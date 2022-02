MTV:n ruutukasvo Mari Karppinen kertoo, millaista on odottaa lasta Yhdysvalloissa – törmäsi klinikalla suomalaiselle käsittämättömään tilanteeseen: ”Olin poksahtamaisillani”

Amerikkalaisen vaimonsa kanssa ensimmäistä lastaan odottava Mari Karppinen kertoo, että lasten hankinnan tullessa ajankohtaiseksi ajatus Suomeen muuttamisesta kävi mielessä.

New York

– Raskaus on muuttanut ajattelua siten, että aina asettaa tämän etusijalle, Mari Karppinen, 37, sanoo vatsaansa silitellen.

Vierailu kahvilassa New Yorkin Dumbon kaupunginosassa, lähellä Karppisen ja tämän vaimon Shoshi Shmuluvitzin kotia, on vasta toinen kerta, kun Karppinen on syönyt sisällä ravintolassa New Yorkissa koko pandemia-aikana.

Raskaana oleva MTV:n Yhdysvaltojen-kirjeenvaihtaja yritti kaikin keinoin välttää koronatartunnan saamista, sillä raskauden tiedetään lisäävän vakavan koronataudin riskiä.

Varotoimista huolimatta Karppinen sai tartunnan tammikuun puolivälissä. Myös hänen vaimonsa sairastui samoin oirein muutama päivä myöhemmin, mutta hänen testinsä näyttivät negatiivista. Kyseessä lienee kuitenkin ollut korona.

– Mutta meillä kävi hyvä tuuri, että suhteellisin lievin oirein selvisimme. Sellaiset vilustumisen oireet kestivät vähän reilun viikon, Karppinen sanoo.

Vauvan odottamiseen liittyy aina paljon kysymyksiä ja selvitettävää.

Yhdysvalloissa on kuitenkin tehtävä vielä enemmän selvitystyötä kuin Suomessa. Nimittäin yksityinen terveysvakuutus määrittelee paljon, millaisten palvelujen piiriin pääsee ja missä sairaalassa synnytys tapahtuu – ja mitä tämä kaikki maksaa. Vakuutusasiat ovat sellainen viidakko, että parhaan mahdollisen vakuutuksen löytämiseen voi palkata terveysvakuutusagentin.

Mari Karppinen kertoo, että raskauden alkupahoinvoinnin aikana oli haastava hetki, kun hän oli tekemässä juttua Meksikossa ihmissalakuljetuksesta. – Kunnialla kuitenkin selvisin, Karppinen kertoo.

Yhdysvalloissa ei ole varsinaista neuvolajärjestelmää, mutta sen kaltaisen palvelun voi valita. Karppinen ja Shmuluvitz valitsivat neuvolapalvelun, joka takaa, että synnytykseen saa kätilön mukaan.

– Se ei ole täällä kovin tavallista, vaan lääkäri yleensä hoitaa synnytyksen, ja keisarileikkausten määrä on myös korkeampi kuin Suomessa. Valitsimme kätilöiden pyörittämän klinikan, koska se muistuttaa eniten sitä, miten Suomessa homma hoituisi, Karppinen kertoo.

Klinikan työntekijät olivat todella mielissään ja imarreltuja siitä, että suomalainen valitsi heidän palvelunsa.

– Suomalaisella terveydenhuollolla ja neuvolajärjestelmällä on ihan älyttömän hyvä maine täällä.

” Olin poksahtamaisillani siinä, kun hoitaja sanoi, että he eivät ota vakuutustani vastaan.

Kun Karppinen ja Shmuluvitz olivat menossa ensimmäiseen ultraäänitutkimukseen sairaalaan, edessä oli ongelmia. Vakuutuksien kanssa pitää olla hyvin tarkkana, mitä ne kattavat ja missä. Siksi Shmuluvitz oli soittanut etukäteen sairaalan laskutusosastolle ja varmistanut, että Karppisen vakuutus käy sairaalassa. Mutta se ei sitten ollutkaan ihan yksinkertaista.

Ensimmäisessä ultraäänessä tulee olla virtsarakko täynnä.

– Olin poksahtamaisillani siinä, kun hoitaja sanoi, että he eivät ota vakuutustani vastaan, Karppinen muistelee.

Hoitaja vastasi pariskunnan ihmettelyihin, että ehkä jotkut klinikan lääkärit hyväksyvät vakuutuksen, mutta eivät ne lääkärit, jotka ovat tänään töissä. Karppinen on tyytyväinen, että hänen määrätietoinen vaimonsa vaati, että ultraääni on nyt järjestettävä saman sairaalan sisällä jollakin klinikalla. Saman sairaalan sisällä on nimittäin eri klinikoita, joilla on eri käytäntöjä.

– Ei riitä, että on ostanut vakuutuksen, vaan on itse pidettävä huoli missä saa palvelua. On oltava melko sisukas, Karppinen sanoo.

Suomalaiselle on apua siitä, että hänen puolisonsa on newyorkilainen.

– Se auttaa todella paljon, mutta valitettavasti nämä järjestelmät ovat niin monimutkaisia, että yritykset ja vakuutusyhtiöt pystyvät muuttamaan omia sääntöjään useamman kerran vuodessa.

” Molemmat liikututtiin kyyneliin, koska oli todella söpöä nähdä se ihmisen alku.

Kun Karppinen ja Shmuluvitz taistelun jälkeen onnistuivat pääsemään ensimmäiseen ultraääneen, se oli hyvin tunteellinen hetki.

