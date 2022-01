Tänään tv:ssä rohkea elokuva vuodelta 2014 – Anu Sinisalo paljasti miksi alastonkohtaukset olivat hänelle luontevia

Näyttelijä Anu Sinisalolla oli Ei kiitos -elokuvassa hänen uransa ensimmäinen päärooli.

Tänään television Hero-kanavalla nähdään Anna-Leena Härkösen kirjasta tehty Ei kiitos -elokuva vuodelta 2014, jossa Anu Sinisalo esittää parisuhteessaan nuupahtanutta Heliä, joka kaiken puhumattomuuden ja kommunikaatiovaikeuksien keskellä heittäytyy sänkyyn toisen miehen kanssa. Kyseessä on nuori muusikkomies Jarno, jota esittää Kai Vaine.

– Rooli on mielenkiintoinen ja hieno tämänikäiselle naiselle. Se on ensimmäinen pääroolini elokuvassa. Monesti ajatellaan kliseisesti tai dramaattisesti yleistäen, että elämä loppuu 30–35-vuotiaana. Sen jälkeen tapahtuu paljon asioita, nykyisin 55-vuotias, Anu Sinisalo kertoi vuonna 2013 Ilta-Sanomien haastattelussa, kun elokuva sai ensi-iltansa.

Ei kiitos -elokuvassa käydään läpi pitkän suhteen dramatiikkaa. Elokuvan Heli ja aviomies Matti (Ville Virtanen) eivät enää näe toisiaan.

– He ovat tietynlaisessa käännekohdassa. Asioiden on liikuttava johonkin suuntaan, Anu analysoi Ilta-Sanomen haastattelussa yhdeksän vuotta sitten.

Anu Sinisalo teki Ei kiitos -elokuvassa ensimmäisen pääroolinsa.

Elokuva vilisee kohtauksia, joissa rintaliivit paukkuvat ja seksiä harrastetaan vaikka tankkaamalla saksan kielen prepositioita.

– Kun olet kameran edessä alasti ja edessäsi on täysin vieras ihminen, onhan se kummallista. Tietty jännitys on aina, kun on muutakin ryhmää ympärillä. Meillä oli kuitenkin hysteerisen hauskaa, nauraa räkätettiin, Sinisalo kertoi vuonna 2013.

Hyppääminen Helin rooliin oli intuitiiviselle näyttelijälle helppoa. Totuttelua se silti vaati.

– Jokainen rooli vaatii oman sukelluksensa. Rooliin valmistautuminen alkoi siitä, että kävin personal trainerilla. Kyllä jokaiseen hahmoon, jonka teet, löytää palikat itsestään. Ihmisestä löytyy koko kirjo, Sinisalo totesi.

Vuonna 2014 Anu Sinisalo avautui ensimmäisestä pääroolistaan sekä seksikohtauksissa näyttelemisestä Radio Suomipopilla Sami Kurosen ja Susanna Laineen haastattelemana. Haastattelu on kuunneltavissa Supla-palvelussa.

– Olet jumalaisen kaunis ja upea nainen sekä upea näyttelijä, miten se on mahdollista, että teet vasta nyt oman pääroolisi? Laine kysyi tuolloin Sinisalolta.

Elokuvassa Heli (Anu Sinisalo) ja aviomies Matti (Ville Virtanen) ovat liittonsa käännekohdassa.

– Varsinkin minun ikäisilleni naisille ei ole ehkä samalla tavalla päärooleja kuin samanikäisille miehille. Kyllähän sekin asia on muuttumassa toivottavasti myöskin tämän myötä, ja tajutaan, että viisikymppisilläkin naisilla on elämää, Sinisalo totesi.

Sinisalo kertoi radiohaastattelussa, että kun elokuvassa oli tiedossa paljon alaston- ja seksikohtauksia, hän mietti kyllä asiaa, mutta lähti lopulta mukaan.

– Ohjaaja Samuli Valkaman maailma on huumorintajuinen, ja luotin häneen täysin. Kun oli myös hyvä tuotantoyhtiö takana, minun ei tarvinnut miettiä, että asioita näytetään. Minun mielestäni elokuva on tyylikkäästi tehty, Sinisalo totesi radiohaastattelussa.

Elokuvassa on paljon seksikohtauksia.

– Olen iloinen ohjaaja Samuli Valkaman päätöksestä, että alastonkohtaukset eivät ole skandaalinomaisia tai provosoivia. Ne ovat luonteva osa elokuvaa, Sinisalo totesi myös Ilta-Sanomille vuonna 2013.

Anu Sinisalo sanoi aiemmin Ilta-Sanomien haastattelussa, että seksi on lopulta vain yksi kulminaatiopiste, johon parisuhteen ongelmat kärjistyvät.

– Jokainen ihminen on seksuaalinen, kukin omalla tavallaan. Toivonkin, että elokuva tuo keskustelua. Seksuaalisuudesta kannattaa puhua. Mitä enemmän opettelee puhumaan kaikesta rohkeasti, vaikka kuinka pelottaisi, sitä selkeämmäksi ja helpommaksi asiat muuttuvat.

Anu Sinisalo Jussi-gaalan punaisella matolla vuonna 2021.

Sami Kuronen ja Susanna Laine halusivat vuoden 2014 radiohaastattelussa myös tietää, mitä tapahtuu, jos halut heräävätkin kuvauksissa oikeasti.

– Naisen on helpompi feikata kuin miehen, Kuronen lisää.

– Se on sellainen asia, joka ei mielestäni kuulu kenellekään. Ne ovat kuitenkin kaikkea muuta kuin jotenkin kiihottavia kohtauksia, Anu Sinisalo kertoi kuvaustilanteista.

