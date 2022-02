Fanien rakastama Sinkkuelämää-tähti menehtyi syöpään kesken uutuussarjan kuvausten – tuotanto teki nyt sydäntä särkevän paljastuksen

Willie Garsonille ja tämän Sinkkuelämää-hahmolle, Stanford Blatchille, oltiin suunniteltu paljon uuteen And Just Like That -sarjaan ennen kuin tähti menehtyi yllättäen kesken kuvausten.

HBO julkaisi viime vuonna legendaariselle Sinkkuelämää-tv-sarjalle ja -elokuville jatkosarjan, And Just Like That, johon kaikki sarjan tutut näyttelijät Samanthan näyttelijää Kim Catrallia lukuun ottamatta lähtivät mukaan.

Myös toinen fanien rakastama hahmo, Stanford Blatch, puuttuu sarjasta. Hahmon näyttelijä, Willie Garson, menehtyi yllättäen viime syksynä syöpään. Uuden jatkosarjan luoja, Michael Patrick King on nyt tehnyt Variety-lehdelle sydäntä särkevän paljastuksen, mitä kaikkea Garsonille oltiin suunniteltu ennen tähden kuolemaa.

Willie Grasonin hahmon Stanford Blatchin oli tarkoitus esiintyä uuden And Just Like That -sarjan jokaisessa jaksossa.

Stanford Blatch on sarjan päähenkilön, Carrie Bradshawin (Sarah Jessica Parker) yksi parhaimmista ystävistä. Garson ehti esiintyä uuden And Just Like That -jatkosarjan kolmessa jaksossa, ennen kuin hänen oli sairastumisensa myötä vetäydyttävä pois sarjasta.

King kertoo, että Garsonille ja Stanfordille oltiin alunperin varattu ruutuaikaa sarjan kaikissa kymmenessä jaksossa.

Stanford Blatch ja Carrie Bradshaw olivat Sinkkuelämää-sarjassa parhaita ystävyksiä. He olivat myös oikeassa elämässä tärkeitä toisilleen.

– Stanford olisi potenut uudessa sarjassa keski-iän kriisiä. Tarkoituksena olisi ollut, että Stanford ja Anthony Marentino (Mario Cantone) olisivat eronneet, mutta kaikki olisivat olleet tyytyväisiä, sillä avioparilla ei mennyt suhteessaan hyvin, King toteaa.

Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat äkisti, kun Garson kertoi sairastavansa vaikeaa haimasyöpää, joka lopulta vei hänen henkensä syyskuussa.

Stanfordin poistuminen sarjasta toteutettiin nopealla elämänmuutoksella, jonka vuoksi Stanford muutti sarjassa Tokioon. Carrie sai sarjassa ystävältään kirjeen, jossa Stanford kertoi äkillisestä muutostaan toiselle puolelle maailmaa.

King kertoo, että hän kirjoitti Stanfordin poistumisen sarjasta mahdollisimman pelkistetysti.

Willie Garson oli tärkeä osa pitkää Sinkkuelämää-tuotantoa.

– Kun kuolema on todellisuutta, siinä ei ole mitään hauskaa tai söpöä. En halunnut flirttailla tai keksiä mitään söpöä loppuratkaisua sille, mihin Stanford lähti. Fanit tiesivät kyllä, miksi hän poistui sarjasta, King toteaa Varietylle.

Willie Garson menehtyi syyskuun puolivälissä haimasyöpään. Hän oli kuollessaan vain 57-vuotias.

Yhdysvaltalaislehti Peoplen mukaan Garsonin terveydentila oli vielä kuvausten alkuvaiheessa niin hyvä, etteivät hänen kollegansa tienneet miehen sairaudesta lainkaan.

Miranda Hobbesia näyttelevä Cynthia Nixon paljasti sarjan lehdistötilaisuudessa, että aluksi Garsonin vakavasta sairaudesta tiesi vain Sarah Jessica Parker. Muille näyttelijöille kerrottiin asiasta vasta, kun miehen tila heikkeni huomattavasti.

Willie Garsonin kuolema tuli yllätyksenä.

Garson oli todennäköisesti kertonut sairaudestaan Parkerille omatoimisesti jo ennen kuvausten alkamista, sillä kaksikko oli parhaita ystävyksiä myös tosielämässä.

Samaisessa lehdistötilaisuudessa Nixon kertoi, että Garsonin kuolema tuli täytenä yllätyksenä koko näyttelijäkaartille.

– Willie Garsonin kuolemaa ei osattu odottaa ennalta, hän totesi.