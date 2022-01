Vain 5 % löytää kaikki erot näistä kuvista – testaa itsesi

Onnistutko saamaan kaikki 15 kuva-arvoitusta oikein?

Jälleen tarkoille ja sinnikkäille on tarjolla uusi IS:n etsi ero -testi!

Tällä kertaa aiheena on musiikki ja soittimet. Kokeile itse alta, kestävätkö silmäsi ja hermosi kaikkien kuvaryhmien kohdalla.

Vaikeimmat testeistä on pystynyt läpäisemään virheittä alle prosentti pelaajista. Tämä testi on paljon helpompi, mutta silti vain alle viisi prosenttia IS:n koepelaajista sai kaikki kysymykset oikein. Silti tälläkin kertaa erot ovat osassa kuvista hyvin pieniä.

Testissä on jokaisessa vaiheessa neljä kuvaa, joista yhdessä on muihin verrattuna jokin ero. Kuvia on 15 kappaletta, ja jokainen kuva on aina edellistä haastavampi. Alussa on muutama helpompi arvoitus, mutta sen jälkeen taso muuttuu hyvinkin vaativaksi.

