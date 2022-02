Meeri Koutaniemi ja Sami Yaffa laittoivat kaupunkikotinsa myyntiin – tältä parin idyllisessä asunnossa näyttää

Taiteilijapariskunnan tunnelmallinen koti etsii uutta omistajaa.

Valokuvaaja Meeri Koutaniemi, 34, ja muusikko Sami Yaffa, 58, ovat laittaneet Helsingin Katajanokalla sijaitsevan asuntonsa myyntiin. Yaffa kertoo asiasta tuoreessa Instagram-päivityksessään.

– Lähdetään Meerin kanssa kohti uutta asuntoa, ja tää meidän Skattan kämppä Luotsikadulla on nyt myynnissä, basisti kirjoittaa.

Yaffa kertoo asunnon olevan pariskunnalle hyvin rakas, mutta toteaa, että kaksikon on aika siirtyä elämässä nyt eteenpäin.

– Todella spessumesta, jota rakastetaan yli kaiken, but it’s time to move on.

Kiinteistömaailman verkkosivuilta löytyvät valokuvat paljastavat, ettei 78-neliöisen asunnon sisustuksessa ole säästelty värejä. Rustiikkisen asunnon pinnat ovat vaaleita, mutta taiteilijapariskunnan kotiin on tuotu paljon värejä erilaisten taulujen, huonekalujen ja tekstiilien muodossa.

Kolmion valoisan olohuoneen nurkasta löytyy tunnelmallinen, vaalea kakluuni. Asunnossa on kaksi makuuhuonetta, joista toista käytetään tällä hetkellä työhuoneena.

Lisäksi asunnosta löytyy kaunis, maalaishenkinen keittiö, jonka sisustuksen kruunaa kuvioitu laatoitus. Asunnon pyyntihinta on 624 000 euroa.

Kiinteistömaailman välittäjä Max Hanhike kuvailee kotia upeaksi ja täysin ainutlaatuiseksi kohteeksi.

– Kaksi taiteilijaa on laittanut sen juuri oman näköisekseen. Heidän henkensä ja persoonansa loistavat asunnon joka nurkassa.

Meeri Koutaniemi ja Sami Yaffa ovat olleet naimisissa vuodesta 2017.

Kiinteistömaailman kotisivujen mukaan asunto sijaitsee vuonna 1906 valmistuneessa talossa Luotsikadulla. Hanhike tietää kertoa, että kyseessä on Euroopan pisin yhtenäinen jugendkatu.

– Tuleva omistaja arvostaa varmasti asunnon ainutlaatuista sijaintia, Hanhike toteaa.

Kiinteistönvälittäjän mukaan asunto olisi täydellinen koti pariskunnalle, pienelle perheelle tai yksinasuvalle.

Useita valokuvauspalkintoja pokannut Koutaniemi ja Hanoi Rockin basistina tunnetuksi tullut Yaffa ovat pitäneet yhtä jo kuuden vuoden ajan. Pariskunta kihlautui heinäkuussa 2017, ja heidän häitään juhlittiin Espanjan Mallorcalla syyskuussa 2017.

