kuvat aiheuttivat kohun, jossa Zellwegerin ulkomuotoa kritisoitiin rankasti. Zellweger on pukeutunut uudessa tv-sarjassa tekotäytteiseen pukuun, joka tekee Zellwegeristä suurempikokoisen. Tv-sarja perustuu tositapahtumiin, ja Zellweger esittää yhdysvaltalaista murhista tuomittua Pamela Huppia. Renée Zellweger esittää uudessa rikosdraamassa murhista tuomittua Pamela Huppia. Metro-lehden mukaan Zellwegerin ”lihavuuspukua” on kritisoitu, sillä sen on sanottu aiheuttavan lihavuusfobiaa ja mahdollisesti laukaisevan vaikeita tunteita ihmisille. Näyttelijä itse kommentoi lähes tunnistamatonta muodonmuutosta Vanity Fairille. – Sehän on suuri kehu, jos näyttelijää ei tunnista roolisuorituksesta. Näyttelijä ei yritäkään kertoa omaa tarinaansa, Zellweger kertoo Vanity Fairille. Zellwegeristä puku oli tarpeellinen, sillä se on yksi osa sitä hahmoa, jota hän pyrkii tv-sarjassa omaksumaan ja esittämään. Zellweger toteaa, että näytellessä näyttelijä esittää aina omaa tulkintaansa hahmosta. Zellwegerin ”lihavuuspukua” on kritisoitu. Tuotannosta vastaava henkilö Jenny Klein kertoo Vanity Fairille olevansa todella hämmästynyt, kun näki Zellwegerin maskeerattuna puvussa näyttelemässä Pam Huppia. – Se ei ollut vain fyysinen muodonmuutos. Siihen kuului, kuinka Pam kantaa itsensä, hänen vaikeutensa nostaa jalkaansa ja hänen maneerinsa, niistämisensä ja jopa se, kuinka Pam usein puhuessaan elehtii käsillään. Se oli uskomatonta, koska en nähnyt silloin Renéetä, näin Pamin. Se oli myös hieman pelottavaa, Klein toteaa. Renée Zellweger vuonna 2020. Tv-sarja The Thing About Pam perustuu vuonna 2016 tapahtuneeseen Betsy Farian murhaan, josta aluksi tuomittiin virheellisesti Farian aviomies. Rikostapaus aloitti ketjureaktion, jonka lopputuloksena Pamela Hupp todettiinkin syylliseksi, ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeustuomioon ilman mahdollisuutta ehdonalaisuuteen. Tuomioon vaikutti Pamelan tunnustus myös toisesta, Louis Gumpenbergerin, murhasta. Sarja keskittyy rikoksen tutkintaan ja kaivelee sitä, miten Hupp selvisi kahdesta murhasta syyttömänä niin pitkään. Tv-sarja tuotannosta vastaava Jenny Klein oli hämmästynyt Zellwegerin roolisuorituksesta. Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2019, kuinka uransa huipulla ollut Renée Zellweger katosi julkisuudesta. Amerikkalaisnäyttelijä teki läpimurtonsa Hollywoodissa 1996 Jerry Maguire -elokuvassa. Bridget Jonesin päiväkirja ja Chicago -elokuvat nostivat näyttelijän aikansa suosituimpien näyttelijöiden joukkoon. Vuonna 2003 Zellweger voitti parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon elokuvasta Päämääränä Cold Mountain (2003). Zellweger oli uransa huipulla, kun päätti äkisti jättäytyä julkisuudesta 2010. Seuraavan kerran Zellweger nähtiin valkokankaalla vasta 2016. Näyttelijä kertasi uransa tähtihetkiä ja kivikkoja Red-lehden haastattelussa. Tähti sanoi vuonna 2019 suoraan, ettei hän tehnyt elämässään kovinkaan hyviä valintoja Oscar-voittonsa jälkeen. Lopulta tilanne meni niin pahaksi, että tähti ei enää tunnistanut itseään julkisuuskuvastaan. – Sain huonoja vinkkejä. Tein huonoja valintoja... Se oli melko synkkää aikaa. Ja surullista, Zellweger sanoi tuolloin.Lue lisää: Oscar-voittaja Renée Zellweger katosi Hollywoodista vuosikausiksi uransa huipulla – kertoo viimein miksi: ”Synkkää ja surullista aikaa” Ennen kuin Zellweger jättäytyi julkisuudesta, tähden riutunut olemus herätti syvää huolta faneissa. Tuolloin epäiltiin, että tähti olisi sairastunut syömishäiriöön. Tähden epäiltiin myös käyneen plastiikkakirurgin paikkeilla. Kuuden vuoden aikana Zellweger keskittyi itseensä ja löysi uudelleen palon näyttelemiseen. Hän sanoi haastattelussa, ettei kadu kuuden vuoden taukoaan Hollywoodista, vaan uskoo sen olleen pakollista hyvinvointinsa kannalta.