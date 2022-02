Sara Sieppi paljasti huimat kuukausimenonsa: näin paljon hänellä kuluu rahaa elämiseen – "Tiedostan, että ne on isoja summia"

Sara Sieppi kertoo tilaavansa mieluummin lounassalaatin kotiin kuin tekevänsä sellaisen itse.

Sara Sieppi on yksi Suomen suosituimmista somevaikuttajista.

Menestyneenä somealan yrittäjänä ja ex-missinä tunnettu Sara Sieppi kertoi Instagramissa rahankäytöstään. Sieppi pyysi seuraajiaan lähettämään kysymyksiä, joista yhdessä kysyttiin, kuinka paljon hän arvioi käyttävänsä rahaa kuukaudessa.

Sometähti vastasi todeten, ettei hän pidä kirjaa menoistaan, mutta antoi arvion kuukausikuluistaan.

– Kämppä, auto ja muut kuukausittaiset kulut on varmaan noin 3000 euron luokkaa ja siihen lisäksi muut menot, Sieppi paljasti Instagramin Stories-osiossa.

Siepin mukaan hänellä tulee harvoin varsinaisesti enää shoppailtua.

– Nordean Walletin mukaan ruoka ja juoma näytti yli 1500 euroa tältä kuulta, kun tilasin päivällä lounasta. Mut siinä on mukana frendien synttäreitä ynnä muita tältä kuulta, hän valotti.

– Tiedostan, että ne on isoja summia, mutta näiden mahdollistamiseen on tehty paljon töitä.

Hän kirjoitti tilaavansa mieluummin kotiin 20 euron lounassalaatin kuin tekevänsä sellaisen itse.

– Se on mulle luksusta ja oon onnekas, että se on ylipäätään mahdollista, Sieppi painotti.

Vuoden 2011 Miss Suomi on jo pitkään ollut yksi Suomen suosituimmista sosiaalisen median vaikuttajista. Siepillä on kuvapalvelu Instagramissa huimat 221 000 seuraajaa. Instagram ja muut projektit, kuten televisiosarja Iholla, ovat työllistäneet Sieppiä niin paljon, että hän on palkannut itselleen managerin sekä assistentin.

Kova työtahti on näkynyt myös palkkapussissa. Vuoden 2020 verotiedoista paljastui, että Sieppi kuittasi tuolloin ansiotuloja 153 698 euroa. Pääomatuloja hän sai 2­402 euroa. Yhteensä siis 156 100 euroa. Vuonna 2019 Sieppi sai ansiotuloja 52 017 euroa.

Viime vuonna Sieppi osti muun muassa oman mökin.

Sara Sieppi tienaa elantonsa sosiaalisella medialla esimerkiksi tekemällä kaupallisia yhteistöitä.

Siepillä oli myös käynnissä oma sisustusbisnes. Viime joulukuussa uutisoitiin, että Siepin ja Jutta Larmin yhdessä perustama sisustusverkkokauppa on mennyt nurin. Yrityksen alulle laittanut Larm vahvisti IS:lle, että firma ei kannattanut.

– Me laitettiin se firma kiinni. Silloin kun se avattiin, Suomessa ei saanut oikein mistään sellaisia oikeita, käsintehtyjä bohojuttuja. Nyt niitä myydään joka paikassa, mutta silloin niille ei vielä ollut jälleenmyyjää, hän sanoi tuolloin.

– Alkuun se meni hyvin, mutta sitten alkoi olla kaikenlaista. Tuli palautuksia, sitten jotain tuotetta ei saanutkaan, reklamaatioita ja kaikkea. Se oli taloudellisesti lähes harrastuspohjaista, mutta vaati paljon työtä, hän jatkoi.

Sieppi on monesti avautunut työnsä varjopuolista, kuten Sport-lehden haastattelussa viime kesänä.

– Minusta tuntuu, ettei minulla ole sitä yksityistä Saraa. Olen laittanut koko elämäni sosiaaliseen mediaan, enkä pysty erottamaan niitä kahta, Sieppi avautui Sportissa.

Sieppi tunnusti, että arjen pienet askareet tuntuvat mitättömiltä, jos niistä ei raportoi Instagramissa. Sosiaalinen media on niin vahvasti osa hänen elämäänsä, että hän myönsi lehdelle jopa miettineensä, menettääkö hän työnsä takia jotakin oikeasta elämästä.

– Se tuntuu erityisen pahalta, kun käyn perheen luona Torniossa, ja äiti laittaa jälkikäteen viestin, että ole ensi reissu ilman puhelinta. Tai kun käyn moikkaamassa mummoa Kittilässä ja tajuan myöhemmin, että ehkä en kuitenkaan ollut siellä tarpeeksi läsnä, siinä hetkessä, Sieppi sanoi.

Sometähti on ollut viime aikoina tuttu näky tv:ssä. Iholla-sarjan lisäksi Sara Sieppi on nähty Selviytyjissä ja tänä vuonna alkaneessa uutuusrealityssä Olen julkkis... päästäkää minut pois!.

– Kaipasin irtiottoa hektisestä arjesta ja siitä omasta luurista. Jos olisin lähtenyt vaan itsekseni lomalle, niin se ei ehkä olisi ollut aivan sitä, mitä kaipasin. Mua on aina kiinnostaneet tällaiset formaatit, missä oma elämä lähtee ikään kuin pois ja sut pakotetaan pois sieltä omasta kuplasta, Sieppi valotti IS:lle syitään Olen julkkis... päästäkää minut pois! -ohjelmaan lähtemiselle.