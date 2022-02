Seksikäs-Suklaa sai viimein Suomen passin – Jaajo Linnonmaa täräytti kommentteihin hupaisan huomion

Artisti on asunut Suomessa jo yli 20 vuotta.

Seksikäs-Suklaa on nyt ylpeä Suomen kansalainen.

Maanantaina koitti päivä, jota helsinkiläinen räppäri ja tubettaja Seksikäs-Suklaa, oikealta nimeltään Luyeye ”Viki” Konssi, oli odottanut pitkään. 29-vuotias sometähti sai viimein Suomen passin, joka myönnetään vain Suomen kansalaisille. Hän kertoi asiasta Instagramissa.

Konssi muutti perheensä kanssa Angolasta Suomeen yli 20 vuotta sitten.

– 21 vuotta tässä on mennyt. En ole pääsyt matkustamaan, ja muutenkin tuntui oudolta, kun ei ollut passia, Konssi kirjoittaa Instagramissa.

Tähän asti Konssilla on ollut käytössään muukalaispassi, joka eroaa Suomen passista monin tavoin. Maahanmuuttoviraston mukaan sitä ei esimerkiksi voi käyttää henkilöllisyystodistuksena ja sillä voi palata ulkomailta takaisin Suomeen vain tietyissä tilanteissa.

– Edes pankissa ei ole kelvannut Migrin antamat henkilötiedot, Konssi kirjoittaa päivityksessä.

– Kiitos Suomi, vihdoin olen suomalainen! Olen ylpeä ja voin luvata, että tänään puhun kirjakieltä ja nostan itselleni palkkaa. Verot on maksettu, mutta mätkyjä ei (vielä), hän jatkaa.

Konssin riemu-uutinen ei ole jäänyt huomaamatta miehen seuraajilta, ja monet julkisuudesta tutut henkilöt ovat kiirehtineet onnittelemaan sometähteä passin saamisen johdosta.

– Whoop whoop! kirjoittaa vuoden 2012 Miss Suomi Sara Chafak.

– Ei perkele, miten siistiä! Kuinka liian kauan olet joutunut kamppailee tän kanssa. Jee! Oon niin iloinen sun puolesta, riemuitsee toimittaja Ina Mikkola.

– Torille niinku suomalaiset tekee. Onnea, toivottaa radiojuontaja Niko Nousianen.

– Sä olit mun kanssa HIFK:n pelissä ja vielä Royal Loungessa pihvillä. Sähän olet suomenruotsalainen, juontaja Jaajo Linnonmaa lohkaisee.

Konssi on reagoinut Linnonmaan kommenttiin nauruemojeilla ja ehdottaa, että seuraavalla kerralla tämä tarjoaisi ruuat hänelle.

– Prkl sä tarjoat ens kerralla! Ai että mikä fiilis.

Seksikäs-Suklaa on yksi Lähiöbotox-yhtyeen laulajista. Kuva on otettu marraskuussa 2011 Tavastialla.

Konssi on päivittänyt kuulumisiaan passin hakureissulta myös Instagram-tilinsä tarinaan.

– Maahanmuuttovirasto, mulla ei ole enää mitään asiaa teille. Look at this, Konssi riemuitsee videolla upouutta passia esitellen.

Samalla sometähti suunnittelee suuntaavansa juhlistamaan uutta passiaan tuopin äärelle.

– Eiks baarit mene viideltä kiinni? Vittu mä menen suoraan baariin. Juhlin tätä.

Maanantai-iltana julkaistulla videolla Konssi kiittää seuraajiaan kaikista onnitteluista ja kertoo liikuttuneena, että Suomen passin saaminen muuttaa hänen elämäänsä monella tapaa.

– Itkin tänään, sillä mun on vaikea uskoa, että pääsen vihdoin Angolaan näkemään, mistä olen tullut. Pääsen jatkossa myös frendien kanssa ulkomaille.

– Viimeksi pojat lähti Puerto Ricoon, mutta mä en päässyt mukaan. Nyt mä pääsen näkemään maailmaa. Mä tiedän vain Helsingin, Kontulan ja Viron Tallinnan.

Samaisessa Instagram-tarinassa Konssi kertoo, että Suomen passin avulla hänen on mahdollista ottaa vastaan työkeikkoja myös ulkomailta. Aiemmin hän on joutunut kieltäytymään tällaisista työtarjouksista.

Seksikäs-Suklaa keväällä 2020.

Angolalaissyntyinen Konssi työllistää itsensä yrittäjänä. Hän on luonut uraa niin räppärinä, tubettajana kuin juontajanakin.

Yksi Konssin tunnetuimmista kappaleista on vuonna 2016 julkaistu Bandida. Suuren yleisön tietoisuuteen hän nousi vuoden 2020 Farmi-ohjelmasta. Konssi oli yksi vuoden 2021 MasterChef VIP:n kilpailijoista.

Konssi on puhunut julkisuudessa paljon rasismista ja siitä, millaista on asua Suomessa maahanmuuttajana. Samoja aiheita käsitellään myös Konssin huhtikuussa julkaistavassa elämäkerrassa Viki – Seksikäs-Suklaa Suomesta.