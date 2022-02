Sinkkuelämää-uutuussarjassa nähtiin juonenkäänne, joka sai fanit suunniltaan – näyttelijä vastaa nyt kritiikkivyöryyn

And Just Like That -sarjan oli tarkoitus mennä alun perin hieman eri tavalla.

Sinkkuelämää-tähdet, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker ja Kristin Davis nostettiin 2020-luvulle uudessa And Just Like That -sarjassa.

Sinkkuelämää-jatkosarja And Just Like That on saanut ristiriitaisen vastaanoton, ja HBO Maxissa juuri julkaistu Sinkkuelämää-dokumentti avaa uuden jatkosarjan kiemuroita lisää.

Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) kokee uudessa sarjassa seksuaalisen heräämisen, vaikka on avioliitossa Steve Bradyn (David Eigenberg) kanssa.

Erityisesti sarjan uusi hahmo, muunsukupuolinen podcast-juontaja ja koomikko Che Diaz (Sara Ramirez) on herättänyt The Daily Beastin mukaan kritiikkiä. Ei-pidetyn hahmon, Che Diazin, olisi ollut tarkoitus esiintyä sarjassa paljon vähemmän.

Sarjan klassikkohahmo, juristi Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), ihastuu Diaziin ja kokee uudessa sarjassa seksuaalisen heräämisen, sillä Miranda on aiemmin aina ollut vain heterosuhteissa miesten kanssa. Herääminen ja uusi ihastus johtaa lopulta Mirandan ja tämän aviomiehen, Steve Bradyn (David Eigenberg), eroon.

Mirandaa näyttelevä Nixon kuitenkin paljastaa uutuusdokumentissa, ettei hänen roolihahmonsa salarakkaan pitänyt olla Che Diaz, vaan aivan joku muu.

Che Diaz (Sara Ramirez) on sarjan uusi kiistelty hahmo.

And Just Like That -sarjan luoja Michael Patrick King kaavaili Mirandan uuden rakkauden kohteeksi nimittäin lakiprofessori Nyaa, jota näyttelee Karen Pittman.

– Nya oli hetero ja Miranda oli hetero, joten ajattelin, ettei suunnitelma kuulosta kauhean seksikkäältä. Ajattelin, miksi rakkauden kohde ei voisi olla Carrien uusi miesmäinen ystävä, Nixon kertoo dokumentissa.

Greyn Anatomiasta tuttu Sara Ramirez on vastannut Che Diazin hahmoa kohdanneeseen kritiikkiin The New York Timesin haastattelussa.

– En ole Che, muunsukupuoliseksi myös oikean itsensä määrittelevä Ramirez toteaa.

– Tiedän, että hahmoa on kritisoitu netissä paljon ja hahmo on saanut päälleen vihaa, mutta pysyttelen siitä erossa oman mielenterveyteni vuoksi. Hahmo on mielestäni hyvä representaatio ihmisestä, joka ei ole täydellinen ja ei ole olemassa siksi, että hänestä voisi vain pitää, Ramirez kertoo haastattelussa.

Ramirez kertoo, että hän tiesi Chen hahmon aiheuttavan vihaa, sillä Che aiheuttaa Mirandan ja Steven pitkäaikaisen avioliiton, jota fanit rakastavat.

– Ihmiset etsivät roistoa. Che on mielestäni rehellinen, vaarallinen, seksikäs, hauska ja lämmin. Se, mitä ihmiset yhdistävät hahmoon, on se, mitä Mirandalle tapahtuu tarinassa. Todellisuudessa se, mitä Mirandalle tapahtuu, liittyy hyvin vähän Che’en.

And Just Like That alkoi HBO:lla ja HBO Maxilla viime vuoden puolella joulukuun alussa. Sarja on saanut osakseen paljon kritiikkiä.

Jatko-osan tavoite oli tuoda vuosituhannen vaihteen rakastetuimmat tv-hahmot nykypäivään viisikymppisten päähahmojen kautta. Kansainväliset kriitikot tuntuvat kuitenkin olevan yksimielisiä siitä, että jatko-osa onnistui tavoitteessaan vain keskinkertaisesti.

Kriitikoiden mukaan uusien jaksojen isoin ongelma on juuri siinä, että Sinkkuelämää oli aikansa ilmiö, jonka päivittäminen nykyhetkeen täysin onnistuneesti on käytännössä mahdotonta.