Jari Sarasvuo riehaantui tv-kuvauksissa – ”Muistatko Tom Cruisen?” Sarasvuo kysyi ja alkoi yhtäkkiä pomppimaan tasajalkaa sohvalla

Jari Sarasvuo sai Efter Nio -ohjelman juontajat puhkeamaan hämmentyneeseen nauruun karjaisemalla ja hyppimällä sohvalla kesken kuvausten.

Yritysjohtaja ja mediapersoona Jari Sarasvuo esiintyi maanantai-iltana televisiossa esitettävässä Efter Nio -keskusteluohjelman jaksossa Yle Teema & Fem -kanavalla.

Tavallinen studiokeskustelu sai nopeasti hämmentäviä piirteitä.

Efter Nion juontajat Janne Grönroos ja Sonja Kailassaari kertoivat jakson alussa, että päivän keskustelun teemana on voittaminen. 56-vuotias Sarasvuo oli vieraana, koska hän on auttanut omalla urallaan muita voittamaan ja menestymään. Sarasvuo on tunnettu yritysvalmennuksistaan ja Trainer’s House -firmasta.

Grönroos kysyi Sarasvuolta jakson alussa, miksi jotkut voittavat ja jotkut häviävät. Sarasvuo heittäytyi nopeasti hyvin filosofiseksi.

– Se riippuu tuurista ja uskosta omaan itseen. Se on sisäinen usko, että minun tuleekin antaa tänään kaikkeni ja juuri nyt puskea eteenpäin. Oletteko koskaan miettineet, mitä sana menestyminen merkitsee? On menty eteenpäin. Eli on menestynyt, Sarasvuo selitti.

Sarasvuon pohdinta liikkui hyvin abstraktilla tasolla. Juontajat kuuntelivat pää kallellaan hiljaisina.

Sarasvuo ilmoitti kyllästyneensä voittamisen käsitteeseen.

– Aina joskus kuulee, että jos joku voittaa, se merkitsee, että joku muu häviää, hän pohti.

– Minä olen määritellyt häviämisen näin: häviäjän määritelmä on, että ihminen kieltäytyy kamppailemasta kasvojensa eteen.

Juontajat kuuntelivat miehen pohdintaa. Sitten Kailassaari kysyi, mitä Sarasvuo ajattelee itse voittaneensa elämässä.

– Olen erittäin onnellinen ja menestynyt. Olen todellinen voittaja rakkaudessa, Sarasvuo vastasi välittömästi.

Sitten Sarasvuo tuijotti juontajia pari sekuntia naama peruslukemilla. Aivan yhtäkkiä hän kohotti nyrkkinsä ilmaan ja karjaisi:

– JES!

– Muistatteko Tom Cruisen? Sarasvuo huudahti.

Sarasvuo nosti nyrkkinsä villisti ilmaan innostuessaan.

Seuraavaksi Sarasvuo nousi yhtäkkiä seisomaan. Sitten hän pomppasi yllättäen studion punaiselle sohvalle kengät jalassaan. Sarasvuo hyppi sohvalla tasajalkaa useamman kerran, ennen kuin hän malttoi istahtaa takaisin sohvalle. Studio täyttyi häkeltyneestä naurusta hupaisan välikohtauksen seurauksena.

Aivan kaikille katsojille – varsinkaan nuoremmille – Cruise-viittaus ei välttämättä valjennut. Sarasvuo tarkoittaa Hollywood-tähti Tom Cruisen kuuluisaa tv-haastattelua Oprah Winfreyn studiossa vuonna 2005. Cruise oli tuolloin umpirakastunut tyttöystäväänsä Katie Holmesiin. Hän käyttäytyi Oprahin tv-haastattelussa hyvin riehakkaasti ja iloitsi tuoreesta rakkaudestaan pomppimalla studion sohvalla.

– Se suhde ei tosin kestänyt. Kovasti hän sillä lesoili. Toivottavasti nyt menee paremmin, Grönroos totesi, kun Sarasvuo oli istahtanut takaisin sohvalle.

– Hän nolasi itsensä Oprahin sohvalla, Sarasvuo tuumasi.

Sarasvuo on pysytellyt jonkin aikaa poissa julkisuudesta ennen maanantai-iltaista tv-esiintymistä. Hänellä on viestipalvelu Twitterissä lähes 200 000 seuraajaa. Tammikuun alussa hän ilmoitti ”tarvitsevansa pitkää taukoa” Twitteristä.

