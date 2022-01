Karita Tykän äiti sai musertavan diagnoosin ja pian selvisi, ettei mitään olisi tehtävissä – tärkeän ihmisen poismeno jätti jälkeensä yhden erityisen rutiinin

Vuoden 1997 Miss Suomi Karita Tykkä kertoo, millainen hänen tiensä kohti hyvinvointia on ollut. Matkalle on osunut harha-askeleita, jotka ovat vieneet jopa päiviksi sairaalan hengityskoneeseen.

Karita Tykkä on kulkenut pitkän tien kauneuskilpailuista tähän hetkeen.

Karita Tykkä, 45, on luonut jo vuosia uraa suosittuna kokonaisvaltaisena hyvinvointivalmentajana. Julkisuudessa kaunotar on nykyään vain harvakseltaan.

Vuoden ympäri Karitan jokainen aamu alkaa pulahduksella mereen. Niin myös ennen IS:n kuvauksia. Hänestä huokuu hyvä olo ja tasapaino. Sitä käsittelee myös pari viikkoa sitten ilmestynyt uusin kirja Hyvä elämä: tasapainon voima.

Karita on oppinut kantapään kautta tasapainon tärkeyden. Hän tietää, mistä puhuu, koska ajoittain on tullut porhallettua aina äärimmäisyyksiin asti. Uutuuskirjassa hän kuvailee myös omaa, vaiheikasta tietään kohti tasapainoa. Siihen kuuluu koettelevia käänteitä, mutta myös oivalluksia elämän tärkeistä asioista.

– Kerron kokemuksistani avoimemmin kuin ehkä koskaan aiemmin. Olen ollut ankara itselleni, suorittanut elämää ja vaatinut itseltäni liikaa. Se on joskus mennyt liiallisuuksiin, ja siksi olen luisunut pois tasapainosta, hän perustelee.

Karita on julkaissut useita hyvinvointikirjoja. Ensimmäiset kirjat vuodesta 2014 alkaen käsittelevät terveelliseen syömiseen liittyviä reseptejä, mutta kolme vuotta sitten alkoi nyt kolme kirjaa sisältävä Hyvä elämä -sarja.

Kosketus lukijoihin on säilynyt, vaikka korona pisti luennot ja muut valmentavat yleisökohtaamiset tauolle.

– Valmennan verkossa ja tuotan sisältöä Instagramiin. Sieltä saamiini lukuisiin viesteihin pyrin jokaiseen vastaamaan jollain tavoin, Karita mainitsee.

Karita Tykkä on luonut uraa hyvinvointivaikuttajana ja kirjailijana.

Koko kansan tutuksi kaunotar ponnahti helmikuussa 1997, kun kuopiolainen Karita Tuomola valittiin Miss Suomeksi.

– Tuntuu kuin siitä olisi ikuisuus, Karita naurahtaa.

Tarkalleen ottaen 25 vuotta.

– Missivuosi oli minulle aikamoinen elämänkoulu. Menin kisoihin vähän sillä ajatuksella, että otin sen työhönottohaastatteluna. En uskonut voittoon, se oli yllätys, mutta niin siinä kävi.

Tuli töitä pidemmäksikin aikaa kuin missivuodeksi, sillä Karita kuului vuosia maan työllistetyimpiin malleihin. Hän on juontanut myös tv-ohjelmia kuten Noora menee naimisiin, Elixir ja Kaunis olo.

Karita Tykkä on hoitanut uraansa järkevästi. Hän ei jäänyt mallintöiden varaan, vaan on opiskellut elämäntaitovalmentajaksi, kokonaisvaltaiseksi ravintoneuvojaksi sekä meditaatio- ja pilatesohjaajaksi. Myös psykologiaa ja muita hyvinvointiin liittyviä aiheita on kuulunut opintoihin.

Tykkä on aina osannut antaa aikaa myös itselleen, eikä hän ole kärsinyt esimerkiksi uupumuksesta

– Olen kova tekemään. Kun innostun ja koen jotain merkityksellisenä, pyörät pyörivät ja hommat tulee tehtyä. Suorittaja minussa puskee edelleen välillä esiin, hän tietää.

Suorittamista Karita pyrkii saamaan aisoihin kuuntelemalla itseään sen verran herkällä korvalla, että huomaisi heti, jos alkaa mennä liian lujaa.

– Koskaan en ole kärsinyt burnoutista enkä uupumuksesta. Tärkeintä on uskaltaa katsoa rehellisesti omia varjojaan. Pidämme omia varjokohtiamme huonoina piirteitä. Ne hävettävät, ja siksi haluamme piilottaa ne.

Vähemmän mieluisat luonteenpiirteet vaativat työstämistä, mutta se myös palkitsee.

– Kun rohkeasti uskaltaa katsoa varjojaan ja näyttää niitä muillekin, tunnetaakka helpottuu ja olo kevenee. Omat vaikeatkin tunteensa hyväksymällä alkaa toisenlainen elämä.

Kiinnostus hyvinvoinnista eteni ammatiksi asti vaiheittain.

– Kiinnostus syveni entisestään 12 vuotta sitten, kun yritin tulla raskaaksi.

Aiheeseen perehtymällä Karita oppi, ettei stressaantunut elimistö hevin hedelmöity.

– Kehon kannalta stressi tarkoittaa vaaratilannetta eikä se ole hyvä aika uuden elämän alkaa.

