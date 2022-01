Robin Räikkönen täytti 7 vuotta – Minttu-äiti julkaisi veikeän kuvan synttärisankarista

Räikkösten esikoispoika Robin täytti seitsemän ja sai juhlan kunniaksi hienoja ilmapalloja.

Kimi ja Minttu Räikkösen esikoispoika Robin vietti torstaina 7-vuotissyntymäpäiväänsä. Minttu Räikkönen julkaisi päivänsankarista synttärikuvan Instagramissa ja onnitteli esikoistaan lämpimästi tämän toisella nimellä.

– Hyvää 7-vuotissyntymäpäivää Ace. Rakastamme sinua todella, todella paljon, Minttu Räikkönen toivotti pojalleen.

Kuvista päätellen Robinin merkkipäivää vietettiin rauhallisesti perheen kesken. Mintun Instagram-tarinoiden perusteella Robinin syntymäpäiväjuhlissa tarjottiin korvapuustikakkua, jonka päältä päivänsankari pääsi puhaltamaan kynttilän.

Ylpeä äiti kertoi olevansa äärimmäisen onnellinen esikoispojastaan.

– Ace, olet täydellinen esimerkki kaikesta siitä, mikä on mennyt elämässäni oikein, Minttu ylisti tarinoissaan.

Minttu julkaisi Instagramissa potretin koko perheestä laskettelurinteessä ja veikeän kuvan 7-vuotissynttäreitään viettävästä Robinista. Kuvassa leveästi hymyilevä Robin pitelee käsissään ilmapalloja, joista yksi on numero seitsemän muotoinen.

Kolmannessa kuvassa komeilee mustista ja kultaisista ilmapalloja, joita Robinin juhlapäivänsä kunniaksi oli hankittu. Ilmapallojen taustalla siintää uima-allas ja upea vuoristomaisema.

Robin Ace Matias Räikkönen syntyi 27. tammikuuta 2015 Sveitsissä. Tuore äiti kertoi asiasta tuolloin blogissaan.

– Terveellä poikavauvalla on mittaa 51 cm ja painoa 3,7 kiloa. Myös onnelliset ja ylpeät vanhemmat voivat erittäin hyvin, Minttu paljasti seitsemän vuotta sitten.

Robin Räikkönen on viettänyt lapsuutensa pääasiassa Sveitsissä sijaitsevassa Baarissa, jossa Räikköset asuvat suuressa talossa. Vuonna 2017 Robinille syntyi pikkusisko, nykyään 4-vuotias Rianna.

Robin Räikkösen tiedetään olevan isänsä tapaan innokas autourheilija. Hänelle on hankittu kartingautoja ja muita lajiin liittyviä tarvikkeita ja häntä on kehuttu taitavaksi ajajaksi.

Räikkösten autourheilua jo Kimin lapsuudesta asti tukenut Racing Service Jaatisen pomo Lasse Jaatinen kertoi aiemmin IS:lle, että Robin kurvailee tällä hetkellä kartingautolla, jonka huippunopeus on noin 70 kilometriä tunnissa. Hän kuvaili Robinin keskittymiskykyä hyväksi ja uskoo, että pojassa on ainesta seurata isänsä jalanjälkiä.

– Robin kuuntelee ja on erittäin nopeasti oppiva. Uskon, että he pyrkivät satsaamaan paljon jossain lajissa. Karting voi olla laji, missä Robin on vahva. Sieltähän sitten noustaan ajoluokissa eteenpäin, jos intoa vain riittää, Jaatinen sanoi IS:lle.

Tällä hetkellä Räikkösten perhe elää uudenlaista elämänvaihetta Kimin uran päätyttyä. Perheellä on viimein aikaa olla yhdessä kaikessa rauhassa.

– Rakastan kotona olemista ja odotan, että saan viettää enemmän aikaa perheeni kanssa ja tehdä tavallisia asioita. Vapaa-aikani on minulle tärkeämpää kuin mikään muu, Räikkönen kertoi lehdelle.

Räikköset ovat muun muassa matkustelleet paljon ja myös pieni Robin on päässyt nauttimaan upeista maisemista ja etelän lämmöstä.