Taideasiantuntija Pauliina Laitinen julkaisi videon nahkahousuissa ja yhtäkkiä hän oli TikTok-tähti – nuorten viestit osuivat suoraan sydämeen

Taideasiantuntija Pauliina Laitinen nähdään Farmi Suomi -ohjelman uudella tuotantokaudella.

Taideasiantuntija, taidemarkkinoiden tutkija ja kirjailija Pauliina Laitinen on nykyään myös TikTok-julkkis.

Laitinen aloitti TikTok-videoiden tekemisen alkuvuodesta 2020, kun Laitisen vanhin poika oli esitellyt uuden sosiaalisen media palvelun äidilleen.

– Aloin tekemään videoita TikTokiin hyvin nopeasti, kun sovellus tuli Suomeen. Tein ensin taideneuvovideoita, mutta ne eivät kiinnostaneet ketään, Laitinen naurahtaa.

– Sitten lisäsin tällaisen nahkahousuvideon, ja yllättäen videoni lähtivätkin vetämään. En ymmärrä, mikä siinä silloin kiinnosti, Laitinen jatkaa.

Nyt uudelle Farmi Suomi -kaudelle osallistuneella Pauliina Laitisella on suositussa sosiaalisen median palvelu TikTokissa yli 36 tuhatta seuraajaa. Laitinen julkaisee videoita hyvin laajalla skaalalla: hän jakaa pukeutumis-, kauneus- ja käyttäytymisvinkkejä unohtamatta taiteeseen liittyvää sisältöä.

Tiktok-huumori on Laitiselle tärkeää, ja alustana TikTok on Laitisen mielestä merkityksellinen nykymaailmassa.

– TikTokissa on paljon arkipäivän komiikkaa, ja nautin siitä. Tykkään hirveästi nauramisesta ja kaikesta hyväntahtoisesta komiikasta, jossa ketään ei loukata. Hyväntahtoista parodiaa, komiikkaa ja arkipäivän komiikkaa, niille on kivaa nauraa, Laitinen kuvailee.

Taideasiantuntija Pauliina Laitinen tekee videoita nykyisin myös sosiaalisen median palvelu TikTokiin.

Laitinen on saanut videoistaan paljon positiivista palautetta, ja hän pitää erityisesti nuorten lähettämiä kommentteja tärkeänä.

– Nuoret ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet, että videoni voimaannuttavat heitä. Se on kaikista arvokkain palaute. Korona-aika on ollut nuorille todella vaikeaa, ja jos he saavat voimaa videoistani, niin se on ihana asia, Laitinen toteaa.

Pauliina Laitinen osallistui Farmi Suomen uudelle kaudelle, ja hänet maalaismaisemiin sai ajatus sähköttömästä ja puhelimettomasta ympäristöstä, jolloin voi olla lähempänä luontoa ja osa sitä. Myös Farmiin tiiviisti kuuluva osa, maatilan eläinten hoitaminen, sai Pauliinan innostumaan ohjelmasta.

– Olin hoitanut ystävättäreni saaressa hänen lampaitaan viime kesänä aikaisemmin, ja minusta se oli kauhean kiva ja suloinen kokemus, Laitinen kertoo.

Farmi Suomen kolmas kausi kuvattiin kesällä 2021.

– Myös se, että ollaan luonnossa ilman sähköä, viehättää minua todella paljon. Vanhempieni mökillä ei ollut sähköä, sillä äitini oli arvoiltaan niin vihreä, joten minulla on kokemusta sellaisesta.

Myös eräänlaisena seurapiirikuningattarenakin tunnettu Laitinen kertoo, että hän rakastaa telttailua ja vaeltamista, ja Farmin historiallisuus ja alkeellinen elämäntapa lähellä luontoa toimivat hänelle suurena inspiraationa. Ohjelman kilpailuhenkisyydestä hän ei kuitenkaan nauttinut.

– Se oli minulle hyvin epämukavaa, Laitinen toteaa.

Pauliina Laitinen nauti Farmi Suomi -ohjelmassa sähköttömyydestä ja luonnon läheisyydestä.

Etukäteen Pauliina Laitinen ei osannut jännittää Farmia, sillä hän ei oikeastaan tiennyt kunnolla, mitä odottaa. Laitinen kertoo, ettei hän katso paljoa televisiota, ja hän uskookin, että siksi muilla osallistujilla oli varmasti kilpailuvietti kuvauksiin lähtiessä jo valmiiksi paremmin hallussa.

Hänelle Farmi toi kuitenkin mahdollisuuden hypätä pois tutusta ja turvallisesta arjesta, vaikka hän ei kilpailuasetelmasta nauttinutkaan.

– Minusta jokainen ihminen tarvitsee välillä hyppyä epämukavuusalueelle ja katkaisua arjen rutiineihin.

Farmin odotetut kotieläimet jättivät Pauliina Laitiseen myös lähtemättömän vaikutuksen.

– Ihastuin Farmin kanoihin ja en tiedä toimivatko ne innostuksen lähteenä, mutta sittemmin ostin itselleni viisi undulaatin poikasta, ja olen täysin umpirakastunut niihin, Laitinen naurahtaa.