Siksi raskaus usein alkaa, kun lapsensaannista stressaamisen lopettaa ja saa kehon muutenkin tasapainoon terveillä elintavoilla.

– Äitiys on etuoikeus, se ei ole itsestäänselvyys, kuten itsekin tiedän. Onneksi olen saanut edes yhden lapsen. Lapseltani opin eniten myös itsestäni. Kun katson häntä, näen itseni.

Karitan ja aviomies Petri Tykän poika Luca on nyt 11-vuotias.

Tykkä on kohdannut tiellään kohti hyvinvointia myös erilaisia mutkia.

Tietty havahtuminen oli tapahtunut jo ennen raskautta, kun kesällä 2002 kotonaan tajuttomaksi mennyt Karita kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan. Hän oli tajuttomana hengityskoneessa kolme vuorokautta. Keho piti saada takaisin tasapainoon, josta liiallinen vedenjuonti, suolan välttely ja kova treeni sen olivat suistaneet.

– Olen kiitollinen hyvästä lääkäristä, joka tajusi korjata suola-arvojani hitaasti. Muu olisi voinut olla hengenvaarallista. Ja onneksi silloinen poikaystävä toimi nopeasti, kun menin tajuttomaksi, Karita toteaa.

– Ei ollut vielä minun aikani lähteä. Jälkeenpäin tuli ymmärrys, että minun kuuluu olla täällä, mutta minut piti herättää vauhtisokeudestani.

Elettiin aikaa, jolloin vedenjuonti oli noussut trendiksi kuten myös varoittelu suolasta. Jäi kuitenkin kertomatta, että kumpikin on liiallisuuksiin vietynä vaarallista.

– Silloin toitotettiin, ettei saa syödä suolaa ja vettä pitää juoda hirveästi. Kuulin sitä niin paljon, että tiedostamattani tein niin liiallisuuksiin asti.

Hyvinvoinnissa on loppujen lopuksi kyse sen oppimisesta, mikä on itselle kulloinkin sopivinta. Kaikki ei käy kaikille, Karita muistuttaa.

– Vaihtoehtoja hyvään elämään on useita, mutta vasta käytännössä huomaa itselleen parhaat tavat. Kirjassa kerron, mitkä asiat ovat auttaneet itseäni elämän eri osa-alueilla kohti tasapainoa.

Omat kokeilut ja harha-askeleetkaan eivät haittaa, sillä ne ovat kartuttaneet tietoa siitä, mitä elämäänsä haluaa ja mitä ei halua.

Tykällä on 11-vuotias Lucas poika yhdessä aviomiehensä Petri Tykän kanssa.

Nyt helmikuun ensimmäinen päivä tulee vuosi siitä, kun Karitalle aina hyvin läheinen äiti menehtyi sairastettuaan kolme vuotta. ALS rappeuttaa lihasten toimintaa ohjaavia liikehermosoluja.

– Kun diagnoosi tuli, tuli myös tieto, ettei mitään ollut tehtävissä, Karita kertoo.

Surutyö on kesken – ja saakin olla.

– Tuntuu lohdulliselta ajatukselta, ettei minun tarvitse päästä surusta eroon. Ei tarvitse pyrkiä eroon vaan oppia elämään surun kanssa sen muuttaessa muotoaan, Karita miettii.

– Aamuisin mennessäni veteen toivottelen äidille hyvät huomenet. Äiti on aina mukanani suojelusenkelinä. Vaikka en voikaan enää halata ja katsoa silmiin, minulla on vahvasti olo, että hän on lähelläni.

Myös uusi kirja auttoi surutyössä.

– Kirjoittaessani viime kesänä itkin ja työstin asioita omassa mielessä. Kirjoittaminen oli yksi tapa käsitellä surua ja hoitaa itseä.

Karita sai vuosia sitten äidiltään kaulakorun, jota hän käyttää nykyään aina. Viime vuoden puolella hän pyysi vuoden kultasepäksi valitun Olli Lindroosin suunnittelemaan korusta version, jonka ostohinnasta Karita ohjaa viisi prosenttia ALS-tukiyhdistykselle.

– Tuntuu merkitykselliseltä, että saan vuodessa lahjoitettua tuhansia euroja suomalaiseen ALS-tutkimukseen. Ehkä joku muu saa pitää äitinsä tai muun rakkaansa pidempään, kun tutkimuksen kautta löytyy sopiva lääke. Meidän äitiä se ei ehtinyt valitettavasti auttaa.

Tykkä ei kaipaa malliaikojaan, mutta televisioon hän voisi kuvitella päätyvänsä vielä jonakin päivänä.

Karita Tykkää ei ole viime vuosina nähty esillä sen paremmin näytöslavoilla kuin televisiossakaan. Hän muistelee olleensa mallina vain muutaman kerran poikansa syntymän jälkeen.

– Catwalkilla en ole ollut vuosiin, eikä sinne ole enää hinkuakaan.

Televisiotyötä sen sijaan alkaa olla ikävä.

– Tosi-tv-ohjelmiin on kysytty, mutta ne eivät kiehdo. En koe tarvetta todistaa itselleni enkä kenellekään muullekaan mitään. Äitinä haluan olla läsnä ja mahdollisimman harvoin poissa kotoa pitkiä aikoja, Karita määrittelee.

