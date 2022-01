Muistatko poptähti Keshan? 2010-luvun hittilaulajaa ei ole tunnistaa tuoreesta kuvasta

Poptähti Kesha, 34, muutti tyyliään ja sai seuraajiltaan kommenttivyöryn.

Yhdysvaltalaispoppari Kesha eli Kesha Rose Sebert ponnahti jättisuosioon julkaistuaan hittikappaleen Tik Tok vuonna 2009. Laulaja jatkoi hittiputkeaan, mutta viime vuosina hän on pysytellyt poissa valokeilasta.

Kesha on totuttu näkemään pitkillä ja vaaleilla hiuksilla, mutta tuoreessa Instagram-kuvassa hän poseeraa täysin uudessa tyylissä. 34-vuotias laulaja on leikannut hiuksensa lyhyeksi ja värjännyt ne ruskeiksi. Samalla hän esittelee vaaleanpunaisia kynsiään.

– Hiustenleikkaus ja kynnet ja sitä rataa, Kesha kirjoitti.

Fanit ovat kehuneet Keshan uutta tyyliä ja kuvailleet laulajaa luonnonkauniiksi. Osa puolestaan ei ollut tunnistaa tähteä kuvasta.

– Wow, en meinannut tunnistaa, kuka kuvassa on.

– Näytät niin erilaiselta.

Kuvassa Kesha vuonna 2017.

Kesha oli näyttävästi julkisuudessa esillä vuonna 2014, kun hän haastoi tuottajansa Dr. Luken oikeuteen seksuaalisesta ja henkisestä hyväksikäytöstä. Hän väitti Luken muun muassa raiskanneen hänet. Dr. Luke puolestaan haastoi Keshan oikeuteen kunnianloukkauksesta, ja hän on kiistänyt syytökset. Pitkään kestäneessä oikeustaistossa on riittänyt käänteitä ja se on yhä kesken.

Laulajan tyyli on muuttunut vuosien varrella. Kuvassa Kesha joulukuussa 2009.

Räväkästä tyylistään tunnettu Kesha nousi alun perin julkisuuteen esiinnyttyään Flo Ridan hitillä Right Round. Todelliseen jättisuosioon hän ponnahti Tik Tok -kappaleellaan.

Laulaja on kertonut julkisuudessa olevansa biseksuaali ja kärsineensä aiemmin syömishäiriöstä.