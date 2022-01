Rakastettu Minni Hiiri koki muodonmuutoksen, joka oli monille liikaa – somessa repesi raivo: ”Asu on kamala”

Minni Hiiren ikoninen punainen mekko on historiaa, ainakin hetkeksi. Sarjakuvahahmo sai ylleen uuden asun Pariisin Disneylandin syntymäpäivän kunniaksi.

Sininen vai punainen? Minni Hiiri on saanut uuden asun.

Rakastettu Disney-hahmo Minni Hiiri koki tällä viikolla muodonmuutoksen, kun se sai ensimmäistä kertaa koskaan ylleen housupuvun. CNN:n mukaan Minnin uudella asulla juhlistetaan kahta asiaa: maaliskuussa vietettävää naistenpäivää sekä 30-vuotista Pariisin Disneylandia.

Piirroshahmon muodonmuutos on suuri, sillä Minni Hiiri on aiemmin nähty pilkullisessa, punaisessa mekossa, mutta nyt se saa ylleen tummansinisen housupuvun. Tyylikkäässä asussa on Minnin mekosta tuttuja pilkkuja, mutta myös raitoja ja hänen päätään koristaa tuttu rusetti.

Uuden asun on suunnittelut brittiläinen Stella McCartney, joka tunnetaan lukuisien maailmantähtien luottosuunnittelijana. CNN:n mukaan juuri McCartney valittiin Minnin uuden asun toteuttajaksi, sillä hänet tunnetaan voimakkaana naisjohtajana ja kestävään kehitykseen sitoutuneena suunnittelijana.

– Minnillä on aina ollut erityinen paikka sydämessäni. Jaamme samat arvot ja rakastan Minnissä sitä, että hän ilmentää iloisuutta, itseilmaisua ja aitoutta. Plus hänellä on upea tyyli, McCartney kommentoi pestiään piirroshahmon muotisuunnittelijana.

McCartneyn mukaan Minnin housupuku symboloi edistystä ja voimaantumista uudelle sukupolvelle. Suunnittelijan mukaan asu valmistetaan tietenkin ympäristöystävällisistä raaka-aineista.

Minnin muodonmuutos on otettu maailmalla vastaan ristiriitaisin tuntein. Asiasta on keskusteltu kiivaasti muun muassa Twitterissä, jossa osa ihmisistä on sitä mieltä, ettei Minnin ikonista asua olisi pitänyt mennä sörkkimään. Kommenteissa uusi asu leimataan yöpuvun näköiseksi ja ihmetellään, miksi Minnistä pitää yrittää tehdä maskuliinisempi.

– En enää ikinä katso tai osta Disneyn tuotteita enkä vieraile Disneylandissa. He haluavat muutta Minnin vähemmän feminiiniseksi, eräs närkästynyt kommentoija täräyttää Twitterissä.

– Ovatko kaikki tulleet hulluiksi? Asu on kamala. Näyttää kuin hän olisi menossa nukkumaan, toinen jatkaa.

– Onnittelen Stella McCartneya Minnin tuomisesta 2020-luvulle. Tuo näyttää kuitenkin vähän pyjamalta minun mielestäni ja toivon, että neiti McCartney olisi pysytellyt Minnin perinteisissä väreissä, kolmas harmittelee.

– Ei helvetissä! Suunnittelen tämän uudelleen. Rakastan ideaa, halveksin toteutusta. SE EI OLE EDES PUNAINEN, neljäs tilittää.

– Ihan oikeasti... Tuon kammottavan puvun suunnitteli Stella McCartney? Hirveä väri, näyttää yöpuvulta. Ei yhtään mielenkiintoinen! Pettymys. Toivon, että tämä on vitsi tai ei ainakaan pysyvä muutos, viides kommentoi.

Perinteisesti Minni on nähty punaisessa, pilkullisessa mekossa.

Osa Twitter-käyttäjistä pitää puolestaan hyvin huvittavana sitä, että piirroshahmon asu saa aikaan niin valtavan metakan. He kokevat, että muutos on hyvästä ja että on jo aikakin nähdä Minnin yllä myös housupuku.

– Järkytyn Minni Hiiren uusista housuista vain, jos niissä ei ole kunnon taskuja, eräs twiittaja vitsailee.

Minni Hiiri on Walt Disneyn luoma kuvitteellinen hahmo ja Mikki Hiiren tyttöystävä. Minni teki ensiesiintymisensä sarjakuvassa 1920-luvun lopulla. Sittemmin se on nähty lukuisissa sarjakuvissa ja elokuvissa ja siitä on tullut yksi maailman tunnetuimmista piirroshahmoista.