Kuusi minuuttia twiittiaikaa. Tasan 12 otan hatkat. Tarvitsen teistä loman. Pitkän loman. Jos on jotain kysyttävää tai sanottavaa, alkaa olla kiirus, jos toivotte vastausta, Sarasvuo twiittasi 10. tammikuuta.

Adios, darlings, hän kirjoitti puolilta öin samana iltana. Sen jälkeen Twitter-tili on pysynyt hiljaisena.

Kesällä 2021 Sarasvuo otti osaa Tuomas Enbusken podcastiin. Siellä hän paljasti, että hänen omaisuutensa yhteenlaskettu arvo on noin 30 miljoonaa euroa.

Sarasvuo hyppi studion sohvalla villisti.

Kailassaari kysyi Efter Niossa Sarasvuolta, miten avioituminen huippu-urheilijan kanssa on vaikuttanut Sarasvuon ajatuksiin voittamisesta. Virpi Sarasvuo (ent. Kuitunen) on moninkertainen maailmanmestari. Hänenkin piti olla paikalla lähetyksessä, mutta joutui Sarasvuon mukaan perumaan osallistumisensa silmätulehduksen takia.

Sarasvuot avioituivat vuonna 2010. Liikemies on hehkuttanut haastatteluissa säännöllisesti onneaan vaimonsa kanssa.

– Kohtuudella voin sanoa, että siinä missä ihminen ylipäätään voi rakkaudessa onnistua, tässä rakkaudessa on saanut onnistua, hän sanoi IS:lle vuonna 2020.

Sarasvuo vakavoitui aiheen äärellä myös Efter Niossa.

– Nyt tulee se vaihe, kun puhun syvimmistä tunteistani. Voittaminen ei ole sitä, mitä yleisö ajattelee. Voittaminen on valmistautumista, varautumista ja se on testin hetkellä sen testaamista, kuinka pitkälle tehty työ kantaa, Sarasvuo selostaa.

– Olen jutellut Virpin ja hänen valmentajansa Jarmo Riskin kanssa. Hän on voittanut 21 arvokisamitalia maastohiihdossa. Jarmo Riskiltä tai Virpiltä kun kysyy, mitä on voittaminen, he vastaavat, että voittaminen on moraalisen perusluottamuksen tila. Eli sulla on kokonaisuus, jota kutsutaan elämäksi, johon on pakattuna kaikki tehty työ. Tänään pääsee näyttämään, mihin asti se kantaa.

Sarasvuo hyppi useamman kerran tasajalkaa ennen kuin malttoi jälleen istuutua alas.

Sitten Sarasvuo kiihtyi puolustamaan vaimonsa urheilusuorituksia.

– Hän on voittanut maastohiihdossa maailmancupin kokonaiskilpailun kaksi kertaa, ja sitä ihmistä ei ole vielä Suomessa syntynyt, joka tekisi sen seuraavaksi. Sori!

– Sori nyt vaan, mutta se että sä olet koko kauden paras kahtena kautena... Semmoista hiihtäjää ei nyt vaan ole. Kaikki kunnia nykyisille hiihtäjille, mies jatkoi.

Juontajat nyökyttelivät Sarasvuon soljuvalle puheelle hämillään.

– Se perusajatus, että ei voittaminen ole se saavutus... Voittaminen on kaikki se valmistautuminen, mitä sinuun on pakattu.

Lopuksi Sarasvuolta kysyttiin, mitkä ovat ne epäonnistumiset, jotka ovat muokanneet häntä elämän varrella eniten. Vastaus oli varsin abstrakti.

– Kyllä katkerimmat epäonnistumiset liittyvät ihmissuhteisiin. Ja kyllä mulle on käynyt niin, että haaveet ovat kaatuneet. Olen kuvitellut hallitsevani jotain sellaista, joka ei ole hallittavissa. Olen kuvitellut pärjääväni tilanteessa, jossa se mäki onkin ollut seinä. Ei sitä pysty kiipeämään, mutta mä olen silti yrittänyt, mies maalaa.

Puheensorinasta oli vaikea päätellä, olivatko kaikki esimerkit henkilökohtaisia vai eivät.

–Jos on vaikka jotain epäterveitä kiintymyssuhteita, sanotaan vaikka alkoholi. Sä tajuat, että tää alkoholi on sellainen, jonka kanssa mä en yksin selviä, Sarasvuo havainnollisti.

– Totta kai se muokkaa enemmän kuin vaikka sellainen, että rallattaa menemään, asiat sujuvat hyvin tai liian hyvin tai käsittämättömän hyvin tai niin hyvin, että se on vittuilua koko maailmalle, mutta ethän sä siitä mitään opi, hän päätti.