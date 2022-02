Podcast: Näin viulisti Jaakko Kuusisto käsitteli uutisia vaikeasta aivosyövästään: ”Tietoisuutta sairaudesta ei pääse karkuun”

Kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusisto menehtyi 48-vuotiaana aivosyöpään.

Arvostettu kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusisto menehtyi vaikeaan aivosyöpään 23.2.2022.

Kuusisto kertoi Facebookissa kesällä 2020, että hänellä on pahanlaatuinen aivokasvain.

– Kesän mittaan olen kokenut lieviä, hajanaisia oireita, kuten väsymystä ja ärtymystä, lieviä päänsärkyjä, ja ajoittaista sekoilua sanoissa, Kuusisto kirjoitti tuolloin.

Vasta viime kuussa Iiro Rantalan ja Jukka Perkon podcastissa Podi ilolle vieraana ollut Jaakko Kuusisto kertoi avoimesti ajatuksistaan vaikeasta sairaudesta ja siitä, kuinka asennoitui elämään diagnoosin jälkeen.

Kuusisto totesi, että vaikean sairauden edessä on yleensä kaksi ratkaisua.

– Yksi on se, että vetäytyy ja keskittyy itseensä, mutta sekään ei oikeastaan auta tällaisen sairauden kanssa. Minulle on paljon parempi, että on paljon tekemistä ja pitää itsensä liikkeellä. Ne harvat päivät jolloin jää sängyn pohjalle, eivät ole hyviä päiviä. Silloin on liikaa aikaa ajatella, Kuusisto kuvaili Podi ilolle -podcastissa.

– Joku voisi sanoa, että sitä tavallaan kiistää ympäröivän todellisuuden, ja ehkä vähän siitä on kyse. Tällaiset sairaudet ovat sellaisia, että asian pohtiminen ei auta yhtään mitään, koska mitään sille ei pysty kuitenkaan tekemään, Kuusisto jatkoi.

Jaakko Kuusisto Kuopion viulukilpailun voittaja Adrian Ibanez-Reesjanin kanssa tammikuussa 2020.

Diagnoosin saamisen jälkeen ensimmäinen ajatus Kuusistolla oli podcastin mukaan se, että osa hänen tulevaisuuttaan vietiin häneltä pois.

– Se on virheellinen ajatus, koska sitähän voi jäädä auton alle seuraavana päivänä, Kuusisto tiivisti.

– Se, mikä on konkretisoitunut, on vanha klisee, että päivä kerrallaan. Olen aina aikaisemmin ihmetellyt sitä, mutta nyt ymmärrän sen. Tämä päivä on se, mikä sinulla on.

Kuusisto kuitenkin totesi, ettei jokaisesta päivästä kiitollisuuden tunnetta ollut aina helppo ylläpitää.

– Vaikka kuinka ajattelisi, että päivä kerrallaan ja tänään asiat ovat hyvin, niin sairaus on jo yli vuoden ollut joka päivä läsnä, eikä sitä tietoisuutta pääse karkuun. Onhan se tavattoman raskasta. Sitä ei oikein pysty selittämään, Kuusisto kertoi.

Kuusisto myös sanoi, että tietoisuus aivosyövästä unohtui kunnolla aina vain konserttilavoilla. Heti lavalta alas astuessa ajatukset tulivat takaisin.

– Minulla on toiveikkuutta sen suhteen, että jotain ratkaisuja löytyisi ja sitten on pessimismiä, että vieläkään ei ole löytynyt mitään ratkaisuja, Kuusisto kertoi pohdinnoistaan podcastissa.

Jaakko Kuusisto sairastui vaikeaan aivosyöpään kesällä 2020.

Kuusisto päätti puolisonsa Maija Kuusiston kanssa kertoa nopeasti ihmisille saadusta diagnoosista kesällä 2020. Rantala ja Perko ihmettelivät, kuinka hyvin ja kypsästi Kuusisto on kohdannut sairautensa ja kertonut siitä selkeästi.

– Kun käy itse lääkärin luona ja kuulee ne asiat, jotka koskevat suoraan sinua, tekee se jollain tapaa niistä yksinkertaisempia. Kun olin itse vielä terve, ja jollekin muulle sattui tällaista, koin vaikeaksi eläytyä siihen, mitä se oikeasti on.

Kuusisto jatkoi, että moni ihminen sanoikin hänelle, ettei tiedä kuinka reagoida tai mitä sanoa Kuusiston tilanteesta, minkä hän ymmärsi täysin.

Rantala ja Perko kysyivät podcastissa, millaisia suunnitelmia Kuusistolla oli tulevaisuudelleen ennen sairastumistaan, ja olivatko ne podcastin teon aikaan muuttuneet.

– Ei mitään mullistavaa, mutta ehkä ajatus siitä, että niitä eläkepäiviä olisi tulossa, Kuusisto totesi kysymykseen.

– Toki paljon sellaisia asioita, jotka liittyvät erilaisiin sävellyksiin, ja ajatus siitä, että joskus tulevaisuudessa riehuisi konserttilavoilla vähemmän, ja keskittyisi enemmän kotona olemiseen, säveltämiseen ja perhe-elämään. En ole kuitenkaan koskaan ollut sellainen, että suunnittelisin elämääni 20 vuotta eteenpäin.

– Totta kai jos minulla on ollut jotain erityisen pitkäaikaisia hankkeita, kuten sävellysduuni, joka sijoittuu puolentoista tai kahden vuoden päähän, niin olen sanonut, että tässä on epävarmuustekijöitä. Usein olen saanut vastaukseksi, että niinhän meillä kaikilla, Kuusisto totesi.

JAAKKO KUUSISTON ura muusikkona käynnistyi 1990-luvulla viulistina, ja hän menestyi useissa kansainvälisissä kilpailuissa. Hän oli yksi ahkerimmin levyttäneitä suomalaisia instrumentalisteja, ja levytti myös klassisen genren ulkopuolella.

Kapellimestarina Kuusiston ohjelmisto on laaja ja kattaa teoksia barokista nykymusiikkiin. Hän työskenteli lukuisten kotimaisten ja ulkomaisten orkesterien johtajana sekä oopperakapellimestarina.

Edesmenneen Kuusiston sävellystuotanto kattaa lähes 40 teosta, ja pitää sisällään kamari- ja laulumusiikkia, orkesteriteoksia ja konserttoja, elokuvamusiikkia sekä oopperoita. Kuusisto kirjoitti musiikin esimerkiksi Timo Koivusalon elokuvaan Täällä Pohjantähden alla (2009).

Oopperoista teospari Makuukamariooppera ja Leirintäalueooppera saivat runsaasti esityksiä viime vuosina, ja koko perheen ooppera Koirien Kalevala nähtiin Savonlinnan Oopperajuhlien lisäksi myös Naantalissa, Oulussa ja Kuopiossa.

Muun muassa kansainvälistä mainetta niittäneet lauluyhtye Rajattomalle ja Sinfonia Lahdelle tehdyt Beatles- ja Queen- konserttikokonaisuudet ovat Kuusiston käsialaa.

Tasavallan presidentti myönsi Jaakko Kuusistolle Pro Finlandia -mitalin vuonna 2017. Jaakko Kuusistolla on kaksi varhaisteini-ikäistä lasta aiemmasta avioliitostaan.