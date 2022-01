Kendall Jenner tarpoi bikineissä keskelle lumihankea ja julkaisi rohkean kuvan – amerikkalaiset pöyristyivät

Kendall Jennerin viihtyminen uimapuvussa lumihangessa ihmetytti tähden amerikkalaisia seuraajia.

Huippumalli ja tosi-tv-tähti Kendall Jenner sai hiljattain yhdysvaltalaiset seuraajansa hämmästymään, kun hän julkaisi talvisen kuvasarjan suositulla Instagram-tilillään. Jennerillä on kuvapalvelu Instagramissa huimat 216 miljoonaa seuraajaa.

Muutamia päiviä sitten julkaisemissaan kuvissa Jenner poseeraa lumihangen keskellä. Jalassaan hänellä on karvaiset saappaat, mutta muuten Jennerin yllä ei juuri vaatteita ole. Hän nimittäin poseeraa kameralle ainoastaan mustat bikinit yllään.

– Jääkylpyjä, Jenner kirjoitti kuvatekstissään.

Kuvasarjan viimeisessä kuvassa näkyy selvästi kuinka Jenner on kaatuamaisillaan lumihankeen bikineissään. Siinä missä hankeen sukeltaminen ilman rihman kiertämää on suomalaisille jopa verrattain tuttua puuhaa, amerikkalaiset eivät voineet käsittää, miten Jenner tarkeni ulkona niin vähissä vaatteissa.

Jennerin kuva on kerännyt yli 12 miljoonaa tykkäystä ja satoja tuhansia kommentteja. Moni Jennerin seuraaja ihmetteli kommentissaan, miksi kukaan haluaisi mennä keskelle lumihankea uimapuvussa.

– Mitä ihmettä tässä kuvassa tapahtuu, kommentoi eräs.

– Tiedän, että sinulla oli näitä kuvia ottaessa h*lvetin kylmä, kommentoi toinen.

– Tunnetko edes kylmää, ihmetteli kolmas.

– Kuka kertoi sinulle, että tuo on hyvä idea, komppasi neljäs.

26-VUOTIAS Kendall Jenner on yksi Kardashianien tosi-tv-perheen kuuluisista siskoksista. Hän on poseerannut muun muassa Victoria’s Secretille ja hän tähdittää myös perheensä tosi-tv-sarjaa Keeping Up With The Kardashians.

Menestynyttä uran mallina tekevää Jenneriä on vuosien varrella syytetty siitä, että ura oli seurausta lähinnä perheen julkisuudesta. Kaikesta huolimatta talouslehti Forbesin mukaan Jenner oli vuoden 2018 kovapalkkaisin malli.