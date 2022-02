The Walking Dead -tähti Moses J. Moseley, 31, on kuollut – oli kateissa päiviä ennen löytymistään

Yhdysvaltalaisnäyttelijä löydettiin kuolleena autostaan viime keskiviikkona.

The Walking Dead -sarjasta tuttu näyttelijä Moses J. Moseley on kuollut 31-vuotiaana. Asiasta uutisoivat muun muassa TMZ ja Hollywood Reporter.

Näyttelijän edustaja Tabatha Minchew vahvisti suru-uutisen Hollywood Reporterille maanantaina.

– Moses oli erittäin lahjakas henkilö, joka säteili aina valoa ympärilleen. Hänen ystävänsä, perheensä ja faninsa tulevat kaipaamaan häntä syvästi, Michew kuvaili edesmennyttä näyttelijää.

TMZ:n tietojen mukaan Moseley löydettiin kuolleena autosta Stockbridgestä Georgiasta keskiviikkona 26. tammikuuta.

Mies ehti olla kadoksissa neljä päivää, ennen kuin hänen perheenjäsenensä saivat tiedon auton ja ruumiin löytymisestä. Moseley menehtyi ampumahaavaan, ja tapausta tutkitaan tällä hetkellä itsemurhana.

Etelä-Carolinassa syntynyt Moseley teki tunnetuimman roolityönsä The Walking Dead -kauhusarjassa, jossa hän esitti Michonnen zombilemmikki Mikea. Hän oli mukana sarjassa vuosina 2012–2015.

Moseley oli yksi vuonna 2017 ensi-iltansa saaneen Attack of the Southern Fried Zombies -elokuvan tähdistä. Lisäksi hänet on nähty muun muassa sarjoissa Watchmen, American Soul ja Queen of the South.