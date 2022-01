Elastisen kolmas lapsi syntyi – herkkä kuva julki

Räppäri kertoo ilouutisen Instagram-profiilissaan.

Räppäri Elastinen, eli Kimmo Laiho, kertoo Instagram-profiilissaan, että artistin kolmas lapsi Riina-vaimon kanssa on syntynyt.

– Elämälle kiitos, hän on täällä, Laiho kirjoittaa kuvatekstiin sydänhymiön kera.

Kommenttikenttä on täyttynyt onnitteluista. Muun muassa laulajat Diandra Flores ja Jontte Valosaari ja entinen F1-kuski Mika Salo ovat kommentoineet lämpimät onnittelunsa perheenlisäyksestä.

Elastinen kertoi elokuussa 2021 saavansa perheenlisäystä.

– Family guy. Number 3 on the way (numero kolme on matkalla), Elastinen kirjoitti tuolloin Instagram-kuvan yhteydessä.

Kuvatekstiin on lisätty aihetunniste suurperhe.

Elastisella ja hänen vaimollaan on kolmannen lisäksi jo kaksi vanhempaa lasta: helmikuussa 2017 syntynyt poika ja helmikuussa 2019 syntynyt tyttö.

Elastinen on puhunut julkisuudessa vain harvoin yksityiselämästään, eikä hän esimerkiksi ole esitellyt puolisoaan julkisuudessa. Vain elämää -ohjelmassa vuonna 2019 räppäri totesi perheen olevan hänelle kaikista tärkeintä.

– Koen kasvaneeni ihan valtavasti näiden 4-5 vuoden aikana. Mulla on ihan vilpittömästi sellainen olo, että olen lopun ikäni tässä tilanteessa onnellinen, hän sanoi tuolloin.