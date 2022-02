Game of Thrones -teinitähteä ei ole tunnistaa tuoreista kuvista – teki hittisarjan jälkeen täydellisen muodonmuutoksen

Myrcella Baratheonia hittisarja Game of Thronesissa näytellyt Nell Tiger Free on ilmeisesti pyrkinyt tekemään pesäeroa vanhaan roolihahmoonsa.

Britannialainen näyttelijänuorukainen Nell Tiger Free, 22, tuli koko maailmalle tutuksi vuosina 2015–2016, kun hän näytteli hittisarja Game of Thronesissa nuorta prinsessaa Myrcella Baratheonia. Hän oli tuolloin 14–16-vuotias.

Sarjassa vaaleatukkainen ja viaton kuningasperheen nuorin tytär Myrcella pakkonaitetaan merten taa. Tarina päättyy traagisesti, kun Myrcella kuolee isänsä Jaime Lannisterin käsivarsille tämän yrittäessä hakea tytärtään turvaan vihollisten armoilta. Toisin kuin sarjassa yleensä, Myrcellan kuolema kuvattiin hyvin arvokkaasti.

– Myrcellan kuoleman haluttiin peilaavan hänen elämäänsä. Siitä haluttiin lempeä. Se oli epätavallista sarjassa, Free kommentoi aikoinaan Mirrorin mukaan.

Monien katsojien mieleen painuivat Myrcellan kasvot hänen maatessaan elottomana viimeisellä leposijallaan. Kuitenkaan, kun Nell Tiger Freetä katsoo tänä päivänä, ei hänessä ole jäljellä enää häivähdystäkään hittisarjan hahmosta.

Game of Thronesin jälkeen Free muutti ulkoista olemustaan värjäämällä hiuksensa tummiksi. Kuva Servant-sarjan pressitilaisuudesta marraskuulta 2019.

Vuodesta 2019 alkaen Free on tähdittänyt Apple Tv+:n hittikauhusarjaa Servantia Leanne Graysonin roolissa. Sarjassa näyttelee myös Harry Potter -elokuvien Ron Weasleyna tunnetuksi tullut Rupert Grint.

Instagramissa Freellä on yli 100 000 seuraajaa, vaikka hän päivittää tiliään harvakseltaan. Vuodesta 2015 lähtien Freellä on tilillään vain 69 julkaisua.

Instagram-tilinsä sisällöstä päätellen Free on halunnut tehdä tiukan pesäeron Game of Thrones -aikojen imagoonsa. Tuorein kuva on julkaistu 18. tammikuuta. Siinä Free poseeraa kylpyhuoneen peilin edessä. Yllään hänellä on musta toppi ja käsissään näyttävät hopeasormukset sekä käsikorut.

– Lupaan, että tämä on iloinen ilmeeni, tuimana poseeraava Free kirjoittaa kuvan oheen.

Toisessa kuvassa, joka on julkaistu 14. joulukuuta, hän seisoo keskellä katua lyhyessä nahkahameessa, jaloissaan rikkonaiset sukkahousut ja tennarit. Ilme on tuima myös tässä kuvassa.

Kuvat ovat keränneet lukuisia näyttelijää ylistäviä kommentteja sekä noin 10 000 tykkäystä kumpainenkin.