Kuka varasti naisen DNA:n? – piinaava jännitysdraama syntyi suomalaisten ja tanskalaisten huippunäyttelijöiden kera

Elisa Viihteen uutuussarja Jälkeläiset on tanskalais-suomalainen tuotanto, jossa Silta-sarjan tähti kohtaa joukon tunnettuja suomalaisnäyttelijöitä. Jännitysdraama sukeltaa geenimanipulaation maailmaan.

Uuden elämän alku on iloinen asia.

Elisa Viihde Viaplayn Jälkeläiset-alkuperäissarjan ensiminuuteilla nähtävään syntymään liittyy kuitenkin jotain pahaenteistä tai vähintään mystistä.

Nuori nainen synnyttää lapsen syrjäisessä talossa metsän keskellä – ja hylkää tämän sitten kylmälle kalliolle.

Mistä on oikein kyse?

Lähitulevaisuuteen sijoittuva uutuussarja tarjoaa katsojalle jännitystä ja mysteeriä, mutta myös scifiä ja draamaa.

Kahdeksanosaisen sarjan päähenkilö on nuori helsinkiläisnainen Liv (Nika Savolainen). Hän kärsii kroonisesta kivusta, jolle ei löydy selitystä edes lääkärin vastaanotolta.

Sitten tapahtuu jotain odottamatonta: joku murtautuu biopankkiin ja varastaa juuri Livin dna-näytteen. Joku on hänen perässään, mutta miksi?

Liv ryhtyy penkomaan asiaa saadakseen selville, kuka on murron jäljillä – ja mikä on hänen perimäänsä liittyvä salaisuus.

Samalla hän tutustuu tietoturvallisuusagentti Markus Volfiin (Elmer Bäck), jolla on omat syynsä tutkia murtoa.

Nuori helsinkiläisnainen Liv (Nika Savolainen) yrittää selvittää, miksi joku haluaa varastaa hänen dna-tietonsa. Samalla hän törmää tietoturvallisuusagentti Markus Volfiin (Elmer Bäck).

Vähitellen kaksikolle alkaa valjeta, että Livin perimässä on todella jotain poikkeuksellista: se voi koitua joko koko ihmiskunnan toivoksi tai uhkaksi.

Jälkeläisten ytimessä onkin kysymys geenimanipuloinnista. Aihe jakaa sarjassa koko yhteiskuntaa poliitikkoja ja bisneselämää myöten.

Oman varjonsa tapahtumiin laskee suuri biotiedefirma Rise, jota johtavat hämäräperäiset ja häikäilemättömät sisarukset Yoana ja Sasha Leon (Matleena Kuusniemi ja Antti Virmavirta).

Jälkeläiset on tanskalais-suomalainen yhteistuotanto. Jännityssarja perustuu tanskalaisen käsikirjoittajan Valeria Richterin alkuperäiseen ideaan, ja sen ovat käsikirjoittaneet Richter ja Minna Panjanen.

Tiivistunnelmaisen sarjan on ohjannut Akseli Tuomivaara, joka muistetaan esimerkiksi kotimaisesta draamaelokuvasta Korso (2014).

Suomalaisnäyttelijöiden rinnalla nähdään liuta tanskalaisia näyttelijöitä.

Mukana ovat muiden muassa Silta-sarjasta tuttu Sarah Boberg ja Tanskassa vuonna 2020 parhaana tv-sarjan näyttelijänä Robert-palkittu Maria Rich.

Scifi on nostamassa päätään kotimaisessa tv-draamassa. Parin vuoden takainen suursatsaus White Wall oli tästä hyvä esimerkki. Myös se toteutettiin kansainvälisenä yhteistuotantona, sillä kertaa Ylen ja SVT:n kesken.

Jälkeläisissä on paljon samaa arvoituksellista tunnelmaa, mutta se saa katsojan aivot myös pohdiskelevampaan asentoon.

Tieteisfiktiossa on perinteisesti nostettu esiin yhteiskunnallisia ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen liittyviä kipukohtia. Geenimanipulaation mahdollisuus on sellainen mitä suurimmassa määrin.

Suurten, maailmoja ravisuttavien kysymysten rinnalla käsitellään myös arkisempia, ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia. Tekijöiden mukaan luvassa on siis monisäikeistä draamaa moneen makuun.

– Sarjaa on ollut erityisen mielenkiintoista kirjoittaa, koska se käsittelee evoluution seuraavaa vaihetta, jonka me ihmiset itse olemme saaneet aikaan. Samaan aikaan Jälkeläiset on viihdyttävä perhedraama, jossa hahmot haastavat toisiaan joka käänteessä, Panjanen kertoi reilu vuosi sitten Elisa Viihteen tiedotteessa, kun sarjan kuvaukset olivat alkamassa.

Jälkeläisiä on kuvattu Suomessa ja Islannissa. Kansainvälisessä levityksessä sarjan nimi Next of Kin.

Jälkeläiset sunnuntaina 30.1. alkaen Elisa Viihde Viaplay.