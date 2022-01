Christoffer Strandberg julkaisi hulvattoman videon taistelustaan Valtteri-myrskyn kanssa – yksi seikka näyttelijän käytöksessä kiinnitti huomion

Christoffer Strandberg joutui monen suomalaisen tapaan lumitöihin sen jälkeen, kun Valtteri-myrsky toi mukanaan aimo annoksen lunta.

Moni julkisuudesta tuttu suomalainen kertoi viikonloppuna sosiaalisessa mediassa omista edesottamuksistaan Valtteriksi nimetyn lumimyrskyn keskellä. Myrsky pyyhkäisi lauantai-iltana Länsi- ja Etelä-Suomen yli tuoden aimo annoksen lunta ja moni suomalaistähti onkin joutunut sunnuntaina lumitöihin.

Myös näyttelijä Christoffer Strandberg kertoi Instagram-tilillään joutuneensa myrskyn seurauksena lumenluomispuuhiin. Strandberg julkaisi henkilökohtaisen Instagram-tilinsä tarinat-osiossa useita kuvia ja videoita lumisesta pihamaastaan.

Lisäksi Strandberg julkaisi Instagramissa videon, jossa hän kuvailee vitsikkäästi taisteluaan Valtteri-myrskyn kanssa. Videolla Strandberg imitoi urheilijaa, joka on juuri hävinnyt tärkeän ottelun. Näyttelijä puhuu videollaan englantia vahvalla suomalaisella aksentilla.

– Race was good. Valtteri was better. Better resources, you know. Sponsored by ilmastonmuutos so a bit hard to beat. I have to go to varikko now, but new race tomorrow, Strandberg sanaili videollaan.

Strandbergin vitsikäs videoi poiki riemastuneen vastaanoton näyttelijän seuraajilta. Monet kiinnittivät kommenteissaan huomiota Strandbergin liioiteltuun tapaan lausua englantia suomalaisittain. Monet myös kertoivat niin ikään hävinneensä Valtteri-myrskyä vastaan käydyn taistelun.

– The race was Good but the snow was bad, kommentoi eräs.

– Aaaaah, rallienglish toimii aina, hehkutti toinen.

– Rallienglish is tö best! Tuu tii tu tuu.., komppasi kolmas.

– Rallienglanti, sponsored by ilmanmuutos, nauroi eräs.

Strandberg on pidetty näyttelijä, koomikko ja juontaja.

Valtteri-myrskyn aiheuttamat tuuli- ja kelivaroitukset ovat hieman lieventyneet aiemmasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Kuluvan vuorokauden aikana lunta odotetaan lisää huomattavasti eilistä vähemmän, noin 5–10 senttimetriä. Ajokeli on huono maan eteläosassa. Vaarallisen ajokelin varoitus ei ole enää voimassa Keski-Pohjanmaalta ylöspäin.

Forecan mukaan lunta on satanut lauantain aamukahdeksan ja sunnuntain aamukahdeksan välillä Helsingissä 27 senttimetriä.