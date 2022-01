Rihanna, 33, odottaa esikoistaan – ilouutinen paljastui huomiota herättävällä tavalla

Rihanna ja ASAP Rocky odottavat ensimmäistä yhteistä lastaan.

Muusikkopariskunta Rihanna, 33, ja ASAP Rocky, 33, odottavat esikoistaan, kertoo People-lehti. Pariskunta kuvattiin viikonloppuna New Yorkissa, eikä Rihanna piilotellut kauniisti pyöristynyttä vatsaansa paparazzeilta. Päin vastoin, Rihanna oli valinnut ylleen näyttävän asun, joka varasti katseet.

Kyseisissä valokuvissa kaksikko pitelee toisiaan kädestä hymyillen ja silmin nähden rakastuneina. Rihanna oli pukeutunut kirkkaan vaaleanpunaiseen toppatakkiin, joka oli auki juuri vatsan kohdalta. Rihannan raskausmahaa koristivat värilliset kivet ja timantit.

Lapsi on kummallekin pariskunnan osapuolelle ensimmäinen.

Räppäri ASAP Rocky vahvisti pariskunnan suhteen GQ-lehdelle toukokuussa 2021. Kyseisessä haastattelussa muusikko kuvaili Rihannaa ”elämänsä rakkaudeksi”.

– Uskon, että kun tiedät, niin tiedät. Hän on se oikea, mies hehkutti lehdelle tuolloin.

ASAP Rockyn ja Rihannan suhteesta tosin huhuttiin jo vuosien ajan. Pari esiintyi samalla kiertueella vuonna 2013, ja jo silloin ilmassa leijui väitteitä heidän lämmenneistä väleistään. ASAP Rocky vaikenei GQ:n haastattelussa siitä, milloin pari alkoi seurustella tai miten heidän rakkautensa leimahti.

Joulukuussa 2020 parin lähipiirin lähde paljasti People-lehdelle heidän seurustelevan. Pari kuitenkin vaikeni tuolloin väleistään, eivätkä he vahvistaneet huhuja suhteesta. Samoihin aikoihin heidät nähtiin yhdessä ravintolassa New Yorkissa.

Rihanna ja ASAP Rocky ovat olleet hyviä ystäviä jo vuosia ja tehneet useasti yhteistyötä. Heinäkuussa räppäri oli mukana Rihannan Fenty Skin -ihonhoitosarjan mainoskampanjassa. Kaksikko teki useita yhteishaastatteluita kampanjan tiimoilta.

He osallistuivat yhdessä myös muotinäytökseen Pariisissa vuonna 2018. Lisäksi räppäri toimi lämmittelijänä Rihannan Diamonds World Tour -kiertueella ja oli mukana Rihannan Cockiness-kappaleessa.

Rihannan ja ASAP Rockyn suhteesta huhuttiin jo vuosia ennen kuin pari vahvisti romanssinsa.

Maailman suosituimpiin artisteihin lukeutuva Rihanna on julkaissut musiikkia viimeksi viisi vuotta sitten. Laulaja muistetaan muun muassa hiteistään Work, Diamonds sekä We Found Love. Elokuussa 2021 talouslehti Forbes totesi Rihannan olevan virallisesti miljardööri 1,4 miljardin dollarin omaisuudellaan.

ASAP Rocky on niin ikään pitkän linjan artisti. Muusikon suurimpia hittejä ovat Praise The Lord, Sundress, Purple Swag sekä Everyday. Ennen suhdettaan Rihannaan räppäri on yhdistetty julkisuudessa muun muassa huippumalli Kendall Jenneriin.

Artisti joutui toissa kesänä valtavan kohun silmään, kun hänet pidätettiin Tukholmassa. Raptähti, oikealta nimeltään Rakim Meyers tuomittiin elokuussa 2019 pahoinpitelystä ehdolliseen vankeuteen Ruotsissa. Pahoinpitely tapahtui kesällä Tukholmassa, ja uhrina oli 19-vuotias mies. Mayers istui vankilassa Ruotsissa kuukauden ennen kuin hän sai tuomion.