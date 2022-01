Tunnettu moottoriurheilija Travis Pastrana toipuu parhaillaan leikkauksesta.

Stuntmies ja motocross-kuski Travis Pastrana kiidätettiin lauantaina sairaalaan epäonnistuneen laskuvarjohypyn seurauksena.

People-lehden mukaan onnettomuus tapahtui Fort Lauderdalessa Floridassa, kun 38-vuotias Pastrana yritti hypätä laskuvarjolla korkean hotellin katolta alas.

Lehden mukaan Instagramissa julkaistulla videolla näkyy, kun mies yrittää saada tilanteen hallintaan, mutta hänen vauhtinsa kiihtyy ja hän paiskautuu maahan.

Pastranan tiedottaja kertoi paikalliselle WSVN-uutissivustolle, että Pastrana mursi lantionsa onnettomuudessa ja joutui leikkaukseen. Hän oli kuvaamassa materiaalia sarjaa varten.

– Leikkaus sujui hyvin, ja hän odottaa jo innolla pääsevänsä kotiin parantumaan, tiedottaja kommentoi.

TMZ:n haastatteleman viranomaisen mukaan mies kuljetettiin välittömästi sairaalaan vakavassa, mutta vakaassa tilassa.

Keskiviikkona Pastrana julkaisi videon sairaalasta ja kertoi olevansa kunnossa.

– Yleensä loistan silloin, kun p*ska osuu tuulettimeen, mutta tällä kertaa minä osuin tuulettimeen. Tulen toipumaan täydellisesti, hän painotti.

Pastrana kertoi olevansa huojentunut, ettei hänelle käynyt pahemmin ja kiitteli myös vaimoaan, joka on kestänyt hänen hulluja tempauksiaan.

Travis Pastrana tunnetaan uhkarohkeistaan stunteistaan. Yksi miehen hurjimmista tempauksista oli vuonna 2007, kun hän hyppäsi lentokoneesta ilman laskuvarjoa.

– Se oli joko kerralla purkkiin tai epäonnistuminen. Se oli todellinen luottamustesti ystävilleni, kuinka paljon he pitivät minusta, toisin sanoen ottavatko he minut kiinni ilmassa, Pastrana kuvaili stunttiaan The Guardianille vuonna 2019.

– Kävi ilmi, että se oli laitonta ja jouduin vaikeuksiin. Outoa kyllä, mutta koneesta hyppääminen ilman laskuvarjoa ei ollut se pelottava asia, vaan se, kun tarrautui laskuvarjoa pitävään ystävään ja toivoi, ettei putoa, hän jatkoi.

Yhdysvaltalainen moottoriurheilija on voittanut useita X-Games mestaruuksia ja kultamitaleja eri lajeissa, kuten freestyle motocrossissa.

Lisäksi hän on tuttu Nitro Circus - ja Jackass -tv-sarjoista.

Extreme-urheilijalla on vaimo ja kaksi lasta.

Pastrana hyppäsi 52 auton yli Las Vegasissa vuonna 2018.