– Molemmat liikututtiin kyyneliin, koska oli todella söpöä nähdä se ihmisen alku. Vauva vaikutti jo silloin aika villiltä, se hyppi siellä kuin pomppulinnassa.

Yhdysvalloissa ultraääniä tehdään enemmän kuin Suomessa. Klinikat ovat yksityisiä, ja jokaisesta ultraäänestä tulee vakuutuksen kautta niille rahaa. Karppisella on jo neljä ultraääntä takana.

– Yhden kerran vaikutti siltä, että vauva käänsi katseensa kameraan ja nosti meille kättä, mikä oli aika siistiä. Shoshi oli ihan varma, että meidän lapsesta tulee samanlainen linssilude kuin äidistänsä, Karppinen sanoo ja naurahtaa.

Karppinen aikoo jäädä New Yorkiin, vaikka perheen muuttaminen Suomeen käväisi mielessä.

Karppinen ja Shmuluvitz menivät naimisiin 2019. Vaalivuosi 2020 oli Karppiselle töiden puolesta ”ihan kreisi”.

– Olen aina tiennyt, että haluan lapsia. Mutta ehkä aikaisemmin elämässä ei ole ollut aikaa tai mahdollisuutta, hän pohtii.

Karppisen laskettu aika on huhtikuussa. Hän aikoo pitää noin viiden kuukauden äitiysloman, mikä on amerikkalaisittain pitkä aika. Hän on ostanut New Yorkin osavaltiolta yrittäjille suunnatun vakuutuksen, joka mahdollistaa muutaman kuukauden mittaisen äitiysvapaan.

– Jos en olisi itse tajunnut selvittää, että on ostettava puoli vuotta ennen lapsen syntymää tällainen vakuutus, niin en olisi saanut mistään rahaa. Ei ole olemassa sellaista automaattista systeemiä, että valtio tai yhteiskunta hoitaa.

Shmuluvitz pystyy olemaan kolme kuukautta vanhempainvapaalla sitten, kun Karppinen palaa töihin. Karppinen on tyytyväinen, ettei lasta tarvitse ihan niin pienenä laittaa päivähoitoon. Toinen vaihtoehto on palkata lastenhoitaja, mikä on monen amerikkalaisen ratkaisu ensimmäisiksi kuukausiksi tai vuosiksi.

Kirjeenvaihtajan työ on vienyt Mari Karppista ympäri Yhdysvaltoja. Trumpin presidenttikaudesta syntyi myös kaksi dokumenttia.

” Tavoitteena on, että lapsi puhuu sujuvaa suomea.

Kun lasten hankinta tuli ajankohtaiseksi, mieleen nousi myös mahdollisuus Suomeen palaamisesta.

– Luulen, että jokaiselle lasten hankintaa miettivälle ulkomailla asuvalle suomalaiselle tulee mieleen Suomen hyvinvointivaltio, äitiyspäivärahat ja äitiyspakkaukset, Karppinen sanoo.

– Täällä joutuu tekemään entistä enemmän töitä, kun on lapsia.

Karppinen ja Shmuluvitz eivät kuitenkaan koskaan vakavasti harkinneet Suomeen muuttamista. Molempien elämät ja työt ovat Yhdysvalloissa.

Karppinen kuitenkin haluaa, että hänen suomalaiset perheenjäsenensä ja läheiset ystävänsä pääsevät olemaan läsnä lapsen elämässä.

– Tavoitteena on, että lapsi puhuu sujuvaa suomea. Minusta tulee lapselle ”äiti” ja Shoshi on ”mommy”.

” En usko, että sukupuolella on perheessä väliä, vaan välittäminen ja rakkaus merkitsevät.

Lisäksi byrokratia olisi mutkistanut asioita Suomeen muuttamisen suhteen. Karppinen ei ole Yhdysvaltojen kansalainen, Shmuluvitz ei ole Suomen kansalainen.

Suomessa Shmuluvitzin pitäisi adoptoida lapsi omaksi lapsekseen, sillä lapsi on tehty koti-inseminaatiolla eikä lääkärin valvonnassa hedelmöityshoidoissa. Yhdysvalloissa samaa sukupuolta olevien parien avioliitossa syntyneet lapset ovat automaattisesti yhteisiä.

– Täällä lainsäädäntö samaa sukupuolta oleville pareille on muutaman askeleen Suomea edellä.

Karppinen kertoo, että New Yorkissa suhtaudutaan hyvin luontevasti samaa sukupuolta oleviin pareihin.

– Jos täällä ollaan menty ultraääneen tai terveystarkastukseen, niin ei ihmetellä sitä, miksi Shoshi tulee mukaan.

Karppinen kiittelee, että kun hänen raskautensa tuli julkisuuteen, niin pääosa myös tuntemattomilta tulleista kommenteista oli positiivisia.

– Onnitteluja tuli valtavasti. Ihmiset olivat aidosti onnellisia meidän puolesta. Oli sydäntä lämmittävää, että paljon tuli kommentteja myös muilta samaa sukupuolta olevilta pareilta, Karppinen sanoo.

– En usko, että sukupuolella on perheessä väliä, vaan välittäminen ja rakkaus merkitsevät.

Karppinen sanoo, että ehkä tulevaisuudessa on toisen lapsen aika. Silloin olisi vaimon vuoro olla raskaana.

– Mutta näissä toiveissa pitää olla aika varovainen, koska se ei ole omissa käsissä, tuleeko lapsia lisää. Olemme tosi onnellisia tästä yhdestä lapsesta.