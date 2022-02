Laulaja Tauskin käytös sai muut näkemään punaista tv-kuvauksissa – sitten hän iskee silmänsä vaaleaan Pauliinaan

Iskelmälaulaja Tauskin käyttäytyminen Farmi Suomi -ohjelmassa saa muut osallistujat heti varpailleen.

Värikkäästä elämästään tunnettu iskelmälaulaja Tauski Peltonen on yksi Nelosen Farmi Suomi -tv-sarjan uuden kauden julkkiksista.

Neljästi naimisissa ollut kuuden lapsen isä on elättänyt itsensä ja perheensä laulamisella jo yli 35 vuotta. Hän on perustanut kaksi Tauski-baaria, toisen Espanjaan Fuengirolaan ja toisen Tallinnaan. Mies on kunnostautunut myös kiinteistönvälittäjänä.

Farmi-ohjelmassa on ideana, että julkkisosallistujat ottavat toisistaan mittaa asumalla yhdessä alkeellisella suomalaisella maatilalla. Joka jaksossa nähdään kilpailutehtäviä, joissa farmilaisten on kisattava toisiaan vastaan maatilan töissä. Ensimmäisessä jaksossa esimerkiksi kuoritaan perunoita kilpaa ja hakataan nauloja.

Tauski aiheuttaa sarjassa närää heti ensimmäisessä jaksossa. Muita kilpailijoita alkaa sapettamaan miehen laiskanoloinen käytös.

– Tauski vaikuttaa ihan mukavalta, mutta mun on pakko sanoa, että en ole kertaakaan nähnyt, että Tauski tekisi täällä jotain. Ehkä kerran se on käynyt hakemassa marjoja itselleen pihalta, ohjelmaan osallistuva Henny Harjusola sanoo kameroille.

Kun taideasiantuntija Pauliina Laitinen kertoo iloisena aamiaispöydässä jutteluistaan lehmien kanssa, Tauski ihmettelee suureen ääneen naisen ahkeruutta.

– Ootsä käynyt nyt aamulla jo lehmät lypsämässä? Tauski ihmettelee syöden itse aamiaista.

Tyytymättömyys leviää nopeasti osallistujien keskuudessa.

– Ei Tauski täällä paljon hommia tee, jos sanotaan ihan rehellisesti, Yle-kasvo Gogi Mavromichalis sanoo.

Atte Kaleva (vas.), Cristal Snow, Gogi Mavromichalis, Sanna Mämmi ja Tauski kuuntelevat ohjeita juontaja Susanna Laineelta.

Sitten Tauski päättää yhtäkkiä päästää hanhet vapaiksi aitauksestaan tekoa sen enempää perustelematta. Sitä ennen muut kilpailijat olivat yhdessä päättäneet, että farmin eläimiin yritetään rakentaa luottamus pikku hiljaa, jotta niiden kanssa on helpompaa toimia. Kilpatoverit ovat tempauksesta kuin puulla päähän lyötyjä.

– Hän (Tauski) ilman mitään keskustelua päättää päästää hanhet ulos aitauksestaan, Cristal Snow parahtaa.

Hanhet parveilevat pihamaalla valtoimenaan. Ruudussa näkyy, kuinka aurinkolasipäinen Tauski yrittää paimentaa niitä käsillään osoitellen.

– Tauski rupesi paimentamaan hanhia, vaikka ne olivat ihan paniikissa. Et sä mikään hanhikuiskaaja ole! Snow jatkaa.

Tauski ei vaikuta haluavan, että Pauliina äänestetään Farmilta ulos.

Pauliina Laitinen IS:n kuvauksissa 50-vuotispäivänsä yhteydessä vuonna 2020.

Jakson loppuvaiheessa kilpailijat puivat keskenään, kuka ansaitsisi jäädä taloon. Edessä on häätöäänestys.

Tauskin mieltymys vaaleaan Pauliinaan käy muille selväksi. Laulaja ei vaikuta haluavan, että Pauliina äänestettäisiin Farmilta ulos.

– Tauski ei halua Pauliinaa pois täältä, I wonder why, Henny Harjusola tuumaa silmiään pyöritellen.

Seuraavan jakson tiiserissä näkyy, että Tauskin käytös rassaa muita toden teolla.

– Kun häneltä kysytään, lähtisikö hän lypsämään, hän vain painaa pään alas, toimittaja Sanna Mämmi selittää.

