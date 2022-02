Umpirakastunut Jennifer Lopez kertoo avoimesti nykyisestä elämäntilanteesta – ei ole voinut koskaan paremmin

Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin rakkaus kukoistaa.

Laulaja Jennifer Lopez, 52, palasi viime keväänä yhteen entisen rakkaansa näyttelijä Ben Affleckin, 49, kanssa. Pariskunta oli ensi kertaa yhdessä 2000-luvun alussa, jolloin heitä tituleerattiin todelliseksi Hollywoodin superpariksi.

Kaksikon oli tarkoitus avioitua syyskuussa 2003, mutta he ilmoittivat häiden perumisesta vain muutamia päiviä ennen h-hetkeä. Myöhemmin he kertoivat eronneensa liiallisen mediahuomion vuoksi.

Värikkäiden elämänvaiheiden jälkeen tähtipariskunta on jälleen löytänyt toisensa. Hiljattain julkaistussa People-lehden haastattelussa Lopez kertoo avoimesti uudesta elämäntilanteestaan ja parin kuulumisista.

– En ole koskaan voinut paremmin. Tällä hetkellä kaikki on niin kaunista, viihdemaailman moniosaaja tiivistää nykyiset kuulumisensa.

Jennifer Lopez löysi onnensa Ben Affleckin rinnalta.

Samalla Lopez toteaa, että suhteen aloittamiseen liittyi monia epävarmuuksia. Pari muisti vielä hyvin, mihin suhde oli viimeksi kariutunut, eivätkä he halunneet joutua vastaavaan tilanteeseen enää uudestaan.

– Olemme nyt vanhempia ja fiksumpia. Meillä on enemmän elämänkokemusta, ja olemme elämässämme ihan eri tilanteessa kuin aiemmin. Meillä on lapsia, ja olemme hyvin tietoisia näistä asioista.

Laulajan mukaan kaksikko pyrkii varjelemaan suhdettaan ja lapsiaan parhaansa mukaan.

– Olen hyvin onnellinen ja onnekas, koska saan olla näin onnellisessa ja rakastavassa suhteessa. Teen kaikkeni suojellakseni sitä, sillä se todellakin ansaitsee sen. Pidämme suhdettamme pyhänä.

Lopez kuvailee pariskunnan rakkaustarinaa kauniiksi ja kertoo olevansa hyvin kiitollinen siitä, että heidän suhteensa sai vielä toisen mahdollisuuden.

– Voin opettaa lapsilleni, että todellista rakkautta on olemassa. Jotkut asiat voivat olla ikuisia, vaikka ne eivät etenisikään suoraviivaisesti, Lopez toteaa viitaten pariskunnan suhteeseen.

Rakastunut pariskunta ikuistettiin kuviin joulukuussa 2021.

Laulaja kertoo haastattelussa olevansa hyvin ylpeä siitä, millaiseksi mieheksi Affleck on varttunut viimeisen 20 vuoden aikana.

– Kun näen, millainen ihminen, isä ja kumppani hän nykyisin on, tiedän, että hän on saavuttanut kaiken sen, mitä hän on aina itse halunnut.

Parin tulevaisuuden Lopez näkee onnellisena ja rakkaudentäyteisenä.

– Uskon, että jokainen haluaa olla onnellinen jonkun sellaisen kanssa, jonka kanssa voi kulkea tätä matkaa ja vanheta yhdessä. Omalla kohdallani tuo tuntuu juuri nyt oikein hyvältä.

Jennifer Lopez ja Ben Affleck edustivat yhdessä Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa 2021.

Jennifer Lopez ja Ben Affleck saapuivat syyskuussa yhdessä punaiselle matolle Venetsian elokuvajuhlilla.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta yli viiteentoista vuoteen, kun Affleck ja Lopez edustivat yhdessä. Lopez oli pukeutunut ensi-iltaa varten näyttävään, avaralla kaula-aukolla ja rohkealla halkiolla varustettuun valkoiseen iltapukuun. Affleck puolestaan luotti tummaan pukuun.