David Beckham paljasti Victoria-vaimonsa häkellyttävän ruokavalion – on syönyt saman annoksen joka päivä jo 25 vuotta

Victoria Beckham ei kokeile uusia ruokia, vaan pitäytyy samassa annoksessa vuodesta toiseen.

Ex-jalkapalloilija David Beckhamin mukaan hänen vaimollaan, Spice Girlsista tutulla Victoria Beckhamilla on hyvin erikoinen ja suppea ruokavalio. Beckham kertoi puolisonsa ruokailutottumuksista River Cafe Table 4 -podcastissa.

The Mirrorin mukaan Beckham paljasti, että hänen vaimonsa on syönyt heidän 25-vuotisen rakkaustarinansa aikana joka päivä samaa ruokaa. Pari on hyvin erilainen ruokailutottumustensa suhteen, sillä Beckham itse suhtautuu hyvään ruokaan erittäin intohimoisesti.

– Olen aika tunteikas ruoan ja viinin suhteen. Kun syön jotain todella hyvää, haluan kaikkien maistavan sitä, Beckham kertoi The Mirrorin mukaan.

– Valitettavasti olen naimisissa sellaisen ihmisen kanssa, joka on syönyt samaa ruokaa viimeiset 25 vuotta.

Beckham paljasti, että Victorian luottoannos pitää sisällään aina samoja asioita, samalla tavalla valmistettuina.

– Siitä saakka, kun olen tavannut Victorian, hän on syönyt pelkkää grillattua kalaa ja höyrytettyjä kasviksia. Hän poikkeaa siitä vain erittäin harvoin.

Koska Victorian ruokavalio on niin suppea, Beckhamit eivät koskaan jaa annoksiaan toistensa kanssa tai syö samalta lautaselta. David Beckham paljasti podcastissa, että hän muistaa ainoastaan yhden kerran, jolloin hänen vaimonsa päätti maistaa hänen annostaan. Harvinainen tapahtuma on piirtynyt Beckhamin mieleen ja vaalii vielä kymmenen vuotta myöhemminkin muistoa siitä.

– Ainoa kerta, kun hän on ottanut jotain minun lautaseltani oli, kun hän odotti Harperia ja se oli todella upeaa, Beckham kertoi.

– Se oli yksi lempi illoistani. En muista, mitä hän maistoi, mutta tiedän, ettei hän ole syönyt sitä sen jälkeen.

Victoria Beckham singahti maailmantähdeksi tyttöbändi Spice Girlsista 1990-luvulla. Posh Spicena tunnettu Beckham oli yhtyeen tyylitaituri ja elegantti jäsen, josta tuli myöhemmin muotisuunnittelija. Victoria on työskennellyt muodin parissa laulajanuransa jälkeen.

Nykyään hän on myös neljän lapsen äiti. Beckhamien vanhin poika Brooklyn täyttää pian 23 vuotta. Perheen kuopus, Harper-tytär on 10-vuotias.