27-vuotias Henny on muokannut ulkonäköään noin 100 000 eurolla – kertoo raastavasta prosessista rehellisesti

Henny Harjusola on feminisoinut itsensä lähes päästä varpaisiin. Hän ihailee kurvikasta vartaloa ja ”extremea” ulkonäköä.

YouTube-tähti Henny Harjusola on yksi viidestätoista julkkiksesta, jotka ottavat osaa Farmi Suomi -tv-sarjaan.

Farmilla Henny nähdään eri näköisenä kuin tavallisesti. Tv-ruudussa esiintyy naturelli, lähes meikitön Henny.

– Pystyin toki meikkaamaan kuvauksissa jos halusin, mutta ajattelin, että whatever, nyt ollaan farmilla! Koin, että se kuului hommaan, että siellä ollaan räjähtäneen näköisenä, Henny kertoo iloisesti Farmin pressitilaisuudessa.

27-vuotias Henny on tunnettu sosiaalisesta mediasta. Hänellä on Instagramissa yli 78 000 seuraajaa ja videopalvelu YouTubessa yli 107 000 tilaajaa.

Farmi Suomi -sarjassa nähdään meikitön Henny. Kuva kauden ensimmäisestä jaksosta.

Henny on kuuluisa siitä, että hän kertoo avoimesti kauneusleikkauksistaan ja sukupuolenkorjausprosessistaan. Vuonna 2019 hän julkaisi YouTubessa videon otsikolla ”Minun sukupuoleni”. Sitä on katsottu yli 330 000 kertaa.

Videolla Henny selventää faneilleen sukupuoli-identiteettiään muun muassa seuraavasti:

Joillekin ihmisille sukupuoli on helppo asia. Jos se on, niin good for you! Kaikille se ei ole sitä.

Mun mielestä kaksittainen sukupuolijaottelu on todella ahdas, ja se ei sovi todella suurelle osalle ihmisistä tällä maapallolla.

Sukupuolenkorjausprosessi helpottaa elämääni huomattavasti, jotta minun ei tarvitse olla koko ajan tarkasteltavana, esimerkiksi passintarkastuksessa.

Koen jonkun verran dysforiaa itseäni kohtaan ja siihen, mihin olen syntynyt. Minulle on annettu väärät kortit, kun olen syntynyt.

Sukupuolidysforialla tarkoitetaan sukupuoliristiriidan aiheuttamaan pahaa oloa. Mielenterveystalon mukaan dysforian hoidossa etsitään erilaisia keinoja sietää ahdistusta. Sivuilla kerrotaan, että joskus dysforian hoitoon tarvitaan myös fyysisiä korjaushoitoja, kuten hormonikorvaushoitoja tai leikkaushoitoja.

Kauneusleikkaukset ovat yleistyneet länsimaissa 2000-luvulla räjähdysmäisesti. Niitä tehdään myös Suomessa koko ajan enemmän. Suomen Esteettisten plastiikkakirurgien hallituksen puheenjohtaja Heikki Kupi arvioi MTV:n haastattelussa syyskuussa, että kauneusleikkauksia tehdään Suomessa vuosittain 20 000–50 000 kappaletta.

Henny Harjusola on feminisoinut itsensä lähes päästä varpaisiin kauneusleikkausten, -proseduurien ja pistoshoitojen avulla.

Koko korjausprosessi lääkärikäynteineen, psykologitapaamisineen ja henkilötunnuksen vaihtamisineen on vienyt 3–4 vuotta.

– Se on ollut pitkä ja raastava prosessi. Oma mieltymykseni on extremen puolella. Tykkään kurvikkaasta ja näyttävästä vartalosta, Henny kertoo IS:lle.

– Operaatiot itseni feminisoinnin eteen ovat toki olleet kivuliaita, mutta olen ollut valmis tekemään sen henkisen hyvinvointini eteen.

Henny kertoo saaneensa hyvin ymmärtävän ja ihanan kotikasvatuksen. Hän sai lapsena aina olla vapaasti oma itsensä. Tutustuminen meikkeihin tapahtui, kun häntä ärsytti oman ihon punaisuus ja hän sai kokeilla äidin meikkivoidetta.

– Minut on kasvatettu olemaan juuri minä, eikä miellyttämään ketään muuta. En missään nimessä lähtisi esittämään mitään, mitä en todella ole.

” Oma mieltymykseni on extremen puolella. Tykkään kurvikkaasta ja näyttävästä vartalosta.

operaatioiden dokumentointi on Hennyn mielestä tärkeää siksi, että hän haluaa tuoda rehellisesti esiin leikkausten henkisen ja fyysisen vaativuuden. Hänen YouTubestaan löytyy useita videoita, joissa hän kertoo yksityiskohtaisesti leikkauksistaan.

– Kauneusleikkaukset eivät ole vain sitä, että sä vaan menet tekemään leikkauksen ja sitten olet upea ja nätti ja ihana. Se on oikeasti iso summa rahaa, mahdollisesti matkustamista ja paljon fyysistä kipua. Alleviivaan sitä, että siinä on paljon fyysistä kipua, Henny toteaa.

Hänen viimeisin operaationsa on hiustensiirto, joka tehtiin hänelle joulukuussa Turkissa. Hiustensiirto on leikkaus, jossa esimerkiksi takaraivolta otetaan hiussiirteitä ja ne istutetaan haluttuun paikkaan, yleensä ohimolle. Hiussiirteet sisältävät follikkelia eli hiuksen juurituppia.

– Tällä hetkellä minulla ei ole kipuja, mutta yleensä niitä on parin kuukauden verran operaation jälkeen operaatiosta riippuen.

Entä taloudellinen puoli? Leikkaukset ovat kalliita, varsinkin työuransa alussa olevan henkilön perspektiivistä.

– En ole halunnut ikinä tarkkaan laskea, kuinka paljon minulla on mennyt kauneusleikkauksiin, koska sillä olisi varmaan saanut jo sellaisen asuntolainan, että tyrät rytkyy! Henny naurahtaa.

– Mutta kyllä varmaan joku 100 000 euroa on kilahtanut mittariin tässä vuosien varrella, jos kaikki pistoshoidot ja muut lasketaan yhteen.

Hän sanoo säästäneensä nuoresta lähtien kaikki ylimääräiset rahansa kauneusoperaatioita varten. Hän tekee vakituisesti töitä parturi-kampaajana ja saa lisätienestejä sosiaalisen median mainostuloista.

– Mulle nämä asiat ovat periaatteessa olleet pakollisia hyvinvoinnin vuoksi. Sitä on hankalaa kenenkään cis-sukupuolisen ihmisen ymmärtää, mikä määrä henkistä pahoinvointia itselle väärästä sukupuolesta tulee.

Cis-sukupuolinen tarkoittaa henkilöä, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä vastaavan syntymässään määriteltyä sukupuolta. Cis-sukupuolinen henkilö määritellään yleensä ihmisenä, joka ei ole transsukupuolinen, intersukupuolinen tai muunsukupuolinen.

Henny heilauttaa kauniita, vaaleita hiuksiaan olkansa yli videolla.

– Koen myös, että mitä enemmän transihmisiä tuodaan esille, sitä paremmin ymmärretään, että he ovat normaaleja ihmisiä, jotka elävät omaa elämäänsä. Mun sosiaalinen media ja osallisuus tv-ohjelmiin tuovat toivottavasti tuleville sukupolville helpotusta. Nuoret voivat katsoa, että on okei olla tuollainenkin. Silloin kun minä olin nuorempi, esikuvia ei ollut.

IS ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.