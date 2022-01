Jussi Halla-aho löysi vanhan harrastuksensa – joraa kitaran kanssa uudella musiikkivideolla

Poliitikkona paremmin tunnettu Halla-aho soitti 1990-luvun alussa metallimusiikkia.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho on aktivoitunut vanhan bändinsä parissa.

Halla-aho on julkaissut Youtube-kanavallaan videon, jossa soittaa 1990-luvun alussa toimineen Blashemia-bändinsä My Second Coming -kappaletta. Ensi alkuun kaikkien nähtävillä ollut video muutettiin yksityiseksi aikaisin torstaiaamuna.

Videolla pikkutakkiin ja valkoiseen paitaan sonnustautunut Halla-aho soittaa sähkökitaralla tujakkaa metalliriffiä ja laulaa kappaleen sanoja. Video ei kuitenkaan ole ikään kuin suora lähetys, vaan siinä kuultava musiikki on äänitetty jo aiemmin. Halla-aho siis ikään kuin näyttää, kuinka kappale soitetaan ja lauletaan.

Asiasta kertoi ensimmäisenä musiikkilehti Rumba.

Pitkätukkainen Halla-aho soitti kitaraa ja lauloi speed metal -yhtyeessä nimeltä Blashemia vuodesta 1989 vuoteen 1994. Hän kuvaili muusikkoaikaansa sarkastisin sanankääntein Scripta-blogissaan joulukuussa 2006:

– Bändin nimeksi piti oikeastaan tulla Blasphemia. Rumpalimme Honkasen Janne suunnitteli meille logon (logot olivat tärkeitä), mutta unohti p-kirjaimen. Logo oli kuitenkin sen verran äreä, ettei siitä pienen mokan takia raaskittu luopua.

Sana Blasphemia on väännös englanninkielen blasphemy-sanasta, joka tarkoittaa suomeksi jumalanpilkkaa.

Bändi hajosi, kun Halla-aho lähti opiskelemaan 24-vuotiaana Helsinkiin venäjän kieltä.