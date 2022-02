Nick Cannon on pahoillaan, ettei kyennyt suojelemaan ja kunnioittamaan lastensa äitien yksityisyyttä kertoessaan tulevansa jälleen isäksi.

Juontaja-artisti Nick Cannon, 41, on ollut viime kuukausina otsikoissa perhe-elämänsä tiimoilta. Cannon sai viime vuonna muutaman kuukauden sisään neljä lasta kolmen eri naisen kanssa.

Cannonin seitsemästä lapsesta neljä syntyi puolen vuoden sisällä toisistaan joulukuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä aikana, ja joulukuussa Cannonista tuli pienen tyttövauvan isä.

Vauvaonnen lisäksi elämässä on ollut myös musertavaa surua, sillä Cannonin ja Alyssa Scottin poika Zen kuoli ainoastaan viiden kuukauden ikäisenä aivokasvaimeen.

Maanantaina Cannon paljasti uusia vauvauutisia keskusteluohjelmassaan, mutta päätyi pahoittelemaan puheitaan heti seuraavana päivänä. Ohjelmassa Cannon kertoi saavansa kahdeksannen lapsensa malli Bre Tiesin kanssa.

Uutinen raskaudesta hätkähdytti, sillä Zen-pojan kuolemasta oli ehtinyt kulua vain kaksi kuukautta. Zen menehtyi 5. marraskuuta, uutisoi People-lehti.

Nick Cannon pahoitteli puheitaan ja sanoi epäonnistuneensa kaikkien lastensa äitien suojelemisessa ja kunnioittamisessa.

– Luultavasti menin liikaa yksityiskohtiin maanantaina ilmaistessani tunteitani, Cannon sanoi.

Yhdysvaltain Masked Singer -ohjelmaa juontava Cannon myönsi, että hänen puheensa saattoivat vaikuttaa siltä, että hän olisi tehnyt vertailua puhuessaan Zen-pojan kuolemasta ja uuden vauvan odotuksesta.

– Minun ei tarvitse tehdä sitä, koska nuo ovat kaksi täysin erillistä tapahtumaa elämässäni ja molemmat niistä ansaitsevat kunnioitusta.

Cannon vannotti hoitavansa jatkossa herkät keskustelut paremmin ja lupasi lastensa äideille olevansa ymmärtäväisempi ja myötätuntoisempi.

Cannon sanoi, että hän ja Alyssa Scott surevat edelleen poikaansa päivittäin.

– Rakastan häntä, rakastan poikaani Zeniä, ja tulen aina rakastamaan. Ja tulen rakastamaan uutta lastani. Olen vastuullinen ihminen ja otan täyden vastuun kaikesta mitä teen, joten pyydän anteeksi kaikilta osallisilta kipua ja hämmennystä, jota olen saattanut aiheuttaa, Cannon lausui.

Cannonilla on 10-vuotiaat kaksoset, tyttö ja poika, laulaja Mariah Careyn kanssa sekä 4-vuotias poika Brittany Bellin kanssa. Bell on myös hänen joulukuussa 2020 syntyneen tyttölapsen äiti. Heinäkuussa 2021 syntyneiden kaksosten äiti on Abby De La Rosa.

