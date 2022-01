Vastikään eronnut Jason Momoa asuu asuntoautossa ystävänsä pihalla – bongattiin kuviin riekaleisessa t-paidassa

Näyttelijän pitkä liitto päättyi hiljattain.

Näyttelijätähti Jason Momoa, 42, erosi vaimonsa Lisa Bonetin, 54, kanssa hiljattain yli 16 vuoden yhteiselon jälkeen.

Daily Mail paljastaa Momoan asuvan tällä hetkellä asuntoautossa, joka on parkkeerattu hänen ystävänsä talon pihalle Los Angelesissa.

Lehden mukaan Momoa, jolla on arviolta 14 miljoonan dollarin omaisuus, bongattiin tällä viikolla 750 000 dollarin arvoisen pakettiauton edustalta riekaleiseen t-paitaan pukeutuneena. Lehti on julkaissut kuvia asuntoauton edustalla hääräävästä näyttelijästä.

Ajoneuvo oli parkkeerattu vain muutaman mailin päähän talosta, jossa Momoa asui Lisa Bonetin ja parin lasten kanssa. Momoa on käyttänyt kyseistä asuntoautoa majoituspaikkanaan kuvausreissuilla tien päällä.

Toistaiseksi ei ole vahvistettu, että näyttelijä olisi virallisesti muuttanut pois ex-parin yhteisestä kodista.

Kaksikko avioitui vuonna 2017.

Jason Momoa ja Lisa Bonet ilmoittivat erostaan tammikuun alussa. Game of Thrones -tähti kirjoitti Instagramissa, että parin suhde on käynyt läpi muutoksia ja heidän on parempi jatkaa erillään.

People-lehden haastatteleman lähteen mukaan he ”kasvoivat erilleen erilaisten suuntaviivojen takia”, kun Momoa haluaa keskittyä täysillä uraansa, kun taas Bonet nauttii arjestaan Los Angelesissa”. Lähteen mukaan Bonet kamppaili sen kanssa, että Momoa vietti paljon aikaa pois kotoa kuvausmatkoillaan.

– He olivat vuosia upeita yhdessä, kunnes vain eivät enää olleet, sisäpiirilähde kuvaili lisäten, ettei eropäätös tapahtunut yhdessä yössä.

Momoa ja Bonet tapasivat tiettävästi jo vuonna 2005 jazzklubilla, kauan ennen kuin Momoa tuli kuuluisaksi näyteltyään Khal Drogoa Game of Thronesissa.

Heillä on kaksi yhteistä lasta, vuonna 2007 syntynyt Lola, ja vuonna 2008 syntynyt Nakoa-Wolf.