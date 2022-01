Sanna Marin välitti sydämelliset onnittelut Emma-tyttärelleen – näin pääministerin perheessä vietettiin lapsen syntymäpäivää

Sanna Marinin ja hänen puolisonsa Markus Räikkösen Emma-tyttären syntymäpäivää vietettiin sosiaalisen median perusteella pienimuotoisesti oman perheen kesken.

Pääministeri Sanna Marinin ja hänen puolisonsa Markus Räikkösen Emma-tytär juhli perjantaina 18. tammikuuta neljävuotissyntymäpäiväänsä. Nelivuotias tytär on pariskunnan ainoa lapsi.

Marin kertoi tyttärensä syntymäpäivästä Instagram-tilinsä tarinat-osiossa. Marin julkaisi virallisella Instagram-tilillään lyhyen videon, jossa hän välitti onnittelut syntymäpäiväsankarille. Samalla hän paljasti, että Emman syntymäpäivää vietetään vain oman perheen kesken.

– Tänään on meidän Emman nelivuotissyntymäpäiväjuhlat. Eilen oli varsinainen päivä, mutta tänään juhlitaan ihan pienellä piirillä perheen kesken, Marin kertoi Instagramissa.

– Onnea Emma, pääministeri lisäsi hymyillen.

Sanna Marin on ollut varsin avoin perhe-elämästään julkisuudessa.

Vuosien varrella Marin on kertonut varsin avoimesti perhe-elämästään julkisuudessa. Elokuussa 2021 Marin kertoi Sami Kurosen haastattelussa, että Emman syntymän jälkeen hän on muuttunut ihmisenä paljon.

– En ole koskaan tavoitellut parisuhdetta, avioliittoa, perhettä tai lapsia. Politiikka on vienyt minua. Mutta sen jälkeen kun sain Emman, kyllä asiat ja tapa katsoa maailmaa muuttuivat, Marin kertoi Kuroselle tuolloin.

– Oma lapsi on ihana. Muutenkin lapset ovat ihania, Ne ovat suloisia, niillä on kaikki edessä ja on ihana katsoa kun ne kasvaa, hän totesi.

Sanna Marin ja Markus Räikkönen tapasivat toisensa ollessaan vasta 18-vuotiaita. Pariskunta edusti yhdessä Linnan juhlissa vuonna 2019.

Marin tapasi puolisonsa Markus Räikkösen ollessaan vasta 18-vuotias. Pariskunta tapasi toisensa ensimmäistä kertaa Tampereella sijaitsevassa ravintola Emmassa, mutta tyttären nimen kanssa tapaamispaikalla ei Marinin mukaan ollut tekemistä.

– En itse asiassa tajunnut, kun annoimme lapsemme nimeksi Emma, että siinä oli tällainen nimellinen yhtymäkohta. Ymmärsin sen vasta myöhemmin, Marin kertoi Sami Kuroselle samaisessa haastattelussa.

Äitinä Marin on kertonut olevansa lepsu ja lempeä. Marin kertoi elokuisessa haastattelussa Kuroselle, että hänen Emma-tyttärensä on täysin samanlainen kun Marin samanikäisenä.

– Hän on erittäin temperamenttinen, tahtoo paljon, on tosi menevä, vauhdikas ja sosiaalinen. Jos Emma jotain haluaa, niin kyllä hän multa pyytää, eikä isältään. Olen töissä tiukka, mutta kotona aika lepsu, Marin kertoi tuolloin.