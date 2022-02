Aivoinfarktin saanut Nicklas Wancke lähetti Ylen tv-lähetyksessä ytimekkäät terveiset Alma Hätöselle

Nicklas Wancke vieraili Ylen Perjantai-lähetyksessä kertomassa aivoinfarktistaan.

Ylen aamujuontajana tunnettu Nicklas Wancke, 56, sai viime maaliskuussa aivoinfarktin kesken suoran lähetyksen. Myöhemmin selvisi, että Wancke ei jatka enää aamu-tv:n juontajana terveytensä vuoksi.

Wancke osallistui Ylen Perjantai-lähetykseen, jonka teemana oli aivosairaudet. Lähetyksessä Wancke arvioi, että hänen työllään oli merkittävä vaikutus aivoinfarktiin.

– Kovin stressipitoinen työ ja hullut työajat, niin totta kai ne vaikuttavat asiaan, toimittaja totesi lähetyksessä.

Sairauslomalta palannut toimittaja kertoi voivansa tällä hetkellä mainiosti.

– Minulla on ollut aivan fantastinen aika takana, koska olen saanut nukkua. Se on taivaan lahja. Värit ovat tulleet takaisin maailmaan, hän hehkutti.

Wancke lähetti myös terveiset juontaja Alma Hätöselle, joka irtisanoutui hiljattain aamuradiotyöstään radiokanava HitMixiltä.

– Alma lopetti hiljattain työnsä aamuradiossa ihan sen takia, että ei jaksanut. Haluan sanoa Almalle, että viisaasti teit, Wancke totesi ytimekkäästi.

Sairauslomallaan Wancke ehti kertomansa mukaan palautua.

Perjantai-lähetyksessä Wancke keskusteli toimittaja Sean Ricksin kanssa aivosairauksille altistavista riskitekijöistä. Wancke huomautti, että etenkin jatkuva univaje altistaa aivosairauksille. Sen hän tiedosti itsekin alalle päätyessään.

– Joku kotikatsomossa saattaisi ajatella, että itsepähän valitsit työsi, mikä on ihan totta. Mutta toimittajan ammatti on sellainen, että sitä tekee intohimosta. Välillä se tietää sitä, että joutuu työskentelemään hieman huonoinakin vuorokauden aikoina, Wancke painotti.

– Mutta pitää sanoa, että rakastin sitä työtä juuri sen takia, että Ylen aamussa haastattelut olivat aina erilaisia.

Wancke on tällä hetkellä osa-aikaisessa työkokeilussa Ylen aamutoimituksessa.

– Tämä on tällaista työkokeilua eli paluuta työelämään. Se on hyvä, että olen Ylen aamussa, koska se on tuttua työtä ja pystyn itse mittailemaan omaa jaksamistani.

Toimittajan mukaan hän ei aio enää uhrata yöuniaan. Myöskään liialle stressille hän ei anna enää tilaa. Wancke kertoi tehneensä vuosikymmeniä töitä korkeilla stressitasoilla, ja lounaatkin jäivät usein välistä.

– En enää halua, että minulla on viisisataa asiaa hajauttamassa huomiotani.

Aamujuontajan töihin Wancke ei kertomansa mukaan aio palata työaikojen takia.

– Arvostan elämää niin paljon enemmän. Olen miettinyt tulevaa siinä mielessä, että sen verran tässä on vuosia työelämää jäljellä, että haluan tehdä jotakin, johon tunnen intohimoa, josta saan oikeasti hyvät kiksit ja työtyytyväisyyttä ja jonka koen merkitykselliseksi, hän pohti.

IS kertoi marraskuun alussa, että Wancke palasi Ylelle töihin pitkän sairausloman ja kuntoutusjakson jälkeen. Hänen työtehtäväkseen tuli juontaa Ylen perinteinen joulukonsertti, joka nauhoitettiin joulukuun alussa.

Yle Perjantai: Miten aivosi jaksavat? perjantaina 4.2. klo 21.05 Yle TV1-kanavalla. Lähetys katsottavissa jo Yle areenassa.