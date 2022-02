Tällainen on Rihannan vauvan isän hurja tarina – räppäri aiheutti maailmanlaajuisen kohun, johon Donald Trumpkin puuttui

ASAP Rocky joutui kaksi vuotta sitten vankilaan Tukholmassa. Hän on myöntänyt kärsivänsä seksiaddiktiosta ja harrastaneensa orgioita 13-vuotiaasta lähtien. Rap-maailman huipulle nousseella tähdellä oli rankka lapsuus.

Musiikkitähti Rihanna odottaa esikoislastaan räppäri ASAP Rockyn kanssa. Ilouutinen paljastui, kun pariskunta kuvattiin viikonloppuna New Yorkissa. Rihanna oli pukeutunut pinkkiin toppatakkiin, jonka hän oli jättänyt auki vatsan kohdalta.

Keskiviikkona Rihanna julkaisi omassa Instagramissaan kuvan pyöreästä vauvamahastaan.

Parisuhde on kohtuullisen tuore. ASAP Rocky vahvisti suhteen GQ-lehdessä toukokuussa 2021. Tuolloin räppäri hehkutti Rihannan olevan hänelle ”se oikea” ja ”elämän rakkaus”.

16-vuotiaana megatähdeksi ponnistanut RIhanna on tämän pariskunnan kuuluisampi osapuoli, mutta kuka oikein on rap-maailman supertähti ASAP Rocky?

ASAP Rocky, oikealta nimeltään Rakim Mayers, on Rihannan kanssa samana vuonna syntynyt, 33-vuotias yhdysvaltalaisräppäri.

ASAP Rockylla oli rankka lapsuus. Hän syntyi Harlemin kaupunginosassa New Yorkissa. Isä myi huumeita ja joutui vankilaan, kun räppäri oli 12-vuotias. Veli tapettiin vuosi isän vangitsemisen jälkeen Harlemissa. Isä oli kotoisin Barbadosilta kuten Rihannakin.

ASAP Rocky asui teinivuosinaan jonkin aikaa äitinsä ja siskonsa kanssa kodittomien asuntoloissa. Nuori räppäri myi itsekin huumeita kadulla selviytyäkseen.

Vuonna 2011 hän teki Purple Swag -kappaleen, ja siitä tuli New Yorkin kaduilla ja undergroundpiireissä nopeasti suosittu kappale. Se kiinnitti myös levy-yhtiöiden huomion. Räppäri liikkui Harlemin rap-piireissä ja kertoi esimerkiksi New York Timesissa taannoin, että pyrki oman porukkansa kanssa panostamaan kappaleiden lisäksi pukeutumiseen.

– Silloin kun muut käyttivät vielä Air Maxeja, meillä oli jo Guccin loaferit, hän sanoi.

ASAP Rocky Tampereella Blockfesteillä.

Heinäkuussa 2019 ASAP Rocky oli tappelussa Tukholmassa. Hänellä oli keikka Ruotsin pääkaupungissa isoilla Smash-festivaaleilla, mutta joutui rähäkkään kadulla pari päivää festarien jälkeen. Ruotsin poliisi pidätti hänet ja hänet vangittiin. Saman kiertueen Britannian keikat jouduttiin perumaan vangitsemisen takia.

Vangitsemiskohusta tuli suorastaan maailmanlaajuinen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puuttui siihen väittämällä Twitterissä, että ASAP Rocky pitää vapauttaa, koska ”Yhdysvallat tekee Ruotsin eteen niin paljon”. Tätä ennen mediassa oli levinnyt huhuja ja väitteitä, että ASAP Rockya pidettäisiin Ruotsissa ”epäinhimillisissä oloissa”. Kuvat kuitenkin paljastivat, että räppärin varsin siistin oloisessa sellissä oli tavallinen vuode, pieni taulutelevisio, lavuaari ja pöytä.

Ruotsin silloinen pääministeri Carl Bildt vastasi kohuun ilmoittamalla, että räppäriä kohdellaan Ruotsin oikeusjärjestelmässä samoin kuin kaikkia muitakin vangittuja, ja että Trumpin väliintulo ei vaikuta asiaan millään tavalla.

ASAP Rocky sai pahoinpitelystä lopulta ehdollisen tuomion. Vankeudesta vapauduttuaan hän jatkoi saman tien keikkailua.

Räppäri nousi lavalle Tampereella Blockfesteillä elokuussa 2019. IS kertoi silloin, että yleisöstä kuului F**k Sweden! -huutoja. Keikalla tapahtui myös vaaratilanne, kun räppäri kannusti yleisöä mosh pitiin. Naispuolisia katsojia kaatui ja joutui tallotuksi. Mosh pitillä tarkoitetaan yleisön sekaan syntyvää tilaa, jossa ihmiset törmäilevät, hyppivät ja tanssivat.

Lokakuussa 2019 räppäri kertoi julkisuudessa olleensa seksiaddikti yläasteikäisestä lähtien. Hän läväytti paljastuksen julki Angie Martinezin Untold Stories of Hip Hop -ohjelmassa. Räppäri kertoi osallistuneensa orgioihin ensimmäisen kerran 13-vuotiaana.

Ohjelmassa ei paljastunut, onko räppäri saanut jonkinlaisen diagnoosin addiktiosta vai oliko se hänen oma tulkintansa. Hän itse kuvaili lähetyksessä olevansa poikkeuksellisen ”himokas”, englanniksi ”horny”. Martinez joutui selventämään, että seksiriippuvaisuus ja himokkuus eivät ole samoja asioita.

Seksielämästään mies onkin puhunut monesti mielellään. ASAP Rocky kertoi jo vuonna 2018 Esquire-lehden haastattelussa, että hänen kotonaan on orgioiden takia 100 000 dollaria maksanut jättikokoinen sänky.

– Tarvitsen sitä, koska järjestän talossani paljon orgioita läheisten naispuolisten seuralaisteni kanssa, ASAP Rocky kertoi.

– Olen valokuvannut ja dokumentoinut useita niistä. Ympärilläni olevat naiset innostuvat minun tavoin vapaamielisistä jutuista. Tyypillisesti jätkät ovat epävarmoja töitä tekevien, menestyvien naisten kanssa, eivätkä he pärjää niiden naisten kanssa. Sitten he (naiset) ovat minun kaltaisen tyypin kanssa. He tietävät, että en halua särkeä heidän sydämiään tai mitään sellaista. Poltetaan vain vähän hyvää pilveä ja pidetään hauskaa, hän lateli.

ASAP deittaili ennen Rihannaa Kendall Jennerin kanssa. Daily Mailin mukaan hänet on yhdistetty julkisuudessa ainakin malli Chanel Imaniin, laulaja Rita Oraan ja Iggy Azaleaan. Myös Rihannan ja ASAP Rockyn suhteesta on huhuttu jo vuosien ajan, mutta vasta äskettäin se sai vahvistuksensa.

