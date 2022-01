Hollywood-huhu: Brad Pitt tapailee naapurissaan asuvaa ruotsalaislaulajaa salaa – kaksikko nähtiin intiimillä illallisella

Onko Brad Pitt löytänyt naapuristaan uuden rakkaan?

Brad Pittillä ja ruotsalaislaulaja Lykke Lillä on ikäeroa yli 20 vuotta.

Hollywoodin superpariksi mielletyt Brad Pitt ja Angelina Jolie ovat viihtyneet viime vuosina otsikoissa sotkuisen avioeronsa vuoksi, mutta kummankaan ei ole vielä kerrottu löytäneen itselleen uutta pitkäaikaista kumppania.

Nyt asiaan on saattanut tulla muutos.

Tuoreimpien Hollywood-huhujen mukaan megatähti Brad Pitt, 58, tapailee tätä nykyä ruotsalaista laulajaa Lykke Litä, 35, joka asuu hänen naapurissaan Los Angelesissa. Lehtitietojen mukaan kaksikko on nähty nauttimassa yhteistä illallista paikallisessa pastaravintolassa.

The Sunin mukaan Pitt ja Li ovat onnistuneet salaaman suhteensa pitkälti sen ansiosta, että he asuvat niin likellä toisiaan.

– Tämä järjestely on ollut Bradin kannalta täydellinen, koska sen takia hän on voinut pysytellä poissa valokeilasta, lähde kommentoi The Sunille.

Kaksikkoa koskettavat suhdehuhut pohjautuvat viihdemedioiden mukaan juoruistaan tunnetun Deux Moin Instagram-tilin tietoihin.

Angelina Jolie ja Brad Pitt olivat naimisissa vuosina 2014–2016, mutta pari oli pitänyt yhtä jo yhdeksän vuotta ennen häitä. Jolie jätti eropaperit yksin, ja ero tuli lopullisesti voimaan vuonna 2019.

Sen jälkeen pari on vielä taistellut oikeudessa niin omaisuudestaan kuin lastensa huoltajuudesta. Parin lähes viisi vuotta jatkunut huoltajuuskiista päättyi viime vuoden toukokuussa, kun Jolielle ja Pittille myönnetiin yhteishuoltajuus.

Parilla on yhteensä kuusi lasta: Maddox, Pax, Zahara ja Shiloh, sekä kaksoset Knox ja Vivienne.

Lue lisää: Uusi käänne Angelina Jolien ja Brad Pittin oikeustaistelussa: Tuomari jäävättiin, riitaisa pari voi joutua aloittamaan huoltajuuskiistan alusta

Angelina Jolie ja Brad Pitt punaisella matolla vuonna 2015.

Skånessa syntyneellä Lykke Lillä on puolestaan yksi lapsi, vuonna 2016 syntynyt Dion. Hän erosi pitkäaikaisesta muusikkopuolisostaan Jeff Bhaskerista vain muutama vuosi sitten.

Taitavana lauluntekijänä tunnettu Lykke Li on työskennellyt huippulukuisten artistien, kuten Kanye Westin, U2:sen ja Kings of Leonin kanssa.

Sen lisäksi hänen musiikkia on voinut kuulla monissa suurissa kansainvälisissä tuotannoissa, kuten Twilight–Uusikuu -elokuvassa sekä tv-sarjoissa Greyn Anatomia ja Good Wife. Hän on tehnyt muusikonuransa ohella töitä myös näyttelijänä.

Lykke Li esiintymässä Lontoossa vuonna 2019.

Brad Pittin ja Lykke Lin suhdetta koskevista huhuista uutisoivat muun muassa The Sun, Mirror ja Daily Mail.