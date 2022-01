Pippa Laukka halusi lainata puolisonsa aurinkolaseja – kotelosta löytyi kiusallinen yllätys, joka sai julkkislääkärin hieraisemaan silmiään

Pippa Laukka viihtyy parhaillaan viikonlopun vietossa Muoniossa. Hän kertoi Instagramilla lomareissulla sattuneesta hupaisasta tilanteesta.

Pippa Laukka on tullut tunnetuksi muun muassa Olet mitä syöt -ohjelmasta.

Televisiosta tuttu lääkäri Pippa Laukka kertoi hiljattain omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään suunnanneensa viikonlopun viettoon Lapin Muonioon. Sosiaalisen median perusteella Laukan viikonloppuun lukeutuu ainakin hiihtämistä sekä talvimaisemista nauttimista.

– Tulin viikonlopuksi rentoutumaan ja hiihtelemään Muonioon. Voi härregyyd miten upeet maisemat ja ladut Oloksella on! Aurinko paistaa, lumi hohtaa valkoisena ja hiljaisuus koskee korviin. Ollaan ylpeitä ja onnekkaita, että lappi on olemassa, Laukka kertoi Instagramissa.

Lue lisää: Pippa Laukka ruotii, miksi parisuhteessa voi kertyä kiloja – antaa neuvon motivaation ylläpitämiseen elämäntaparemontissa

Laukka kertoi samaisessa Instagram-päivityksessään hauskasta tilanteesta kesken Muonion-matkansa. Laukka oli halunnut lainata puolisonsa aurinkolaseja ulkoilua varten, mutta kotelon avatessaan hän oli löytänyt aurinkolasien lisäksi avaamattoman kondomin.

– Ps. Kiitos kulta, että et suutu vaikka lainasin sun plehoja ilman lupaa. Hieman ihmettelin kun lasikotelosta löytyi kortsu (käyttämätön), Laukka kertasi tapahtumia.

– Kunnes tajusin että markkinoinnilla on hieman erikoisempi huumorintaju, Laukka jatkoi viitaten lasit valmistaneeseen Nopeet-aurinkolasibrändiin.

Laukan päivitys keräsi lukuisia kommentteja ja tykkäyksiä hänen seuraajiltaan. Laukan tapaan monet hänen seuraajistaan nauroivat hupaisalle tilanteelle.

– Siellä on vähän komeammat ladut ku täällä. Ja mikä onni, että kumi oli käyttämätön, kommentoi eräs.

– Päivän naurut! Nauti ihanuus ja rentoudu, totesi toinen.

Pippa Laukka, 51, on ollut puolisonsa Markku Laukan kanssa naimisissa vuodesta 2003. Pari tapasi vuonna 2001, ja perheeseen kuuluu kolme lasta. Laukka on ollut melko vaitonainen parisuhteestaan haastatteluissa, mutta Instagramissa hän on jakanut useita yhteiskuvia parista.

Pippa Laukka on tullut tunnetuksi muun muassa Olet mitä syöt -ohjelmasta.

Julkkislääkäri on kertonut, että parin tavatessa hän oli juuri eronnut edellisestä suhteestaan ja päättänyt, ettei tahtoisi olla parisuhteessa ainakaan viiteen vuoteen. Toisin kuitenkin kävi, kun hän tapasi tulevan aviomiehensä baarissa.

– Mitä vielä, se eka baarireissu ja yksi katse, klik ja se oli siinä. Jälkikäteen kun ajattelee, moni ei tainnut uskoa meidän juttuun. Raikulityttö ja superkiltti herrasmies, voisiko siitä tulla jotain pysyvää? Ei voi tietää, ellei uskalla heittäytyä, Laukka kirjoitti Instagramissa vuonna 2021.

Urheilullinen pariskunta harrastaa yhdessä muun muassa juoksemista ja kävelylenkkejä, joista Laukka on jakanut myös kuvia sosiaaliseen mediaansa.