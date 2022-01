Yle: Alli Haapasalon elokuva voitti yleisöpalkinnon Yhdysvaltojen tärkeimmällä elokuvafestivaalilla

Ohjaaja Alli Haapasalon elokuva Tytöt tytöt tytöt voitti yleisöpalkinnon Sundancen elokuvafestivaalilla.

Alli Haapasalon ohjaama elokuva Tytöt tytöt tytöt (Girl Picture) voitti yleisöpalkinnon Sundance-festivaalilla Yhdysvalloissa, kertoo Yle.

– Aivan uskomatonta! Olo on yllättynyt, sillä pidin jo sitä palkintona, että meidän elokuvamme pääsi mukaan Sundance-festivaalille, Alli Haapasalo kertoi Ylelle.

Haapasalo ei matkustanut festivaalille Utahiin, sillä tänä vuonna elokuvajuhla järjestettiin virtuaalisesti.

Elokuvat myös katsottiin etänä, ja katsojat saivat äänestyskoodin, kun olivat nähneet elokuvan kokonaan.

– Meidän työryhmästä kukaan ei tietenkään muistanut katsoa elokuvaamme ja äänestää. Nauroimme, että nyt pilasimme kaikki mahdollisuutemme.

Tytöt tytöt tytöt on ensimmäinen suomalainen pitkä elokuva, joka on koskaan päässyt Sundance-festivaalin kilpasarjaan. Elokuva ei sen sijaan voittanut palkintoa festivaalin World Cinema Dramatic Competition -sarjassa, joka keskittyy nousevan polven tekijöihin, jotka uudistavat elokuvataidetta.

Tytöt tytöt tytöt -draamaelokuva kertoo kolmesta tytöstä ja heidän ystävyydestänsä. Pääosia näyttelevät Linnea Leino, Aamu Milonoff ja Eleonoora Kauhanen.

Alli Haapasalo valmistui elokuvaohjaajaksi New York Universityn Tisch School of the Artsista vuonna 2009. Hän on ohjannut muun muassa elokuvan Syysprinssi (2016).

Sundancen elokuvajuhlilla oli esillä myös muita suomalaisten töitä.

Tania Andersonin dokumenttielokuva The Mission oli esillä World Cinema Documentary Competition -sarjassa. Hanna Bergholmin Pahanhautoja oli vuorostaan esillä Midnight-sarjassa, joka ei kuitenkaan ollut kilpasarja.