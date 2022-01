Antti Tuiskulta jättiyllätys: opiskeli kaikessa hiljaisuudessa uuden ammatin

Antti Tuisku auttaa tulevaisuudessa trauman läpikäyneitä ihmisiä uuden ammattinsa turvin.

Laulaja Antti Tuisku kertoo Instagramissa opiskelleensa koronapandemian aikana kaikessa hiljaisuudessa itselleen uuden ammatin. Tuisku kertoo valmistuvansa vielä tämän vuoden aikana lyhytterapeutiksi.

– Valmistun loppu vuodesta lyhytterapeutiksi. Lyhytterapeutit työskentelevät usein eturintamassa, missä mielen haavoja ja traumoja aletaan vasta hoitamaan. Lyhytterapeutit pyrkivät kaivamaan asiakkaan voimavarat näkyviin ja valamaan uskoa, toiveikkuutta ja kirkkaampia näkymiä tulevaisuuteen, Tuisku kertoo Instagramissa.

Tuiskun mukaan hänen opintojensa taustalla on se, miten heikkoa arvostus kulttuuri- ja tapahtuma-alaa kohtaan on hänen mielestään Suomessa. Hän kokee, ettei kulttuurialalla toimivilla ole enää uskoa päättäjiin ja alan tulevaisuus näyttää epävarmalta.

Tuiskun mukaan hänellä on tulevasta ristiriitaiset tuntemukset.

– Samalla kun olen äärimmäisen innostunut löytäessäni elämääni uutta sisältöä rakkaan laulajan ammattini rinnalle, olen suunnattoman surullinen siitä tosiasiasta, että minulle, kuten niin monille muille terapeuteille, tulee riittämään tämän kaiken jälkeen entistä enemmän töitä, hän kertoo Instagramissa.

– Ja pahoin pelkään, että tämän maan terapeuttien ovia kolkutellaan myös kulttuuri- ja tapahtuma-alan ihmisten toimesta. Oveni tulee olemaan avoinna kaikille. Toivottavasti sen aika ei kuitenkaan tule olemaan vielä.

Tuisku ottaa julkaisussaan kantaa myös Suomen koronarajoituksiin ja siihen, miten kovaa ne ovat kolahtaneet kulttuurialaan.

– Kuten olemme huomanneet, koronakurimus ja hankalasti ymmärrettävät rajoitustoimet jatkavat eri alojen nakertamista tässä maassa. Samaan aikaan näemme, kuinka maailmaa avataan muualla. Suomessa tilannetta on perusteltu tähän asti sairaanhoidon kantokyvyn kestämisellä, Tuisku kirjoittaa.

Laulajan mukaan julkisessa keskustelussa on käsitelty liian vähän sitä, millaisen vastuun jokainen toimeentulonsa rajoitusten vuoksi menettävä ihminen joutuu kantamaan Suomen terveydenhuollon tilasta.

– Kun sinun toimeentulosi ei ole kiinni yrittämisessä, voi sinun olla hankala ymmärtää sitä taakkaa, mitä sadat tuhannet tällä hetkellä väsyneenä kantavat.

– Ja jos sinun tekee mieli todeta tässä kohtaa, "mutta miten se hoitajien taakka?!" (tähän voisi lisätä minkä alan edustajan tahansa) ihminen, joka kykenee astumaan toisen asemaan, ymmärtää jo automaattisesti myös sen, miten tämä koettelee myös terveydenhuollon ammattilaisia. (Äiti, terkkuja sinne, arvostan sinua kuuhun ja takaisin!).

Antti Tuisku nousi julkisuuteen Idols-laulukisasta vuonna 2003. Hänet on nähty Vain elämää -ohjelmassa ja hän on julkaissut lukuisia jättihittejä. Tuisku on opiskellut myös liikunnanohjaajaksi pitkän keikkataukonsa aikana.