Aki ja Rita Manninen käyttävät elämiseen 7 000 euroa kuussa – tällaisiin ylellisyyksiin yrittäjäparin rahat menevät

Rikkaat ja rahattomat -ohjelman avausjaksossa Rita ja Aki Manninen jättävän luksuselämän taakseen ja yrittävät selviytyä viikon rahattoman lapsiperheen budjetilla.

Rikkaat ja rahattomat -sarjassa rikkaat kokevat vaikeuksia selvitä pienellä viikkobudjetillaan, kun taas rahattomat eivät voi käsittää, mihin ihmeeseen rikkaat saavat käytettyä jättimäiset viikkobudjettinsa. Luvassa on yllätyksiä ja oivalluksia koko rahalla.

Uudella Rikkaat ja rahattomat -kaudella mukana ovat muun muassa hyvinvointiyrittäjät Rita ja Aki Manninen, miljonääri Henry Aflecht, vasta 19-vuotias taikuri Aatu Itkonen, ydinfysiikan tohtori Petrus Pennanen sekä bloggaaja Iina Hyttinen.

Ensimmäisessä jaksossa hyvinvointiyrittämisellä vaurastuneet Rita ja Aki Manninen, vaihtavat elämänsä opiskelun sekä vanhemmuuden kanssa tasapainoilevan nuoren parin Yasmine Valmun ja Oscar Taipaleen kanssa.

– Meidän taloudellinen tilanne on aika tiukka. Joutuu laskemaan menoja, mitä menee laskuihin ja mitä menee ruokaan, Oscar kertoo kolmihenkisen perheen taloudellisesta tilanteesta.

Oscarin ja Jasminen kolmihenkinen perhe pärjää 95 euron viikkobudjetilla, vaikka tiukkaa tekee.

Oscarin ja Yasminen perheen taloustilanne on hyvin erilainen Mannisilla, joilla on myös pieni lapsi.

– Onnelliseksi tekee Hummeri ja Porsche ja…, Aki Manninen luettelee.

Rita ja Aki ovat panostaneet oman kotinsa viihtyvyyteen, ja pihalta löytyykin suuri uima-allas, poreallas ja oma kuntosali.

– Maksaa varmaan sen 25 000 euroa tämmöinen allas, ja toi kate on sen 9 900 euroa. Kuntosali pitää olla kotona, ja mikäs sen parempaa kuin meidän konttisali, mikä me haluttiin tähän kotiin investoida, Aki kertoo ja esittelee samalla pihan uskomatonta varustelutasoa.

Mannisten konttikuntosali on kovassa käytössä.

Kun perheet pääsevät vaihtamaan koteja keskenään, ovat Oscar ja Yasmine pyörällä päästään Mannisten luona.

– Tää on kyllä hieno talo! Wow! Tää eteinenkin on hienompi, kun meidän oma kämppä, Oscar ihastelee.

Myös Mannisten ensivaikutelma uudesta vaihtokodistaan on positiivinen.

– Ensivaikutelma tästä kodista oli aika lämmin, hyvä tunnelma. Ihanan kodikas, kiva pieni asunto, Rita Manninen kuvailee tuntemuksiaan astuessaan sisään kerrostalon kaksioon.

– Tosi positiivinen fiilis. Mä luulin, että mä tulen johonkin pahempaankin paikkaan, Aki jatkaa.

Aki ja Rita Manninen joutuvat tarkastelemaan omaa kulutuskäyttäytymistään.

Mannisilla on käytettävissään viikon aikana 95 euroa.

– Tää rahasumma eroaa jonkin verran siitä, mihin me ollaan totuttu, Aki sanoo.

– Jonkin verran! parahtaa Rita.

Akia huolestuttaa, ettei summalla saa edes Hummerin tankkia täyteen, ja kaupassakin joutuu tarkasti katsomaan, mitä tuotteita ostoskoriin voi laittaa.

– Tarkkaan me saadaan oikeasti laskea, miten me viikko selvitään ja minkämoista sapuskaa me tehdään. Me ollaan tarkkoja, mihin me rahaa käytetään, mutta ruuan kanssa me ei lasketa, Aki kertoo.

Rita huomaa heti, että summalla ei pysty hoitamaan kampaajakäyntiä, ei tehdä kosmetiikkaostoksia eikä oteta ripsipidennyksiä.

– Ajatus siitä, että tämmöinen budjetti viikoittain toistuisi. Sä et sais sitä hyvää skottilaista viskiä, sä et saisi ajaa sellaisella autolla, kun sä haluat. Kyllä se ahdistaisi, Aki pohtii.

Yasmine ja Oscar ovat puolestaan mykistyneitä omasta viikkobudjetistaan, joka on 1 750 euroa.

– Tuntuu, että tulee todella rento ja täyteläinen viikkoa, Oscar hymyilee tyytyväisenä.

Rikkaat ja rahattomat alkaa Nelosella ja Ruudussa torstaina 3. helmikuuta klo 20. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.