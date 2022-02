Poliisi pidätti neljä henkilöä näyttelijä Michael K. Williamsin kuolemasta epäiltynä

Näyttelijätähti Michael K. Williams menehtyi syyskuussa yliannostukseen. Poliisi on pidättänyt neljä henkilöä, joiden epäillään myyneen näyttelijälle huumeita.

New Yorkissa poliisi on pidättänyt neljä henkilöä, joiden epäillään aiheuttaneen näyttelijä Michael K. Williamsin kuoleman, kertoo muun muassa New York Times.

The Wire -sarjasta parhaiten tunnettu Williams menehtyi syyskuussa 54-vuotiaana huumeiden yliannostukseen kotonaan Brooklynissä. Huffington Postin mukaan tähden elimistöstä löytyi tutkimusten yhteydessä muun muassa fentanyylia, heroiinia ja kokaiinia.

Pidätetyt miehet olivat viranomaisten mukaan osa järjestäytynyttä huumeorganisaatiota. Miesten epäillään valvontakameravideon perusteella myyneen fentanyylillä jatkettua heroiinia näyttelijälle 5. syyskuuta Brooklynissä. Williams menehtyi päivää myöhemmin.

Viranomaistietojen mukaan näyttelijän kuolemasta tietoiset miehet jatkoivat huumeiden myyntiä seuraavina päivinä asuinalueilla Brooklynissä ja Manhattanilla.

– Kyseessä on terveyskriisi ja sen on loputtava. Tappavat opioidit, kuten fentanyyli ja heroiini eivät välitä siitä, kuka olet ja mitä olet saavuttanut, kertoi New Yorkin eteläisen alueen syyttäjä Damian Williams lausunnossaan.

Pidätetyt ovat iältään 39-70-vuotiaita ja kaikki ovat kotoisin Brooklynin seudulta. TMZ:n mukaan näyttelijälle huumeita myynyttä henkilöä syytetään useista huumerikoksista ja kuolemantuottamuksesta.

Oikeuslääkärin mukaan Williamsin yliannostuksesta johtuva kuolema oli todennäköisesti tahaton. Williams oli aiemmin kertonut julkisuudessa kamppailleensa päihderiippuvuuksien kanssa.

Williams tunnetaan parhaiten HBO:n menestyssarjojen The Wiren suosikkihahmo Omar Littlen sekä Boardwalk Empiren Chalky Whiten roolista.

Lisäksi hän on esiintynyt esimerkiksi sarjoissa The Night Of ja Lovecraft Country sekä elokuvissa Inherent Vice, 12 Years a Slave, Gone Baby Gone ja The Road.

Williams on voittanut näyttelijäntyöstään useita palkintoja, viimeisimpänä tämän vuoden Critics Choice Awardeissa hänen suorituksestaan Lovecraft Countryssa.

Erityisesti Williamsin vaikuttava roolisuoritus huumekauppiaita ryöstävänä Omarina kulttisarjankin maineeseen nousseessa The Wiressa on kerännyt niin kriitikoiden kuin katsojien ylistystä vuosien varrella. Sarjan ensimmäinen jakso julkaistiin vuonna 2002.