Kommentti: Bachelor-ohjelma kaipasi päivitystä nykyaikaan – vihdoin naiset ovat vapautettu alisteisesta asemasta

Aiemmilla kausilla Suomen bachelor sai vain napata rusinat pullasta ilman sen suurempaa vaivannäköä, mutta nyt hän saa kilpakosijan, joka asettaa tilanteen täysin uuteen valoon. Parin hausta tulee vihdoin tasa-arvoista, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Katri Utula.

”Oi miten komea, raamikas mies! Hänet minä haluan, ja teen sen eteen kaikkeni!”

Tällä asetelmalla on lähdetty jokaiseen Bachelor-kauteen niin kauan kuin muistan. Naiset ihastuvat ja taistelevat samasta miehestä, ja päättävät tehdä kaikkensa saadakseen miehen huomion.

He eivät ehdi edes miettiä, mitä he itse haluavat ja onko bachelor juuri heidän mieleensä.

Lopulta mies valitsee sen, kenet nyt sattuu sillä kertaa haluamaan. Hänen ei tarvitse tehdä oikeastaan mitään, koska lähtökohta on hänen ajatusmaailmassaan se, että kaikki haluavat hänet, ja hän voi vain valita sen, kenet hän haluaa.

Asetelma on täysin vääristynyt ja epätasa-arvoinen. Naiset on asetettu jo valmiiksi alisteiseen asemaan, jossa päätösvalta on miehellä.

Kuinka kaukana tällainen ajatusmaailma onkaan nykypäivästä.

Parisuhde on kahden kauppa, eikä kumpikaan voi olettaa, että toinen voi vain olettaa saavansa toisen ilman sen suurempaa vaivannäköä.

Kummankin on tehtävä osansa ja saada toiselle se olo, että hän on tavoittelemisen arvoinen.

Bachelor-ohjelma on todella antanut vääristyneen mallin siitä, että naista voi pitää itsestäänselvyytenä, eikä suhteen rakentamiseen tarvitse nähdä vaivaa.

Toki sama pätee Bachelorette-ohjelmaankin. Asetelma on nurinkurinen.

Nyt Bachelor on täysin uudistunut, ja se tekee ohjelmalle pelkästään hyvää. Totean vain, että oli jo aikakin!

Bachelor saa kesken kauden kilpakumppanin, toisen bachelorin, joka alkaa kisata täysin samoista naisista.

Nyt myös bachelorien on laitettava peliin omat hurmaustaitonsa.

Mikko Parikka (vasemmalla) juontaa uuden Bachelor 2022 -ohjelman. Oikealla sarjan unelmien poikamies Timo Harvey. Toista unelmien poikamiestä ei ole vielä julkistettu.

Tilanne tuo esiin sen, että myös naisilla on nyt valinnanvaraa ja valtaa valita, kenet he haluavat ja kumpi miehistä todella sopii heille paremmin.

Tuotannosta kerrotaan, että tämän kauden naiset ovat todella vahvoja, oman arvonsa tuntevia, jotka tietävät, mitä he haluavat.

He eivät ole valmiita alisteiseen asemaan, vaan he osaavat myös vaatia itselleen sen, mikä heille kuuluu.

Juuri näin sen pitääkin mennä. Ja ehkä juuri tällä tavalla ohjelmasta voi myös löytyä pysyvämpi rakkaustarina, kun lähtökohdat ovat tasavertaiset.

Enää naisen ei tarvitse mahtua siihen ”tarvitsevan” naisen rooliin, joka itkee miehen perään. Eikä sellainen nainen loppupeleissä edes miehiä kiinnosta.

Poikamiehet saavatkin nyt eteensä naisia, jotka todella tietävät paikkansa.

Ohjelma alkaa Nelosella maaliskuussa 2022.