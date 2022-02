Seiska: Suvi Pitkäsen ja Marko-kihlatun suhde päättyi – näin tosi-tv-tähti kommentoi eroa

Suvi Pitkäsella on seuraavaksi edessään muutto omaan kotiin.

Tosi-tv-tähti ja dj Suvi Pitkänen, 35, on eronnut kihlatustaan Marko Sompista. Asiasta uutisoi ensin Seiska.

– Kyllä se pitää paikkansa, Pitkänen myöntää Ilta-Sanomille.

– Tämä on ihan tosi tuore juttu, että ihan pari päivää sitten, hän kertoo ajankohdasta.

Pitkänen on vielä vaitonainen eroon johtaneista syistä. Ex-pariskunta asuu vielä toistaiseksi saman katon alla.

– Tämähän on nyt tietysti ikävä asia, kun meillähän on yhteinen asunto, että se vaatii järjestelyitä. Kyllä se on minä, kuka sieltä lähtee omaan kotiin, Pitkänen suunnittelee.

Pitkäsellä ja Sompilla on 5-vuotias tytär, ja Pitkänen uskoo heidän pystyvän hoitamaan tytärtä koskevat asiat tulevaisuudessa hyvässä hengessä.

– Ainakin tällä hetkellä uskon, että kaikki kyllä saadaan järjestettyä, Pitkänen sanoo.

Ex-pari ehti seurustella seitsemän vuoden ajan. Kihlat vaihdettiin joulukuussa 2020. Muutama kuukausi ennen kihlausta Pitkänen kertoi Ilta-Sanomille suhteen ajautuneen kriisiin.

– Vaihdoin kauneusalan musiikkiin ja jollain tavalla aloin sitten miettiä, mitä minä elämältäni ja parisuhteelta haluan. Meillä on nyt sellainen vaihe, että ihmettelemme, miten asian voisi ratkaista. Kaikki on kiinni minusta, Pitkänen kertoi IS:lle.

