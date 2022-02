Martina Aitolehti saa lääkäriltä musertavan diagnoosin – kertoo vuolaasti itkien suuren unelman kariutumisesta

Martina Aitolehti avautuu Iholla-ohjelmassa suuresta pettymyksestään, kun pitkään odotettu kilpailu menee loukkaantumisen takia sivu suun.

YRITTÄJÄ ja hyvinvointivaikuttaja Martina Aitolehti on yksi Iholla-sarjan kasvoista. Aitolehti nähtiin myös ohjelman edellisellä kaudella, kuten myös Sara Sieppi ja Tuure Boelius. Uutena kasvona kuluvalla kaudella nähdään myös Piritta Hagman.

Tiistaina suoratoistopalveluun ilmestyvässä Iholla-sarjan 11. jaksossa Aitolehti avautuu kameralle kyyneleet silmissään. Aitolehti on juuri saanut puhelun lääkäriltä, joka oli tutkinut Aitolehden magneettikuvat perusteellisesti läpi.

– Mä sain äsken puhelun lääkäriltä, joka kattoi niitä magneettikuvia ja mulla on takareiden ja pakaran kiinnikekohdan jänteet lähes kakki poikki. Mut pitäisi leikata mahdollisimman pian, Aitolehti kertoo kameralle itkien.

Aitolehti oli satuttanut takareitensä treenatessa ja suunnannut siksi magneettikuviin. Uutinen edessä häämöttävästä leikkauksesta tuli pahimpaan mahdolliseen saumaan, sillä kuvaushetkellä Aitolehti oli juuri valmistautumassa Yhdysvalloissa järjestettäviin Ironman World Championship -kilpailuihin.

– Jos mut leikataan nyt, se on sellainen kolmen, neljän kuukauden pituinen toipuminen ja kuntoutus. Tarkoittaa sitä, että mä en kisaa jenkeissä. On jotenkin tosi surullinen ja tyhjä olo. Liikunta ja triathlon on mulle niin helvetin tärkeää, Aitolehti toteaa surullisena.

Ironman World Championship on vuodesta 1987 alkaen järjestetty kilpailu, johon päästäkseen täytyy suoriutua riittävän hyvin ympäri maailmaa järjestetyissä karsintakilpailuissa. Kilpailu järjestetään myös tänä vuonna ja lajin parhaat palkitaan Havaijilla 7. toukokuuta.

Martina Aitolehti nähdään Iholla-sarjan kuluvalla kaudella.

Martina Aitolehti on elänyt koko elämänsä urheilullisesti, ja alasta on tullut hänen ammattinsa. Tällä hetkellä hän treenaa kuin huippu-urheilija. Aitolehden päälaji on jo useamman vuoden ajan ollut triathlon, jossa yhdistyvät uinti, juoksu ja pyöräily.

Vuonna 2019 Aitolehti osallistui Irlannissa järjestettyyn Iron Man -kilpailuun, joka on äärimmäistä kestävyyttä vaativa triathlon. Se sisältää uintia, juoksua ja pyöräilyä raskaissa olosuhteissa. Aitolehti selvitti tuolloin rankan, 12-tuntisen rupeaman kunnialla ja tuli maaliin oman ikäryhmänsä kuudentena.

Elokuussa 2020 Aitolehti osallistui Vierumäellä järjestettyyn Finntriathlon-kilpailun sprinttimatkaan. Aitolehti sijoittui kovatasoisessa kilpailussa peräti neljännelle sijalle.

