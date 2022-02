Huippusuosittu yhdysvaltalaiskoomikko laukoi tv:ssä hämmentävän kommentin – joutui jättämään työnsä välittömästi

Whoopi Goldberg joutui myrskyn silmään holokaustikommenttiensa vuoksi.

Yhdysvaltalaiskoomikko Whoopi Goldberg, 66, nousi alkuviikosta otsikoihin holokaustikommenttiensa vuoksi. New York Timesin mukaan The View -keskusteluohjelman vakiokasvo toisti useaan otteeseen maanantai-illan lähetyksen aikana, ettei holokaustissa ollut kyse rotuerottelusta.

Jaksossa Goldberg totesi, että kuuden miljoonan juutalaisen hengen vaatinut holokausti oli pikemminkin ”ihmisen epäinhimillisyyttä toista kohtaan”. Eräs naisen kollegoista kyseenalaisti tämän väitteen toteamalla, että natsien masinoimaa kansanmurhaa ohjasi pyrkimys valkoiseen ylivaltaan.

– Mutta kyseessä olivat kaksi valkoista ihmisryhmää, Goldberg perusteli kollegalleen.

Oscar-palkitun näyttelijän kommentit nostattivat somemyrskyn, ja Goldbergin näkökanta tuomittiin nopeasti antisemitismiseksi, eli juutalaisvastaiseksi.

Tiistai-iltana televisioyhtiö ABC Newsin johtaja Kim Godwin ilmoitti, että Whoopi Goldberg erotetaan The View -ohjelman vakiopanelisteista toistaiseksi. Syyksi mainittiin naisen loukkaavat kommentit.

– Vaikka Whoopi on pahoitellut kommenttejaan, olen pyytänyt häntä pohtimaan sanomisiaan ja oppimaan niiden vaikutuksista, Godwin totesi lausunnossaan.

– Koko ABC Newsin organisaatio tukee juutalaisia kollegoita, ystäviä, perheitä ja yhteisöjä, hän jatkoi.

The View -ohjelman panelistit vuonna 2010. Whoopi Goldberg on kuvassa vasemmalla.

Goldberg vieraili maanantai-iltana koomikko Stephen Colbertin luotsaamassa keskusteluohjelmassa, jossa hän pahoitteli aiempia kommenttejaan. Hän kertoi ajatelleensa rasismin perustuvan vain ihonväriin, mutta totesi ymmärtäneensä, etteivät kaikki ajattele asiasta samalla tavalla.

– Ymmärrän sen nyt. Ihmiset ovat vihaisia (sanomisistani). Hyväksyn sen, ja olen itse täydessä vastuussa tilanteesta, Goldberg totesi The Late Show with Stephen Colbert -ohjelmassa.

Koomikko pahoitteli sanomisiaan myös tiistain The View -lähetyksessä.

– Sanoin eilen jotakin, johon minun on nyt otettava kantaa. Sanomiseni loukkasivat monia, mikä ei ollut tarkoitukseni, Goldberg totesi keskusteluohjelmassa.

– Ymmärrän nyt, miksi. Olen syvästi kiitollinen, sillä sain paljon hyödyllistä tietoa, joka auttoi minua ymmärtämään asioita eri tavalla, hän jatkoi.

Whoopi Goldberg marraskuussa 2021.

Whoopi Goldberg on luonut pitkän uran näyttelijänä ja koomikkona. Vuonna 1990 hänet palkittiin parhaan sivuosan Oscarilla elokuvasta Ghost – näkymätön rakkaus. Hän on toiminut neljästi Oscar-gaalan juontajana, ja vuodesta 2007 asti hän on ollut yksi The View -ohjelman vakiopanelisteista.

New York Timesin mukaan Goldbergin holokaustikommentit nostattivat suurta huolta juutalaisyhteisöissä, jotka ovat joutuneet viime vuosina huolehtimaan omasta turvallisuudesta yhä enenevissä määrin.

Euroopan Unionin teettämän kyselyn mukaan 89 prosenttia Euroopassa asuvista juutalaisista koki juutalaisvastaisen ilmapiirin vahvistuneen vuosien 2013 ja 2018 välillä. Tutkimukseen osallistui yhteensä 16 500 juutalaista.